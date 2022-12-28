Что смотреть в праздники дома: «Джокер», «Давай разведемся!» и «Мессия»

«Джокер»

КиноПоиск HD

Теперь и на экранах ноутбуков! Посмотреть впервые или пересмотреть лишний раз «Джокера» — значит держать руку на пульсе. Фильм Тодда Филлипса был одним из самых обсуждаемых в 2019-м, и в новом году мы о нем еще не раз услышим. В конце концов, он фаворит среди номинантов и на «Золотой глобус», и на «Оскар».

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

КиноПоиск HD

Четверо выживших в зомби-апокалипсисе прокладывают себе дорогу к Белому дому, сражаясь с атакующими их мертвецами и переживая сложности внутри коллектива. Со времен выхода первого фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» прошло 10 лет, но сиквел не снижает планку. Отличное кино для тех, кто ужасался праздничной суете и зимним эпидемиям — посмотрите, все могло бы быть намного хуже.

«Малефисента: Владычица тьмы»

КиноПоиск HD, 31 декабря

Неплохая сказка для семейного просмотра в новогодние праздники. Помолвка принцессы Авроры (Эль Фаннинг) и принца Филиппа постепенно перетекает в знакомство родителей. Но разлад между ее крестной матерью (Анджелина Джоли), королевой Ингрит (Мишель Пфайффер) и родителями жениха легко может превратить худой мир в добрую ссору.

Если первая часть была вариацией на тему «Спящей красавицы», то вторая остается без каких-либо сказочных опор, но сохраняет визуальную привлекательность, яркие актерские работы и даже передает приветы «Игре престолов».

«Мессия»

Netflix, 1 января

На Ближнем Востоке происходит нечто странное: там появляется мужчина, который объявляет себя мессией и, активно используя соцсети, собирает вокруг огромное количество сподвижников. Агент ЦРУ Эва Геллер (Мишель Монахэн) решает взять ситуацию на контроль. Один лишь трейлер грядущего сериала вызвал скандал среди мусульман: они узрели в сюжете отсылки к Корану, решили, что речь идет об Аль Масси ад-Даджале, антихристе из мусульманской эсхатологии, и подняли шум. За считанные дни петицию подписали тысячи оскорбленных, но создатели сериала уверяют, что, несмотря на провокативность сюжета, были предельно аккуратны и никого не обидят. Новый проект Netflix — отличная идея напомнить себе в самом начале года об уважении и толерантности, а еще о том, что все мы ждем чуда, но обманываться им точно не стоит.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

КиноПоиск HD, 1 января

Юноша из обеспеченной семьи с замашками интеллектуала и говорящим именем Гэтсби отправляется в родной Нью-Йорк со своей простоватой девушкой Эшли. Ей, будущей журналистке, нужно сделать интервью для студенческой газеты с известным режиссером. И пока Эшли погружается в искушающий и идиотский мир богемы, Гэтсби бродит по городу, узнает многое про себя, про собственную маму и, кажется, наконец обретает себя. Даже если вы в эти праздники остались дома, новый фильм Вуди Аллена — отличная возможность путешествовать в его любимый город да еще и в компании с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг.

«Давай разведемся!»

КиноПоиск HD, 2 января

Акушер-гинеколог Маша (Анна Михалкова) тащит на себе всю семью и даже не замечает, как у ее мужа Миши (Антон Филипенко) появляется молодая любовница. Оксане чуть за двадцать, она фитнес-тренер, но для Маши это не повод сидеть сложа руки, и она вступает в поединок, чтобы вернуть мужа назад. Сюжет дебютной картины Анны Пармас (до этого снимавшей клипы группировке «Ленинград», в том числе тот самый, про лабутены) кажется вполне расхожим, но не стоит обманываться. Фильм получился довольно прорывным. Идеальное кино для тех, кто хочет начать в новом году все с нуля.