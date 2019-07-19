Том Хупер о мюзикле «Кошки»: «Главной задачей было побрить кошек»

2 января в российский прокат вышел мюзикл «Кошки» — экранизация бродвейского шоу, уже прославившаяся своими жутковатыми шерстяными героями. На самом деле режиссер Том Хупер («Король говорит!») все исправил после бурной зрительской реакции на первый трейлер — теперь актеры выглядят как люди, играющие кошек, а не как мутанты.

Том Хупер / Фото: Getty Images

Хотя, если оглянуться на историю «Кошек», такой компромисс покажется отступлением от традиции: с самого начала мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера был ну очень странным проектом. Заскучавший во время постановки «Эвиты» Уэббер придумал смешную и эксцентричную штуку — сделать мюзикл по мотивам детской книги Томаса Элиота (великий поэт-модернист был кошатником и на досуге сочинял смешные стишки про питомцев). Вдова Элиота дала согласие, но только при условии, что, кроме странных стихов мужа, в мюзикле не будет других текстов — это исключало все диалоги. Потом на Уэббера начали давить продюсеры, опасавшиеся, что однообразный видовой состав героев отпугнет часть публики («Только половина человечества любит кошек, а другая любит собак!»).

У Тома Хупера таких проблем не было: за 40 лет сюжет «Кошек» доказал свою состоятельность и стал вечным хитом. Режиссеру даже удалось добавить в фильм новую песню на стихи не Элиота, а Тейлор Свифт.

— Том, а почему именно «Кошки»?

— Когда мне было 8 лет, как сейчас помню, родители повели меня смотреть мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера в Лондоне. Это был 1981 год, первый год этой постановки. Мне так понравилось, что я заставил родителей купить кассету со всеми песнями, и мы постоянно их слушали в машине. Так что мы здесь с вами сейчас только потому, что один восьмилетний мальчик влюбился в шоу много лет назад.

— Но в фильме же есть кое-какие важные отличия от оригинального мюзикла. Например, первая песня Виктории «Beautiful Ghosts». В постановке же она просто исполняет хореографический номер, представляясь зрителям, скорее, в танце.

— Да, я помню момент, когда Эндрю стал наигрывать новую мелодию, а у Тейлор Свифт сами собой стали рождаться слова. И потом в течение одного уик-энда она написала всю песню целиком, красивую и образную, прекрасно вписавшуюся в поэтическую вселенную Т. С. Элиота. Тейлор удивительно точно почувствовала направление, в котором должна развиваться вся наша история. Это как будто кто-то сформулировал и рассказал мне мои собственные мысли. Кстати, Тейлор была вообще первой, кого я пригласил в проект в январе прошлого года. Она тогда согласилась играть Бомбалурину и спеть песню Макавити (антагонист Бомбалурины, кот-преступник, списанный Элиотом с профессора Мориарти. — Прим. ред.).

— Вы ожидали такую бурную реакцию на трейлер с криповыми людьми-кошками?

— Да нет, что вы. Помню, был теплый летний вечер, я уселся поудобнее со своим ноутбуком посмотреть, как реагирует на трейлер публика — и вот тебе, пожалуйста, номер один в Twitter. И так в течение многих часов. Не думал, что мы даже Трампа по популярности обгоним. Ну, а если серьезно, то все очень вовремя произошло, ведь я закончил монтировать в марте, трейлер сделали в июне, и тут я получил фидбэк от более чем 120-миллионной аудитории! Причем некоторые замечания были очень конструктивными, я их принял на вооружение и все оставшееся лето переделывал фильм, так что в общем все оказалось к лучшему.

— А что вы изменили?

— Изначально идея была сделать так, чтобы покрыть лица актеров мехом с помощью спецэффектов, но при этом сделать их узнаваемыми. Но с мехом мы, видимо, все-таки перестарались, поэтому начиная, собственно, с июля главной моей задачей было побрить кошек. Вы не поверите, но вот прямо сейчас, за неделю до премьеры, 2,5 тысячи человек в разных точках мира сидят и вытаскивают из меха лица исполнителей, чтобы вернуть ощущение естественности, живой мимики, актерской игры. Тем более что актеры-то в фильме не последние.

— Да уж! Только Джуди Денч и Иэн Маккеллен чего стоят!

— А еще балерина Франческа Хэйуорд, прима Королевского театра, которая как раз играет Викторию. Она никогда раньше не снималась в кино, никогда не пела, и в течение нескольких съемочных дней я понял, что она прирожденная кинозвезда. И спела она тоже прекрасно. Песню, написанную Тейлор Свифт. Опять же Лори Дэвидсон, сыгравший мистера Мистофелиса, который раньше никогда не танцевал, в фильме исполняет несколько номеров. Он в балетный класс каждое утро ходил. И Джуди Денч у меня в фильме тоже танцует!

— Вы оцифровывали лица актеров с помощью технологии захвата мимики, но декорации при этом были настоящие. Почему?

— Мы с постановщицей (художница-постановщица Ева Стюарт, которая работала с Хупером над фильмами «Король говорит!», «Отверженные» и «Девушка из Дании». — Прим. ред.) решили построить мир в увеличенном масштабе, в котором обычные люди казались бы размером с кошку. Например, если бы мы были котами, то вот этот стул был бы такой высоты. (Поднимает руку выше головы.) Фактически все на съемочной площадке было в три раза больше натуральной величины. Это удивительным образом меняет твое восприятие, ну, и поведение актеров.

— Актеры в фильме и правда двигаются и ведут себя как кошки! Был ли какой-то специальный кошачий тренинг?

— Да, у нас была целая кошачья школа под началом хореографа Сары Даулинг, она работала с первого до последнего дня съемок. И все до единого актеры, танцоры, звезды, Джуди Денч, Тейлор Свифт — все в нее ходили изучать поведение кошек. Мне было потом очень интересно наблюдать за тем, как преображается Фрэнки, величайшая балерина современности. Эта трансформация часто кроется в почти неуловимых деталях. Фильм на самом деле воссоединяет нас с подсознательным животным естеством, инстинктами, если хотите. Это та наша часть, над которой хотелось бы по-доброму посмеяться.