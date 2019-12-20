Что смотреть дома: «Ведьмак», «Верность» и «Lil Peep: Всё для всех»

«Lil Peep: Всё для всех»

КиноПоиск HD

Документальный байопик легендарного американского рэпера, иконы soundcloud-рэпа, скончавшейся в 21 год от передозировки ксанаксом. Лил Пип мешал рэп с эмо на сцене, люкс и масс-маркет на подиуме, фентанил и алпразолам в крови, был великолепным мелодистом и отчаянным экспериментатором, который ставил опыты без страха и понимания границ. Среди продюсеров фильма — Терренс Малик, близкий к семье рэпера.

Фильм «Lil Peep: Всё для всех» будет доступен для просмотра на КиноПоиск HD в субботу, 21 декабря.

«Ведьмак»

Netflix

Вымышленный мир Средневековья. Мутант в доспехах и с огромным мечом (Генри Кавилл), напоминающий Румату Эсторского с лицом Супермена, уничтожает монстров (это его специальность), пытается распутать клубок политических интриг северных королевств и южной империи и защищает юную княжну Цири. Экранизацию романов Анджея Сапковского поклонники жанра фэнтези ждали с огромным нетерпением. Так встречайте же: ведьмак Геральт из Ривии верхом на Плотве!

«Два Папы»

Netflix

Два папы римских, Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) и его преемник Франциск (Джонатан Прайс), встретились поговорить — именно таково содержание нового фильма Фернанду Мейреллиша («Город Бога», «Преданный садовник»). Диспут людей, один из которых покидает престол, а другой не горит желанием на него взойти; столкновение мировоззрений консерватора и либерала; наконец, обмен мнениями двух мудрецов легко могут очаровать академиков и попасть в номинанты «Оскара». К тому же сериал Паоло Соррентино и фильм Вима Вендерса давно доказали, что жизнь понтифика не бывает скучной.

«Прятки»

Film.UA / Okko

Отец и дочь играют в прятки, и девочка куда-то исчезает. Дверь закрыта, в квартиру никто не входил. Перепуганный отец звонит в полицию и становится первым же подозреваемым. Насыщенный саспенсом триллер представляли минувшей весной на фестивале Canneseries в Каннах. Снято украинскими кинематографистами и очень близко нам: знакомые многоэтажки, типичные дворы, знакомые проблемы.

«Верность»

PREMIER

Отношения мужа и жены, гинеколога Лены и актера Сергея, в стадии охлаждения. Сергей избегает физической близости с женой, зато очень активно репетирует с партнершей в театре. Лена решает не оставаться в долгу и начинается встречаться с другими мужчинами. Вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой вызвала много обсуждений и дала возможность поспорить о границах откровенности на экране и снова задать проклятый вопрос психоанализа: «Чего хочет женщина?» Главные роли у Евгении Громовой и Александра Паля.