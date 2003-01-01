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Что смотреть дома: «Ирландец», «Харли Квинн» и «Однажды в… Голливуде»

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Королева Готэма с бейсбольной битой, гангстер с пистолетом, мальчик с великой картиной — выбираем, что посмотреть на КиноПоиск HD и других платформах.

«Харли Квинн»

DC Entertainment / КиноПоиск

Героиня комиксов DC расстается с Джокером и решает стать злодейкой Готэма № 1. У нее для этого все есть: вызывающая наружность, злые помыслы, бейсбольная бита. Помогут ей Ядовитый Плющ и Женщина-кошка, а Бэтмен, как обычно, будет мешаться и строить козни.

Психиатр из готэмской лечебницы Аркхэм Харлин Квинзель стала особенно популярной после выхода фильма «Отряд самоубийц». Фильм «Хищные птицы» о ней ожидается в феврале, а мультсериал можно смотреть уже сейчас.

«Ирландец»

Netflix

Самый выстраданный фильм Мартина Скорсезе и один из главных релизов Netflix этого года. Экранизация мемуаров Фрэнка Ширана, крупного функционера профсоюза дальнобойщиков и ближайшего друга его председателя Джима Хоффы, который загадочно исчез в 1975-м (это было событие, сравнимое по резонансу с убийством президента Кеннеди). В чем интрига? Герой фильма утверждает, что работал на итальянскую мафию, и объясняет все загадки американской истории ХХ века ее происками. Картина продолжает традиции гангстерского кино Скорсезе («Злые улицы», «Славные парни», «Казино»). Играют любимые артисты режиссера: Аль Пачино, Джо Пеши и Роберт Де Ниро. Чтобы звезды за 70 могли сыграть своих героев сорокалетними, их лица и фигуры омолодили с помощью CGI.

«Однажды в… Голливуде»

КиноПоиск

Звезда вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) пытается остаться на плаву, хотя больших ролей ему уже не предлагают. Его товарищ Клифф Бут (Брэд Питт) — личный помощник, каскадер, водитель — тоже рассчитывает на более стабильные заработки. Вдруг в соседский дом въезжает влюбленная пара — режиссер Роман Полански и актриса Шэрон Тейт, а где-то неподалеку разгуливает сектант Чарли Мэнсон со своими верными последователями. Девятый фильм Квентина Тарантино погружает в мир Голливуда конца 1960-х. На экране волшебство, ностальгия, фирменная любовь к кино, способное справиться с любыми неприятностями.

«Щегол»

КиноПоиск

Во время теракта в Метрополитен-музее погибает мать юного Теодора Деккера. Сам он остается цел и забирает полотно Карла Фабрициуса с маленькой птичкой. Экранизация бестселлера Донны Тартт получилась спорной. Больше всего расстраивает, что сюжетная линия о завораживающем влиянии искусства на жизнь растеряла глубину и ушла на второй план.

«С любовью, Антоша»

КиноПоиск

Документальная картина, посвященная Антону Ельчину, трагически погибшему три года назад. «С любовью, Антоша» — это и название фильма, и фраза, которой Ельчин заканчивал письма своей маме. Здесь много домашней хроники Ельчиных, воспоминаний родителей, друзей и коллег, в том числе Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Уиллема Дефо и Джей Джей Абрамса.

«Грязные деньги»

BBC One / ivi

В семье британского мальчика Айзека Мензы праздник. Он прошел кастинг, и его отобрали для съемок в голливудском блокбастере. Удачливого парнишку уже называют кинозвездой, но со съемок Айзек приезжает не в себе. Оказалось, он стал жертвой домогательств со стороны продюсера, и тот пытается замять дело, предлагая приличную сумму денег.

«Дом с прислугой»

Apple TV+

Шон и Дороти Тернер некоторое время назад потеряли ребенка, и женщина никак не может это принять. В кроватке, где некогда спал младенец, теперь лежит кукла. Ее пеленают, с ней сюсюкают, для нее нанимают няню Лиэнн (Нелл Тайгер Фри из «Игры престолов»). «Дом с прислугой» — новый козырь Apple TV+. Продюсером этого хоррора выступил М. Найт Шьямалан, он же снял один из трех эпизодов (каждый по полчаса). Упор здесь сделан на параноидальную и загадочную атмосферу и сюжетные виражи, привычные для режиссера «Сплита» и «Шестого чувства».

Автор: Андрей Захарьев
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