Майк Шинода — художник во всех смыслах. Дипломированный иллюстратор, он также занимается графическим и веб-дизайном, выставлялся в Японско-американском национальном музее в Лос-Анджелесе, рисовал на Берлинской стене, участвовал в оформлении одежды и обуви, техники и мебели. Помимо группы Linkin Park, где Шинода писал музыку и тексты, читал рэп и играл на гитаре и клавишных (а также рисовал обложки для всех альбомов, делал сайт и занимался прочим художественным оформлением), он выпустил альбом c группой Fort Minor и не так давно вернулся из мирового тура в поддержку своего дебютного сольного альбома «Post Traumatic».

После солиста группы System of A Down Сержа Танкяна, написавшего саундтрек для исторического фэнтези-боевика «Легенда о Коловрате», песня от музыканта Linkin Park — лишь второй случай сотрудничества российских кинематографистов с мировой музыкальной суперзвездой. Как же так вышло? Звоним музыканту в Лос-Анджелес, чтобы выяснить.

— У вас в Калифорнии 8 утра. Вы, поди, в пижаме сидите заспанный?

— (Смеется.) На мне черная толстовка, сижу у себя в студии, вокруг куча инструментов и оборудования. Если когда-нибудь видели бэкстейдж-съемки Linkin Park, фотографии у меня в Instagram или видео на YouTube, вот ровно так все и выглядит. Я уже с 6:30 на ногах — у меня дети, они диктуют расписание.

— Точно, вы там же записывали видео по поводу выхода «fine». В этом ролике вы упоминали, что режиссер прислал вам отрывок фильма, и вы вдохновились идеей написать песню. Про что был этот отрывок? Фильм в итоге целиком посмотрели?

— Я видел, пожалуй, половину фильма в незаконченном виде. Там были сцены, в которые еще нужно было добавить компьютерную графику, кое-где объекты были прорисованы каркасно, каких-то эпизодов не хватало. Но я прочувствовал атмосферу этого научно-фантастического триллера-боевика, и меня действительно зацепила идея. Не хочу выдавать подробности, потому что фильм стоит посмотреть, это мощный зрительский опыт. Там ни на что не похожий сюжет и его реализация. Я вообще люблю научную фантастику, и «Аванпост» напомнил мне пару любимых фильмов. Первый — это «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, второй — «Матрица». То же ощущение игры с реальностью. Есть некий неизвестный элемент, который вынуждает задуматься о том, что по-настоящему важно. Люди противостоят неизвестному врагу, у которого нет лица, и их выбор действий на протяжении фильма дает возможность подумать над морально-нравственными и этическими вопросами. На мой взгляд, это очень глубокий, содержательный фильм, одновременно захватывающий и увлекательный.

— А как выглядел творческий процесс и сколько времени заняло написание песни?

— Я начал работать над треком практически сразу, как посмотрел материал, у меня была неделя. В этом случае начал с музыки. Я услышал определенную тему, которую использует композитор Райан Оттер, и решил начать в этом же ключе. Мне кажется, даже темп очень похожий выбрал. Было что-то цепляющее в этом звучании. После того как набросал музыку, начал придумывать слова. И вот так чередовал: немного поработаю над треком, потом посижу над текстом, опять над музыкой, потом еще над словами и мелодией. Пока не почувствовал, что вот оно, собралось в единую картину.

Трейлер фильма под саундтрек «fine»

— В припеве повторяется лишь одна фраза: «Everything’s gonna be fine» («Все будет в порядке»). Несколько иронично для фильма об апокалипсисе. Как вы думаете, действительно ли все будет в порядке у нас как у общества?

— Это, конечно, вопрос к людям. Только от нас самих зависит, что с нами произойдет. Что я ценю в фильме — он в итоге об универсальных вопросах о добре и зле.

— А если дело действительно дойдет до конца света, как думаете, вы бы сами выжили?

— (Долгая пауза.) Я надеюсь. (Смеется.) Будучи родителем ты всегда думаешь, что сделаешь ради своих детей все. Если выбирать между собой и детьми, как правило, дети важнее всего. Так что в этом случае я бы прежде всего думал о своих детях.

— Если нашему миру когда-нибудь все же придет конец, как считаете, какие три вещи достойны того, чтобы по ним судили нашу цивилизацию? Объекты или предметы искусства.

— О боже. Если бы этот список зависел только от меня, то мой выбор по-настоящему разочаровал бы многих людей на земле. (Громко хохочет.) Но, допустим, если бы каждый человек имел возможность выбрать фаворитов, чтобы по этим спискам все голосовали, и я бы мог проголосовать за какие-то вещи, о которых другие, скорее всего, не подумали, то я бы начал с… Ох, это будет такой странный список. Вы готовы к тому, насколько странные вещи я сейчас назову?

— Да, пожалуйста.

— TED Talks. Вот бы мы смогли сохранить жесткие диски со всеми записями их конференций! Я очень часто смотрю выступления на TED, их платформа для меня как поставщик новых знаний и новых взглядов на старые вещи. Очень вдохновляет и освежает мозги.

Еще было бы здорово сохранить то, что собирает куратор Роджер Гастман — это художественная коллекция, которая постоянно меняется. Он делает из нее выставку «Art in the streets» («Искусство улиц»). Также он делал «Beyond the streets» («Больше чем улицы»). Это моя самая любимая художественная коллекция, я за ней слежу на протяжении всей жизни. Это самое важное искусство для меня лично.

И совершенно эгоистично я бы сохранил жесткие диски с моей музыкой. Мне бы так хотелось. Если бы я во время пожара мог вынести что-то одно, то это главное, за что бы я ухватился.

— «Аванпост» не первая ваша работа для кино. В 2005 году была короткометражка «Семя» с вашей музыкой. У индонезийского боевика «Рейд» с вашим саундтреком, кстати, в России рейтинг критиков 100%. А дома на диване вы какое кино и сериалы смотрите?

— Я очень жду новый сезон «Силиконовой долины». И вообще смотрю очень много комедийного. Люблю «Большой рот» — это анимационный сериал про детей в пубертатный период. Очень-очень смешной. На канале ABC есть драматический сериал «Миллион мелочей». Я, правда, еще не все серии видел, но это выдающееся шоу, затрагивает массу разных тем и написано великолепно. Автор идеи DJ Нэш присылал мне сырой сценарий пилотной серии, магический совершенно. Ему удалось создать таких живых, многомерных персонажей — это что-то особенное! Вот так он меня немного задействовал в работе. Мы с ним обсуждали концепции идей для сериала. А еще нашу песню «One More Light» отдали в социальный ролик о психологическом здоровье и суициде, который делала команда сериала.

— Вы съездили в тур с сольным альбомом «Post Traumatic», поклонники в России до сих пор его тепло вспоминают. Как идет процесс работы над новой пластинкой?

— Я постоянно пишу. Пока что сконцентрировался на новой песне «fine». Я счастлив, что ее так хорошо приняли. И благодарен, что у меня есть возможность продолжать делать и выпускать музыку для людей. Очень рад, что им нравится.