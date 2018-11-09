Что смотреть дома: «Оно 2», «Вероника Марс» и «Клаус»

«Рэй Донован», 7-й сезон

Showtime / «Амедиатека»

Новый сезон сериала о приключениях голливудского фиксера. Донован (Лив Шрайбер) самолично сдал своего папашу-уголовника (Джон Войт) ФБР и теперь на приеме у психотерапевта терзается содеянным. Но не теряет надежды изменить свою жизнь и избавиться наконец от призраков прошлого. Вопрос лишь в одном: получится ли на этот раз?

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Клаус»

Netflix

Сын главы почтового ведомства Джаспер — настоящий представитель золотой молодежи: шикарные квартиры, личные дилижансы, модная одежда. В какой-то момент его отец решает, что малолетнему бездельнику пора хлебнуть жизни, и отправляет его работать рядовым почтальоном в далекий и недружелюбный Смиренсбург. Там Джасперу предстоит растопить холодные сердца местных жителей и заодно повстречать Санту.

Автором мультфильма выступил Серхио Паблос. Это его режиссерский дебют, но в анимации он человек крайне искушенный — работал художником и сценаристом на мультфильмах вроде «Гадкий я», «Смолфут», «Горбун из Нотр-Дама» и «Тарзан», фактически был одним из тех, кто вдохнул новую жизнь в современную анимацию. «Клаус» во многом опирается на традиции, но не обходится и без инноваций, а в итоге получается отличная семейная и трогательная история воспитания с актуальной социальной подоплекой.

«Вероника Марс», 4-й сезон

Warner Bros. Television / КиноПоиск

Первые три сезона про старшеклассницу-детектива вышли в нулевые и были крайне популярны — в первую очередь благодаря героине Кристен Белл, девчонки с твердым характером и выдающимися аналитическими способностями. С 2004 по 2007 год сняли три сезона, после чего из-за упавших рейтингов сериал был закрыт. Но фанаты оказались не менее пробивными и упрямыми, чем их любимая героиня. Спустя семь лет был выпущен полнометражный сиквел (деньги на него собрали через краудфандинговую платформу Kickstarter), а в этом году — четвертый сезон. Кажется, сегодня, в эпоху сильных женщин, Вероника Марс может оказаться еще более востребованной. Девушка повзрослела, стала более опытной сыщицей, вставляет в речь обороты типа «втащу с вертухи» и ни капли не смущается, когда Логан, ее бойфренд, комично появляющийся в синих плавках и с доской для серфинга, делает ей предложение.

«Великолепные Медичи», 2-й сезон

Rai 1 / КиноПоиск

Новый сезон сериала о знаменитом флорентийском семействе XV века рассказывает о правлении юного Лоренцо (Дэниэл Шарман), который по-прежнему мстит за убийство брата. Еще не все виновники казнены, но есть и новые проблемы, требующие незамедлительной реакции. Новый сезон стал еще мрачнее, а главный герой — взрослее и суровее. Режиссером всех эпизодов выступил Кристиан Дюге, автор байопика Коко Шанель. Съемки проходили во Флоренции и других итальянских городах, сохранивших печать эпохи Возрождения. На фоне их красот вспыльчивые мужчины, готовые чуть что схватиться за оружие, выглядят очень органично.

«Оно 2»

КиноПоиск

Клоун Пеннивайз снова вылезает из канализации городишка Дерри и берется за старое. Два года назад экранизация романа Стивена Кинга даже скептиков убедила в том, что жанр хоррора переживает подъем. Риск не оправдать ожидания был велик, но, кажется, Андрес Мускетти справился с продолжением. Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и Билл Скарсгард показали, что умеют пугать не только детей, но и взрослых.

«Струны души Долли Партон»

Netflix

Американка Долли Партон — ветеран сцены и королева жанра кантри. В России ее, быть может, не очень знают, зато наверняка слышали ее песни: кавер на «I Will Always Love You» записала и прославила Уитни Хьюстон. Сериал Netflix — это истории песен, неразрывно связанные с личной жизнью Партон. Будет много всего и про мужчин, и про любовь, и про крестницу Майли Сайрус.

Кстати, занимательный факт: советский танк Т-72А в Америке называют «Долли Партон» — его башня контурами якобы напоминала бюст певицы.

«И это все Роберт»

«Уральский кинопарк» / Start

В попытках заработать на выпускной дочери, а если повезет, то и на семейный отдых на Байкале учитель физики Роберт Михайлович берется за любую подработку. Даже готов побыть ростовой куклой в магазине. Случайно он становится соучастником ограбления платежного терминала, а следом — непредумышленного убийства наркодилера (старушки!). Назревает конфликт и с бандитами, и с ментами — в общем, жизнь сама заставляет Роберта пуститься во все тяжкие. Проект, снятый уфимскими кинематографистами, впервые показали на фестивале сериалов «Пилот».