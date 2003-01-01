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«Рик и Морти», «Харли Квинн» и «Дылда»: Что смотреть на КиноПоиск HD

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Грустный Юрий Быков, Бог-разрушитель и пес-сатанист — выбрали 15 фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD прямо сейчас.

«Сторож»

О чем: Аскетическое одиночество сторожа заброшенного пансионата нарушает странная пара — мужчина и женщина. Они спасаются от преследования и просят укрыться. Так образуется роковой треугольник, каждый участник которого поплатится за совершенную ошибку.

Для кого: Для любителей неглупого российского кино, камерных экзистенциальных драм и поклонников творчества Юрия Быкова (а таких немало — мы проверяли).

Зачем смотреть: Новая и самая личная картина Юрия Быкова добиралась до зрителя необычным путем: одновременно с кинотеатральным прокатом она вышла на КиноПоиск HD. Домашний просмотр сулит дополнительные бонусы благодаря технологии DeepDive. Если поставить фильм на паузу, то можно прочитать комментарии режиссера и узнать, как он мучился с зажигалкой во время съемок ключевой сцены или как актриса Алла Юганова произносила свой монолог, стоя на самом краю крыши.

«Друзья»

О чем: Ситком, отметивший в этом году 25-летие, хорошо знают несколько поколений зрителей, не устают пересматривать и каждый раз находить что-то новое. Но если коротко, то это история о шестерых друзьях из Нью-Йорка, которые влюбляются, ссорятся, женятся, но продолжают оставаться вместе.

Для кого: Для любителей ситкомов и всех, кто хочет отдохнуть и посмеяться.

Зачем смотреть: Чтобы вспомнить любимые шутки. Ну, или узнать и не удивляться, услышав цитату из Фиби: «Они не знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем». «Друзья» — это же настоящая классика! Шоу, породившее целую волну подражаний, от «Как я встретил вашу маму» до «Счастливого конца», изменившее структуру ситкомов и умудрившееся за столько лет не растерять актуальности. При просмотре на КиноПоиск HD при виде персонажа можно поставить на паузу и узнать занимательные детали — например, как Брэд Питт снялся в эпизодической роли и почему Шон Пенн — это столица Камбоджи.

«Харли Квинн»

О чем: Не без труда разорвав токсичные отношения с Джокером, Харли Квинн сама становится королевой преступного мира Готэма.

Для кого: Для фанатов вселенной DC, мультфильмов по комиксам, бейсбольных бит и яркого мейкапа.

Зачем смотреть: Ради свежего взгляда на известных персонажей (антигероиню DC зрители полюбили после выхода «Отряда самоубийц» с Марго Робби). Мужчина в костюме летучей мыши здесь вообще не главный, Джокер — на вторых ролях, зато Харли и ее подруга Айви (Ядовитый Плющ) блистают во всей красе. Шутят, ломают кости и мстят негодяям-абьюзерам.

«Бесстыжие»

О чем: Американский сериал вырулил на десятый сезон, а это уже не шутки. За время своего существования драмеди про бездельника и выпивоху Фрэнка Галлахера и его дисфункциональную семью нажила солидную фан-базу и научила ее всему самому плохому.

Для кого: Для любителей отвязных персонажей, хулиганских выходок и трешевого юмора, а также для тех, кто думает, что это у него в семье серьезные проблемы.

Зачем смотреть: Хотя бы ради психотерапевтического эффекта. Основу сюжета составляют разборки героев друг с другом и схватки с бытовыми проблемами нечеловеческого масштаба. Но, несмотря на все беды, шаткую семейную гармонию удается сохранить, пусть даже и откровенно аморальными методами. На КиноПоиск HD сериал можно смотреть без цензуры, в озвучке AlexFilm, авторы которой нет-нет да и ввернут крепкое словцо. Есть и запиканная версия, но и здесь нечего стыдиться.

«Рик и Морти»

О чем: Сумасшедший ученый, алкоголик и социопат Рик и его пугливый внук Морти путешествуют по разным уголкам Вселенной.

Для кого: Для любителей взрослой анимации, парадоксальных философских рассуждений, циничных шуток, а также для матерых и начинающих знатоков массовой культуры (в сериале очень много аллюзий и отсылок).

Зачем смотреть: Чтобы понять, как безумен этот мир (и многие другие), и научиться нестандартно подходить к решению любых проблем. У сына не ладится с математикой? Все просто: проникните в голову учителя и заставьте его ставить только пятерки! Не хотите идти на семейную психотерапию, превратите себя в огурец. Абсурдные квантовые путешествия — способ выйти из любого кризиса. А российские зрители ценят мультсериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда еще и за голос Сыендука, который озвучивает персонажей.

«Нэнси Дрю»

О чем: Рыжеволосая девушка-тинейджер берется за расследования загадочных убийств в городке, где не сходит туман и царит мистическая атмосфера.

Для кого: Для любителей подростковых сериалов, особенно детективов и нуаров.

Зачем смотреть: В качестве альтернативы «Ривердэйлу». И чтобы узнать, как изменилась культовая для США героиня (не случайно же многие знаменитые американки, от Хиллари Клинтон до Опры Уинфри, называют ее своей ролевой моделью) в соответствии с духом времени. Судя по сцене секса в гараже в первом же эпизоде сериала, Нэнси уже не та тихоня, что была прежде.

«Пенниуорт»

О чем: У дворецкого и наставника Бэтмена, которого все эти годы мы видели мудрым стариканом, как оказалось, была бурная молодость: собственное охранное агентство, уличные разборки, трогательная любовь и работа на Томаса Уэйна, олигарха из Готэма и отца будущего Бэтмена.

Для кого: Для настоящих англоманов, а также поклонников комиксов, вселенной DC, шпионских фильмов и британского юмора.

Зачем смотреть: Шоураннеры сериала Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон (между прочим, создатели «Готэма») помогут погрузиться разом во все самое-самое британское: здесь и шпионский детектив, и скрытая за чопорными лицами ироничность бондианы (чего стоят почти опереточные злодеи!), и разборки в духе Гая Ричи, и викторианские страшилки, и рок-н-ролльный драйв и отвязный панк-балаган.

«Семейный брак»

О чем: Том и Луиза после 15 лет брака столкнулись с семейными проблемами и начали ходить к психотерапевту. Перед сеансом они встречаются в баре (у него бокал пива, она предпочитает белое), обсуждают совместную жизнь, измены, Брекзит, работу и пытаются понять, есть ли у них шанс не стать бывшими.

Для кого: Для любителей мини-сериалов, камерных драм, жизненных разговоров и сильных актерских дуэтов.

Зачем смотреть: «Семейный брак» режиссера Стивена Фрирза и сценариста Ника Хорнби длится ровно столько, сколько нужно — всего 10 эпизодов по 10 минут. Идеальная замена длинным драмам. А чего стоит  филигранная драматургия, построенная исключительно на диалогах! Для КиноПоиск HD героев Розамунд Пайк и Криса О’Дауда озвучили бывшие супруги Татьяна Лазарева и Михаил Шац — с неизменным юмором и явно со знанием дела.

«Первобытный»

О чем:  Вокруг красоты палеолита, бродят, ползают и летают древние животные, но жить чрезвычайно опасно. В таких условиях два одиноких существа — человек и громадный динозавр — вынуждены стать если не друзьями, то союзниками.

Для кого: Для поклонников взрослой анимации, одновременно кровавой и трогательной, для любителей бессловесных мультфильмов.

Зачем смотреть: Мультфильм Генндия Тартаковского, американского аниматора русского происхождения, автора «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах», учит договариваться и объединяться (хотя бы с динозавром) — навык, совершенно необходимый для выживания не только в доисторические времена.

«Дылда»

О чем: Об искалеченных судьбах двух фронтовичек, которые живут в послевоенном Ленинграде, об их не вполне дружеских отношениях, общем ребенке и невозможности мирной жизни. 

Для кого: Для апологетов российского кино, зрителей интеллектуальных фестивальных драм, не пасующих перед тяжелым психологическим кино.

Зачем смотреть: Это один из главных российских фильмов года. Картина Кантемира Балагова, которого называют новой надеждой российского кино, участвовала в каннской секции «Особый взгляд», где удостоилась приза за режиссуру. В скором времени  «Дылда» может попасть и в оскаровскую номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

«Роковой патруль»

О чем: История супергеройской команды с травмированными душами и телами, которые пытаются победить зло и собственное прошлое. Среди героев — разбившийся в страшной аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, изуродованная химикатами актриса и психопатка с 64 личностями внутри.

Для кого: Для фанатов DC, поклонников ярких и абсурдных персонажей и неклассических супергеройских историй.

Зачем смотреть: Несмотря на то, что персонажи «Рокового патруля» все-таки наделены невероятными способностями, сериал позволяет отвлечься от пафосной супергероики.

«Академия смерти»

О чем: Бездомный подросток Маркус Лопес оказывается в школе для убийц, учится рукопашному бою, стрельбе, ядам и пытается не стать жертвой одноклассников.

Для кого: Для любителей школьных драм, комиксов, черного юмора, историй про юных преступников и ренегатов. 

Зачем смотреть: Сопродюсерами проекта стали братья Джо и Энтони Руссо, постановщики «Мстителей». Здесь жесткий экшен сочетается с наивностью школьных мелодрам в духе фильмов Джона Хьюза, часть воспоминаний главного героя выполнены в виде анимации, звучит отличный саундтрек — от Depeche Mode и The Cure до Дэвида Боуи и Talking Heads.

«Касл-Рок»

О чем: В первом сезоне адвокат Генри Дивер возвращается в Касл-Рок, чтобы разобраться в том, что произошло с ним много лет назад. Во втором — медсестра Анни Уилкинз приезжает сюда, наоборот, чтобы скрыть свое прошлое. Но Касл-Рок — слишком необычное место, чтобы здесь так легко осуществить задуманное.

Для кого: Для всех любителей мистики и поклонников Стивена Кинга.

Зачем смотреть: Ради погружения в мир, созданный из тысячи элементов, связанных с творчеством Кинга, бесчисленных отсылок и аллюзий на его произведения и их экранизации. Сам писатель, кстати, выступил продюсером.

«Чудотворцы»

О чем: Рай в этом сериале — огромная бюрократическая корпорация с Богом — генеральным директором во главе. Этот не самый эффективный всевышний менеджер хочет закрыть проект «Земля», но ангелы из отдела обработки молитв пытаются ему помешать. Им нужно влюбить в друг друга обычную земную пару и доказать, что планета не совсем обречена.

Для кого: Для поклонников легких комедийных сериалов, которых не оскорбляет неортодоксальная интерпретация религиозных сюжетов. И, конечно, для фанатов Дэниэла Рэдклиффа (ангел) и Стива Бушеми (Бог).

Зачем смотреть: Ради остроумных гэгов и легкой интонации, симпатичных персонажей и оригинального взгляда на устройство небесной канцелярии и ее влияние на людские проблемы.

«Мистер Пиклз»

О чем: Герой мультфильма — ласково виляющий хвостом песик, который на деле оказывается сатанистом и убийцей.

Для кого: Для поклонников взрослой анимации, рисованной крови, опасных питомцев и злых шуток.

Зачем смотреть: Ради черного юмора, льющейся кровищи, собаки, рисующей странные пиктограммы на лужайке. Один из создателей сериала, Дэйв Стюарт не скрывает, что вдохновлялся добрым семейным сериалом «Лэсси» — теперь пора посмотреть на эту историю по-взрослому.

Автор: КиноПоиск
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