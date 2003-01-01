Что смотреть дома: «Темные начала», «Король» и «Элефант»

«Темные начала»

BBC / «Амедиатека»

Сюжет фэнтези-сериала разворачивается в альтернативном мире, где всем заправляет религиозный институт Магистериум, вольнодумцы подвергаются преследованию, а душа каждого человека сопровождает его в качестве деймона — животного-покровителя. Здесь, в Оксфорде, уже 12 лет живет юная сирота Лира Белаква, с тех пор как ее сюда привез во время потопа ученый Азриэль (Джеймс МакЭвой). Но скоро ей придется покинуть эти стены ради опасного приключения. Экранизация книг Филипа Пулмана получилась красочной и захватывающей, сериал явно удался больше, чем полнометражный «Золотой компас». Бронированные медведи обязательно будут!

«Магнус»

Viafilm / КиноПоиск HD

Полицейский Магнус — худший детектив в отделении: вечно попадает в дурацкие ситуации и окружающие считают его идиотом. Однажды Магнус берется расследовать исчезновение знаменитого актера и выясняет, что того утащил в лес тролль. Но кто ж ему поверит? Норвежский сериал, снятый в атмосфере, будто из фильмов Эдгара Райта и Саймона Пегга, — довольно неожиданный формат для холодных скандинавов, помешанных на нуарах и триллерах.

«С закрытыми окнами»

Premier

Журналист Роман Супер снял документалку о легендарной фигуре русского хип-хопа Кирилле Толмацком, более известном как Децл. Толмацкий, ставший одной из первых звезд отечественной рэп-сцены, умер в феврале этого года 35-летним затворником-растаманом, ушедшим в глубокое подполье (характерная деталь: последние несколько лет он и его семья жили, не поднимая на окнах металлических жалюзи, отсюда и название фильма). Среди собеседников Супера — и отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий, из-под влияния которого музыкант отчаянно стремился вырваться, и бывший друг Тимати (с годами их с Децлом пути разошлись довольно далеко). Они и другие фигуранты этого байопика-расследования довольно откровенно говорят о том, чего стоила Толмацкому-младшему творческая независимость и популярность, о его комплексах и переживаниях, эксцентричных мечтах и удивительной бытовой безотвественности.

«Король»

Netflix

Англия, начало XV века. Король Генрих IV при смерти. В стране растут мятежные настроения, враги не дремлют. Юному кутиле в исполнении Тимоти Шаламе предстоит надеть корону и взять в руки меч, то есть из мальчика превратиться в мужа и дать отпор французскому дофину в исполнении Роберта Паттинсона. За эту вольную экранизацию сразу двух пьес Уильяма Шекспира отвечает австралийский актер и режиссер Джоэл Эдгертон, который и сам появляется в фильме в образе Фальстафа.

«Мысленный волк»

More.tv

Две женщины, мать (Юлия Высоцкая) и дочь (Лиза Климова), вместе с ребенком бредут сквозь мрачную чащу леса к хутору под названием Небылое, обсуждая по пути легенду про волка-людоеда. Фильм, который в шутку называют православным хоррором, Валерия Гай Германика сняла по сценарию Юрия Арабова, известного мистика и мэтра отечественной драматургии. Результат спорный, противоречивый, но уж точно небанальный.

«Элефант»

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Пообщавшись с детским писателем Валентином Шубиным, сложно представить, что именно он написал добрейшие сказки про слона Мишку. Шубин — гадкий тип, переживающий творческий кризис, разрыв с семьей и проблемы со здоровьем. Но тут появляется французский бизнесмен, который дает деньги для операции по пересадке сердца, а взамен просит продолжить серию про слоника. Изначально историю про писателя придумал режиссер и сценарист Алексей Красовский, автор «Коллектора» и скандального «Праздника», но из-за творческих разногласий с продюсером и исполнителем главной роли Алексеем Гуськовым снял свое имя с титров.