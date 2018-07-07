Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»

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«Сторож»

Юрий Быков, любимец пользователей КиноПоиска, снял камерную драму про одиночество и чувство вины. Его герой работает сторожем в заброшенном санатории и явно от чего-то бежит. Однажды ворота санатория таранит черный джип с пьяной женщиной за рулем, а наутро появляется и ее муж. Супруги тоже, очевидно, от кого-то скрываются и просят сторожа пустить их пожить недельку-другую. Трио героев совершит свои ошибки, пройдет через персональный ад, а кто-то попытается искупить грехи прошлого. Показав картину на «Кинотавре» (мы писали о ней тут), Быков решил сделать своего сторожа безымянным, посчитав, что имя Влад звучит пошло и совершенно без надобности в этой истории. У «Сторожа» необычный прокат: премьера состоится одновременно в кино и онлайн на КиноПоиск HD.

«Текст»

Илье Горюнову подбросили наркотики в клубе. Молодой полицейский-пижон Петр Хазин поступил так просто потому, что Илья осмелился с ним спорить. Отсидев семь лет, тот выходит на свободу, находит обидчика и жестоко мстит. Забрав его телефон, Горюнов получает доступ к фотографиям, видео, перепискам — ко всей жизни Хазина. Соблазн выдать себя за другого велик, и Илья, конечно, этим пользуется, теряет свою личность и превращается в другую. В главных ролях — Александр Петров и Иван Янковский, и первый практически не кричит в этом фильме, а второй играет негодяя, которому внезапно начинаешь сочувствовать. Писатель Дмитрий Глуховский лично адаптировал свою книгу в сценарий и согласился затем со всеми творческими идеями режиссера Клима Шипенко.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Беспощадная четверка охотников на зомби возвращается через 10 лет после первого фильма. Талахаси, Коламбус, Вичита и Литтл Рок выжили, стали семьей и обосновались в самом безопасном месте Zомбилэнда — Белом доме. Живые мертвецы тоже не сидели сложа руки и мутировали в новые, более злобные и неубиваемые виды. Нашим всадникам зомби-апокалипсиса придется столкнуться не только со свирепым противником, но и с другими выжившими. И на этот раз они будут не такими милыми и звездными, как Билл Мюррей. Забавно, что в 2009 году на Rotten Tomatoes критики оценили первую часть выше, чем зрители — 90% против 86%. Десять лет спустя расклад поменялся: теперь критики не в таком восторге — 67% против 90%. За эти годы Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон стали оскаровскими номинантами, Эмма Стоун — лауреаткой («Ла-Ла Ленд»), а подающая большие надежды Эбигейл Бреслин (также оскаровская номинантка за «Маленькую мисс Счастье») превратилась в малоизвестную актрису. Так что в зомби-сиквел команда вернулась совсем в другой весовой категории.

«Арахисовый сокол»

У Зака (Зак Готтзаген) — синдром Дауна, поэтому он живет в специальном учреждении, но сбегает оттуда, чтобы осуществить мечту — стать рестлером. По пути Зак встречает Тайлера (Шайя ЛаБаф), бродягу с трудной судьбой и добрым сердцем, который соглашается помочь парню. Вместе они отправляются в путешествие по Америке навстречу мечте Зака, прихватив позже и психолога из лечебницы (Дакота Джонсон), которая разыскивала беглеца. Примечательно, что сыграл его актер действительно с синдромом Дауна, а режиссеры никак не спекулируют на диагнозе героя и просто рассказывают историю дружбы и братства в духе Марка Твена.

«Потрет девушки в огне»

Французская Бретань, 1770 год. Молодая художница Марианна (Ноэми Мерлан) приезжает в богатое поместье, чтобы нарисовать портрет дочери ее владелицы, Элоизы (Адель Энель). Сделать это нужно без ее ведома: Элоиза не так давно вышла из женского монастыря и очень замкнута, а мама к тому же насильно выдает ее замуж, так что девушке совсем не до позирования. Поначалу все движется очень туго: Марианне нужно днем гулять с Элоизой, а ночью писать портрет по памяти, которая, конечно, подводит. Но когда мама уезжает, героини уходят в отрыв: исследуют свою сексуальность, пробуют наркотики, танцуют с рыбаками на пляже — делают все, что запрещено приличным барышням XVIII века. Картину показали в основном конкурсе Каннского фестиваля, где ей достался приз за сценарий и за освещение ЛГБТ-темы. Подробнее о фильме можно почитать в нашем фестивальном обзоре.