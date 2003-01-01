Настоящий детектив: Кто такая Нэнси Дрю?

Хотя в России Нэнси Дрю знают мало, на родине, в США, она известна не меньше Супермена. Хиллари Клинтон, Опра Уинфри и судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург (про которую недавно сняли фильм «По половому признаку») называют ее кумиром своего детства и ролевой моделью. Советник Трампа, желая подчеркнуть, что считает обвинения в адрес президента выдумкой, называет их «романом про Нэнси Дрю». И даже автор «Монологов вагины» Ив Энцлер, рассказывая про осмотр у гинеколога, вспоминает не какого-нибудь Шерлока Холма, а именно Нэнси.

Книги о девочке-детективе начали печатать еще в 30-е годы ХХ века. Америка тогда погрузилась в Великую депрессию, из окон небоскребов дождем сыпались разорившиеся биржевые игроки, и стране отчаянно нужны были герои. Кларк Кент натянул красные трусы поверх штанов только в 1938-м, когда Зорро уже выписывал шпагой загогулины, а Тень — прародитель Бэтмена и многих других супергероев — появился на свет. Все они, разумеется, были мужчинами, поэтому идея написать серию авантюрно-детективных романов про девушку выглядела перспективной: девочки тоже любили читать, и у них, несмотря на кризис, тоже водились карманные деньги. Создателем Нэнси Дрю стал писатель и издатель Эдвард Стрейтмейер, который организовал огромный синдикат по выпуску книг для детей и подростков. На Стрейтмейера работала целая армия «литературных негров»: издатель придумывал героев и писал синопсисы, а безвестные писатели сочиняли по его лекалам романы, выходившие в свет под коллективными псевдонимами.

Эдвард Стрейтмейер

На обложке «Тайны старых часов» — первой книги про Нэнси Дрю, опубликованной в 1930 году, — как, впрочем, и всех последующих, стояло имя Кэролайн Кин, однако настоящим автором была Милдред Бенсон. Она и сама по себе была примечательной личностью — журналисткой, путешественницей и археологом, — так что многие черты своего характера девушка-детектив унаследовала именно от Милдред. Из тридцати первых романов про Нэнси, которые печатались в 1930-е и 1940-е годы, Бенсон написала 23, и именно они сформировали канон всей серии.

Главная героиня предстает в этих книгах шестнадцатилетней блондинкой с голубыми глазами, которая живет в городке Ривер-Хайтс, расположенном недалеко от Чикаго, вместе со своим отцом, адвокатом Карсоном Дрю, и экономкой Ханной. Мать Нэнси умерла, когда девочке было три года. У нее есть две подруги — Джордж, которую обычно описывают как пацанку с короткой стрижкой, и Бесс, пугливая блондинка, вечно пытающаяся сбросить пару лишних фунтов, — а также бойфренд по имени Нед Никерсон, примерный студент колледжа, одаренный спортсмен и вообще образцовый американец. С их помощью Нэнси то ищет потайные комнаты в домах, то раскрывает тайну выкопанного куста сирени, то ловит коварных злодеев. Других занятий у Нэнси Дрю, кажется, нет: школу она окончила, в колледж пока не поступила, так что все свое время девушка посвящает расследованиям, изредка помогая отцу в его адвокатской практике.

«Нэнси Дрю»

Еще у Нэнси есть синий кабриолет. Шестнадцатилетняя девушка не только отлично водит машину, но и способна починить ее в случае необходимости. Вообще таланты Нэнси Дрю с трудом поддаются перечислению: она плавает с аквалангом, пилотирует самолеты, разгадывает шифры, играет на сцене, пишет прозу, ходит под парусом, готовит, стреляет и знает иностранные языки. При этом, в отличие от большинства героев комиксов, у Нэнси нет никаких суперспособностей — ни врожденных, ни приобретенных. Поэтому каждая читательница могла верить, что, приложив немного усилий, станет такой же, как Дрю. Не нужно ни рождаться на другой планете, ни окунаться в чаны с химикатами. Нэнси Дрю была пусть и почти идеальной, но вполне земной девушкой, просто очень сообразительной, храброй и независимой. Именно независимость отличала ее от других девушек-детективов. Стрейтмейер уже издавал серии книг про Рут Филдинг и Бетти Гордон, которые тоже расследовали загадочные преступления, но только Нэнси была способна обходиться без поддержки мужчин. Нед Никерсон не всегда был рядом да и вообще порой больше мешал, чем помогал.

В США женщины получили возможность голосовать лишь в 1920 году и к моменту выхода первых книг о Нэнси активно боролись за свои права и свободу. Амелия Эрхарт уже готовилась в одиночку перелететь через Атлантику, а ее будущая подруга Элеонора Рузвельт активно занималась политикой, с тоской думая о том, что, если ее муж победит на президентских выборах, ей придется вести бессмысленное существование первой леди. Нэнси Дрю идеально вписалась в эту компанию, на много десятилетий вперед став для американских девочек образцом для подражания.

«Нэнси Дрю»

Правда, популярность девушки-детектива иногда проявлялась в самых неожиданных областях. Например, из-за того, что она часто оказывается в плену у злодеев — в подвале, опутанная веревками, — связанная Нэнси Дрю стала постоянным объектом эротических фантазий и героиней порнографических фанфиков. При этом все ее официальные приключения крайне целомудренны: несчастного Неда она и целует-то лишь по большим праздникам, даром что в более поздних романах ей уже не 16, а 18 лет (секс Нэнси в гараже уже в пилотной серии нового сериала — большое отступление от канона).

Конечно, с 1930-х годов образ Нэнси претерпел немало изменений, пусть и не слишком радикальных. Это касалось не только возраста. Менялись цвет волос (Нэнси всегда оставалась светловолосой, но оттенки ее локонов варьировались в диапазоне от просто рыжеватого до тицианового), модель машины (в последних книгах она ездит на автомобиле с гибридным двигателем), стиль одежды (Дрю никогда не гналась за модой, но одевалась в соответствии с духом времени). Но, самое главное, у нее изменился характер. Со временем она стала слишком вежливой, слишком воспитанной и вообще слишком идеальной, так что многие читатели до сих пор предпочитают Нэнси Дрю образца 1930-х годов — упрямую, своенравную и порой несдержанную на язык. Однако найти книги того времени непросто, а в переизданиях романы основательно отредактировали: убрали реплики, которые выглядят расистскими, неполиткорректными (правда, фэтшейминг мечтающей похудеть Бесс никуда не исчез), заменили устаревшие выражения (фразы вроде «ejaculated in astonishment», то есть «изумленно воскликнул») и заодно сделали Нэнси чуть большей конформисткой, чем задумывала Милдред Бенсон. Впрочем, один из секретов популярности Нэнси как раз и заключается в том, что она всегда была современницей своих читательниц.

«Нэнси Дрю»

О приключениях Нэнси уже написано несколько сотен романов, и книги по-прежнему продолжают выходить — только в сентябре опубликованы две новые. Кино и телевидение не остаются в стороне. Впервые Нэнси Дрю появилась на экране уже в 1938 году, когда ее сыграла Бонита Грэнвилл, потом вернувшаяся к этой роли еще в трех фильмах. В 1977 году вышел продержавшийся три сезона сериал «Братья Харди и Нэнси Дрю», где девушка объединила свои усилия с героями других стрейтмейеровских романов, а в 1995-м — гораздо менее успешный франко-канадский телепроект c возмутительно темноволосой главной героиней. 2019-й впору объявлять годом Нэнси Дрю: в марте состоялась премьера фильма «Нэнси Дрю и потайная лестница», в котором сыщицу сыграла София Лиллис, рыжая девушка из фильма «Оно», а в октябре стартовал сериал «Нэнси Дрю», в котором история девушки-детектива подверглась кардинальному пересмотру.

Этого в общем следовало ожидать: после сравнительно брутальной «Вероники Марс», (чьи создатели, кстати, никогда не скрывали, что она ведет свое происхождение от Нэнси), запустившей моду на подростковые нуары, было бы странно на голубом глазу снимать сериал про девочку в белом платьице, которая в поисках клада ползает с лупой по лужайке с маргаритками. Новая «Нэнси Дрю» очень напоминает «Ривердэйл», с которым она не случайно выходит на одном канале The CW и в котором тоже есть героиня, похожая на Нэнси, — Бетти Купер. В свое время продюсеры хотели сделать кроссовер «Ривердэйла» с «Леденящими душу приключениями Сабрины» (не путать с «Сабрина — маленькая ведьма»), и, хотя проект так и не был реализован, эти планы, похоже, сильно повлияли на «Нэнси Дрю». В сериале появилась мистика, которая начисто отсутствовала в книгах Кэролайн Кин, где любое привидение обязательно оказывалось жуликом в белой простыне. Изменилась и главная героиня: теперь она занимается сексом в гараже, грубит отцу и находится в прохладных отношениях с местной полицией.

«Нэнси Дрю»

Внешность у героини в исполнении Кеннеди МакМанн вполне каноническая, а вот с остальными персонажами все гораздо сложнее. Неда Никерсона, автомеханика с судимостью, играет афрошотландец Тунджи Касим, пацанку Джордж, которая теперь встречается с женатым мужчиной, — родившаяся в Китае Леа Льюис, а Бесс, в книгах мечтавшую похудеть, — Мэддисон Джайзани, девушка с иранскими корнями и телосложением фотомодели. К тому же в новом деле Нэнси Дрю они главные подозреваемые. У всех троих были и возможность, и мотив для убийства. Но кто бы сомневался, что в 2019 году ее круг общения будет состоять исключительно из белолицых англосаксов. Грубость и упрямство главной героини — тоже в своем роде возвращение к корням, к той Нэнси, которую еще не отполировали до глянцевого блеска редакторы. Ведь, в сущности, в этой почти идеальной девочке всегда было что-то странное. Взять хотя бы болезненное любопытство, страсть заглядывать в чужие окна и проникать в чужие дома.

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