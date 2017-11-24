Клиническая картина: Идеальная больница КиноПоиска

Главный врач

Имя: Ричард Веббер (Джеймс Пикенс-мл.)

Последнее место работы: «Анатомия Страсти»

Сколько кандидатур пришлось отвергнуть, прежде чем должность главврача идеальной больницы досталась тихому и печальному Вебберу! Но только Ричарду удалось совместить в своем резюме опыт, человечность и умение грамотно разводить спонсоров. В непредвиденной ситуации этот главврач может с легкостью встать за операционный стол (руки все помнят) или уговорить нагрянувшего стрелка пустить пулю самому себе в лоб. Ну а успешная борьба Ричарда с алкоголизмом позволит ему неплохо понимать подчиненных, ведь некоторым из них трезвость только снится.

Диагност

Имя: Грегори Хаус (Хью Лори)

Последнее место работы: «Доктор Хаус»

Без лучшего в мире диагноста не обойтись, пусть даже содержание Грегори Хауса и влетит в копеечку. Просторный кабинет, большая плазма, последняя игровая приставка... все это лишь начало длинного райдера, который циничный врач с тростью непременно замкнет викодином (а заказывать препарат придется в промышленных масштабах). Впрочем, талант Грегори с лихвой искупает его грехи и причуды, ведь никто, кроме него, не обладает таким аналитическим даром. Никто не вламывается в дома пациентов, чтобы покопаться в их мусоре. Никто так упорно не отказывается диагностировать волчанку. А вот от работы в клинике Хауса лучше освободить — сопли и застрявшие в заднем проходе лампочки выводят его из себя; потом исков не оберемся.

Онколог

Имя: Джеймс Уилсон (Роберт Шон Леонард)

Последнее место работы: «Доктор Хаус»

А вот и «хороший парень» идеальной больницы. Доктор Уилсон — единственный друг Грега Хуаса, всегда готовый проявить сострадание и к отъявленному мерзавцу, и к обреченной старушке. Как и положено врачу, который слишком часто сталкивается со смертью, Уилсон ненавидит статистику и ищет утешение в эфемерном — джазе и старом кино. Его кабинет украшают плакаты «Головокружения» Альфреда Хичкока и «Печати зла» Орсона Уэллса (наш человек!). Как не раз отмечал доктор Хаус: «Любая плохая новость из его уст звучит почти как благодарность», так что многие предстоящие конфликты Уилсон сможет решить, всего лишь включив добродушную вкрадчивую интонацию.

Хирург общей практики

Имя: Шон Мерфи (Фредди Хаймор)

Последнее место работы: «Хороший доктор»

Тут без вариантов — потенциал Шона Мерфи запределен. Молодой человек с синдромом саванта и расстройствами аутистического спектра обладает феноменальными способностями в медицине. Он может поставить точный диагноз, просто обрабатывая информацию и выстраивая в голове многоуровневые ментальные карты, но при этом остается беспомощным в социальном плане. Неспособность различить сарказм (привет, Шелдон Купер), наладить контакт с родственниками пациентов, посмотреть собеседнику в глаза — ежедневные трудности, которые преодолевает юный гений. Впрочем, в критических ситуациях на него можно положиться. Когда мир летит в тартарары, Шон достает из кармана игрушечный ножик, крутит его в руках, успокаивается и убирает обратно.

Нейрохирург

Имя: Стиг Хельмер (Эрнст-Хуго Ярегорд)

Последнее место работы: «Королевство»

Нейрохирург Стиг Хельмер, главный герой пока единственного сериала, снятого Ларсом фон Триером, тот еще ворчун. Перебравшись из Швеции в Данию, он очень тоскует по родине и не может смириться с чудовищными повадками соседей. А те ведут себя безобразно: оставляют мусор на стоянке, манкируют отчетностью и криво укладывают плитку. После тяжелого рабочего дня Стиг имеет обыкновение подниматься на крышу госпиталя, взирать на ночное небо и орать проклятия в адрес тупых датчан. Среди наркоманов, аутистов и алкоголиков хотя бы один прагматик не повредит.

Невролог

Имя: Малколм Сэйер (Робин Уильямс)

Последнее место работы: «Пробуждение»

Самый застенчивый член любого коллоквиума, филантроп с печальными глазами Малколм Сэйер (прототипом его послужил невролог Оливер Сакс), которого в 1990 году блестяще сыграл Робин Уильямс. Американская общественность справедливо называла Уильямса «человеком, который способен рассмешить мебель» — до тех пор, пока актер, страдающий от затяжной депрессии и ранней стадии болезни Паркинсона, не покончил с собой. В фильме его персонаж верит, что научился «пробуждать» людей, подверженных редкому заболеванию — летаргическому энцефалиту. Благодаря инновационному методу доктор Сэйер действительно возвращает их к жизни, вот только ненадолго. После выхода на экраны этой грустной, но воодушевляющей истории Уильямс был награжден «Золотым глобусом» — и обеспечил своему герою место в штате нашей больницы.

Педиатр

Имя: Даг Росс (Джордж Клуни)

Последнее место работы: «Скорая помощь»

Вот вам и роковой красавчик! Роль харизматичного педиатра сделала из Джорджа Клуни мировую звезду и оказалась трамплином в большое кино. Но до того на протяжении пяти сезонов педиатр Даг Росс заставлял тысячи женщин трепетать у экранов, нарушая установленные протоколы ради спасения пациентов, а попутно компенсируя неустроенность личной жизни усиленными возлияниями. К радости телезрительниц, со временем герой Клуни вроде пришел в чувство, вернулся к серьезной практике и любимой женщине.

Хирург

Имя: Джон Тэкери (Клайв Оуэн)

Последнее место работы: «Больница Никербокер»

Если вообразить, что наша больница попала во временную петлю, а из кабинетов испарились все технические аппараты и лекарства, начиная с резиновых перчаток и заканчивая анестезией, на помощь обязательно придет Джон Тэкери, который умеет обходиться минимальными средствами наркоза и дезинфекции. Прототипом героя сериала Содерберга послужил отец всей современной хирургии Уильям Стюарт Холстед — как и многие в нашем безутешном списке, страдающий наркозависимостью. Впрочем, тут комар носа не подточит: на момент активной деятельности Тэкери употребляемый им кокаин активно использовался как легальный анестетик. Уйти в самом разгаре операции, пропасть на несколько недель, а потом явиться в больницу как ни в чем не бывало — обычное дело для этого хирурга. Но как не дать поблажку прогрессивному уму?

Кардиохирург

Имя: Кристина Янг (Сандра О)

Последнее место работы: «Анатомия страсти»

Эта азиатка из Беверли-Хиллз перешагнула порог больницы «Сиэтл Грейс» с намерением стать лучшей из лучших. Крайне редко улыбаясь и не терпя прикосновений, доктор Янг хладнокровно вспарывала грудные клетки и восстанавливала разрушенные сердца. Причем не только пациентов, но и друзей, чьи дела сердечные иной раз не сулили ничего хорошего для больницы. Кстати, в одном из эпизодов «Анатомии...» доктор Янг дала отличный лайфхак в области душевной терапии. После того как жених бросил ее прямо у алтаря, она приостановила все операции, спустилась в морг и начала методично препарировать трупы, напевая бессмертный хит Мадонны «Like a Virgin».

Патологоанатом

Имя: Джек Кеворкян (Аль Пачино)

Последнее место работы: «Вы не знаете Джека»

Джек Кеворкян по прозвищу «доктор смерть» — вполне реальный персонаж, пионер эвтаназии. Благодаря помощи доктора (патологоанатома по основной специальности) из жизни добровольно ушли более ста неизлечимо больных пациентов. В фильме «Вы не знаете Джека» роль добродетельного и скандального доктора играл Аль Пачино. Элегантно надвинув шляпу на брови, он бросал вызов всей американской системе здравоохранения и сражался за право человека покинуть мир страданий.

Стоматолог

Имя: Сергей Чесноков (Андрей Мягков)

Последнее место работы: «Похождения зубного врача»

Этого стоматолога, обладающего поистине божественным даром, драматург Александр Володин придумал, страдая от жуткой зубной боли. Для удаления зубов его Чеснокову не нужна никакая анестезия — пациент даже не успевает моргнуть глазом, как неприятная процедура заканчивается. В интерпретации режиссера Элема Климова стоматолог мечты получился до того мощным, что фильм был отправлен на полку. А вот в идеальной больнице КиноПоиска у доктора Чеснокова, сыгранного интеллигентнейшим Мягковым, отбоя от посетителей не будет.

Врач-ординатор

Имя: Анджей (Александр Бардини)

Последнее место работы: «Декалог»

Еще один тихоня больницы — пожилой ординатор Анджей, проживающий в многоэтажке на окраине Варшавы. Он умеет радоваться мелочам: например, кактусам на своем балконе, клетке с канарейкой или обеденному разговору за кофе — с домработницей. Жена и дети доктора Анджея погибли во Вторую мировую, и, прожив жизнь без любимых, он остается фаталистом. На вопрос соседки о состоянии ее смертельно больного мужа Анджей спокойно отвечает: «Медицина ничего не знает о причинах. О последствиях — чуть больше. Прогнозы... тоже мало что можно сказать... Я слишком много видел людей, которые жили, хотя не должны были жить, и таких, которые умирали без причины...».

Медсестра

Имя: Джеки Пейтон (Иди Фалько)

Последнее место работы: «Сестра Джеки»

Если медсестры — это ангелы больницы, то этот прилетел прямиком из особняка Тони Сопрано (напомним, что Фалько играла жену нервного мафиози). То заботливая и справедливая, то мрачная и раздражающая, сестра Джеки вынуждена бороться с перегибами руководства, изнуряющим графиком, пациентами и самой собой, глотая обезболивающие, как «тик-так». Полтаблетки викодина на завтрак — и Джеки снова в строю. Поведением медсестры в этой связи даже возмутилось медицинское сообщество — что совсем не помешало популярной актрисе Фалько получить «Эмми» за эту роль. В нашей идеальной больнице этот «черный ангел» займет достойное место, и несложно предположить, с кем из старших по должности он споется.

Медбрат

Имя: Макс Клингер (Джейми Фарр)

Последнее место работы: «Чертова служба в госпитале Мэш»

Санитар Макс Клингер — одно из самых ярких пятен во врачебном составе больницы, его украшение и достояние. Роскошные цветастые платья, с помощью которых он пытается откосить от службы, будут выигрышно выделяться на фоне скучных белых халатов. Матерящийся, как сапожник, этот медбрат прекрасно справляется со своими обязанностями, не забывая регулярно сдавать кровь для пациентов и помогая врачам в операционной. А что до любви Клингера к переодеванию — то в Моисея, то в птенца, то в статую Свободы, — так этим у нас никого не удивишь.

Акушер-гинеколог, сексопатолог

Имя: Уильям Мастерс (Майкл Шин)

Последнее место работы: «Мастера секса»

Роль самого прогрессивного феминиста больницы отдадим сексологу и акушеру-гинекологу с золотыми руками, холеному педанту Уильяму Мастерсу, который начал исследовать физиологию секса еще в 1950-х годах. В неизменном галстуке-бабочке он осмотрел больше тысячи женщин, и если одних спас после неудачных абортов и выкидышей, то другим подарил возможность завести ребенка. Удивляясь, почему люди до сих пор так мало говорят о сексе и мастурбации, Мастерс легко нарушает эти табу и вместе с ассистенткой Вирджинией Джонсон (ее мы тоже берем) пускается в философские беседы об оргазме.

Врач скорой помощи

Имя: Олег (Александр Яценко)

Последнее место работы: «Аритмия»

Не обошелся наш коллектив и без врача из провинции — с мизерной зарплатой и отсутствием карьерных перспектив. Нарушая все регламенты, 30-летний Олег спасает жизнь ребенку, дает мнимой больной пуговицу вместо нитроглицерина и режет правду в глаза начальству. Сил геройствовать хватает лишь на работе: домой герой Яценко возвращается, чтобы поскорее выпить и забыться сном. Да и пусть — главное, что не спит на дежурстве.

Пластический хирург

Имя: Кристиан Трой (Джулиан МакМэхон)

Последнее место работы: «Части тела»

Невозможно представить современную больницу без отделения пластической хирургии, приносящего колоссальный доход. И тем сложнее остановиться на одном специалисте — слишком уж много их, талантливых. Кристиан Трой — коварный плут и мерзавец, готовый на все ради денег и признания. Мы неслучайно выбрали на эту должность именно «плохого парня»: есть нечто демоническое в том, чтобы возвращать людям «ускользающую красоту». Мало кто из обитателей идеальной больницы может сравниться с ним по количеству сексуальных связей и подлых поступков. Но — настоящий профи: даже глядя утром на тело, оказавшееся у него в постели после бурной ночи, Трой думает так: «Кожу под глазками отшлифуем, носик выпрямим, грудь увеличим до третьего».

Уборщик

Имя: неизвестно (Нил Флинн)

Последнее место работы: «Клиника»

С приемом на работу тут могут быть проблемы, ведь никто доподлинно не знает, как зовут Уборщика. Живое воплощение максимы доктора Хауса «Все врут», он постоянно плетет небылицы, выдумывает трехпалую супругу и несуществующего сына, а периодически прикидывается дипломированным врачом. Кроме того, в окрестностях нашей больницы, вероятно, скоро не останется белок — страсть Уборщика к таксидермии берет свое. Однако при всех минусах склочного характера этот персонаж умеет не только отменно драить полы, но и, если надо, подкрутить проводку или починить вентиляцию. Крепкий хозяйственник.