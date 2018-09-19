Очень странные русские дела и наша «Пила»: Все открытия «Пилота»

Ивановский «Пилот» проходит во второй раз — и пока разочарования случаются на нем чаще, чем прорывы. Тем не менее кое-что удивительное в программе фестиваля нашлось. Рассказываем о главных призерах — и просто отличных заявках на первый сезон, сделанных в Иванове.

«Братство крыши»

Где выйдет: платформа Premier

Почти ни один из российских кинофестивалей в этом году не обошелся без разговора о девяностых: «Бык» Бориса Акопова на «Кинотавре», «Печень» Ивана Снежкина на «Окне в Европу», «Обмен» Аксиньи Гог на «Короче»… Продолжает этот ностальгический ряд и показанное на «Пилоте» «Братство крыши» студии Premier.

1993-й. Группа подростков очень любит засиживаться на крыше одной из «панелек» (съемки проходили в Туле). Условный лидер Санька Рябинин недавно влип в историю: убегая от мальчишек постарше, угнал машину местного криминального авторитета. Теперь тот грозится отрезать Саньке палец. Помогает выбраться из ситуации воевавший в Афгане дядя (Юрий Борисов).

Основным отличием сериала продюсерского трио Антона Щукина, Артема Логинова и Антона Зайцева от всего, что мы видели на эту тему прежде, оказывается подход к эпохе, от которой, если честно, уже подташнивает. «Братство» использует лекала рефлексирующих о восьмидесятых «Очень странных дел», «Лета 84» и «Оно»: этих тинейджеров не отличишь от американских (главный герой — и вовсе точная копия Джейдена Мартелла/ Билла Дэнбро), сюжет отдает ненатуральной беззаботностью, а дополняет несколько заграничную картинку уже привычный электросаунд.

«Дети»

Где выйдет: Первый канал

В этом продюсерском проекте Валерия Тодоровского, который, вероятно, найдет свое место в сетке Первого канала, экранная пара Кирилл Сафонов — Евгения Брик (лучшая женская роль фестиваля) решается на ЭКО. Желающая стать мамой Даша начнет искать донора спермы среди своих близких друзей. Этика встретится с человеческими отношениями.

Это самая крепкая из показанных на «Пилоте» драм (ее сценарист и режиссер — Алена Званцова, автор «Небесного суда» и один из авторов «Оттепели»), сериал очень хорошо написанный и сыгранный. Перипетии сюжета непредсказуемы, а в окружении главных героев — Виктория Исакова, Юрий Быков, Александр Робак и солист группы «Курара» Олег Ягодин. Единственное, что отталкивает от проекта, — вылизанность в духе типичных проектов Первого канала: в нем будто бы отсутствует всякая попытка на раскованность. Есть ощущение, что если бы тот же материал снимали для одной из онлайн-платформ, история вышла бы более честной и живой.

«Детективный синдром»

Где выйдет: Первый канал

«Синдром» — детище продюсера Егора Баранова и режиссера Романа Волобуева. Тут звезда «Кадетства» и «Закона каменных джунглей» Аристарх Венес выступает в роли курьера крупного мафиозо (он перевозит нал). Во время одной из поездок в его машину врезается женщина-астролог. Пока та предсказывает герою будущее, деньги уносят ее сообщники. В погоне за украденным кэшем курьер попадает в психиатрическую клинику, пациенты которой станут его коллективным помощником в распутывании этого и, по всей видимости, будущих преступлений.

Ряд очень удачных шуток, очевидный рост Волобуева как режиссера (по сравнению с его полными метрами и предыдущим, снятым на коленке пилотом не случившегося сериала «Смена» камера умнеет, начинает проступать почерк не синефильский, а авторский) и изобилующий парадоксами сценарий позволяют сравнить «Синдром» с «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Под Сильвер-Лэйк». Несмотря на место действия, здесь, возможно, не хватает безумия, и большая часть драматургии — предсказуемые диалоги. Но все-таки «Детективному синдрому» стоит дать шанс. Судя по странным авансам (чего только стоит комментирующая все происходящее аудиокнига в машине Венеса или навязчивое обращение к образу кактуса в диалогах и интерьерах), «Детективный синдром» таит в себе куда больше удивительного, чем можно судить по его пилоту.

«Спи со мной»

Где выйдет: ТНТ

Этому визуально изобретательному и местами даже слишком дерзкому проекту достались сразу два приза фестиваля — за лучшую режиссерскую работу и за лучший пилот.

В открывающей сцене мы видим, как маньяк по прозвищу Скульптор заканчивает одну из своих последних работ — он долгое время заживо замуровывал в гипс молодых девушек. Прерывает праздник смерти следователь Ника (Светлана Устинова). Она не просто останавливает преступника, но и избивает его до критического состояния. Однако есть проблема — две жертвы еще живы и не найдены. Чтобы разговорить впавшего в кому злодея, героиня обращается к местному сумасшедшему (Артем Быстров), который якобы может такой трюк проделать. Вот только Ника не знает, что он с помощью уникального аппарата реально умеет проникать в сознание спящего человека.

Очевидно, что «Спи со мной» — этакий перепев «Клетки» Тарсема Сингха. Но то, что работало в рамках полного метра, возможно, не сработает на малом экране. Да, первая сцена заставляет задержать дыхание, да и весь пилот богат на непростые ракурсы и прочие операторские изыски. Но есть подозрение, что сценарий Андрея Золотарева не выдержит длинной дистанции, а героиня Устиновой, кажется, настолько искренне приняла максиму о том, что новыми героями сериалов стали несносные психопаты, что местами смотреть на нее и впрямь невыносимо.

«Колл-центр»

Где выйдет: платформа Premier

Новая работа Наташи Меркуловой и Алексея Чупова («Интимные места» и «Человек, который удивил всех») вышла провокативной и удивительно динамичной. За что, собственно, эта пара и получила на «Пилоте» приз в номинации «Лучший сценарий».

Сотрудник колл-центра «Интернет-магазина для взрослых» Кирилл (Павел Табаков) в собственный день рождения узнает, что его девушка (Юлия Хлынина) спит с боссом (Владимир Яглыч). И спешно, после поздравлений, парень пытается навсегда покинуть офис. Но план разрушают некие Мама и Папа. Скрывающие свои лица безумцы задумали устроить клеркам погружение во франшизу «Пила». Социальная драма облекается в форму боди-хоррора в замкнутом пространстве.

Из первого эпизода с крайне предсказуемой завязкой не совсем ясно, переплюнут ли Меркулова и Чупов иностранных первопроходцев. Но уже сейчас можно сказать, в чем главный выверт «Колл-центра»: весь экранный ад творится под знакомые с детства песенки, стишки и считалочки (от Корнея Чуковского до детского фольклора). Вы ведь всегда предполагали, что советские детские поэты придумывали свои стихи и сказки для устрашения ребятни?

С другой стороны, «Колл-центр» осваивает трэш-аттракционы на российском экране — платформа Premier дает возможность, например, показать хоровод абсолютно голых людей или заставить героя опустить предмет в унитаз, а затем достать его и проглотить.

«Родительский комитет»

Где выйдет: СТС

Показательно, что приз зрительских симпатий фестиваля достался не жестким «Колл-центру» или «Спи со мной», а доброй, жизненной комедии телеканала СТС.

Тут Александр Ильин мл. (приз за лучшую мужскую роль!) из недалекого интерна Лобанова превращается в разгильдяя-отца, которому, чтобы получить право быть опекуном собственного сына, нужно стать образцовым папашей и вступить в родительский комитет. А это значит, что в телефоне теперь появится куча чатиков, разъяренные мамаши начнут донимать своими проблемами, а председательница комитета, которая в школе была влюблена в героя, всеми силами попытается выставить его негодяем.

«Родительский комитет», очевидно, станет зрительским хитом. И не потому, что это революционный, переворачивающий индустрию проект, а просто потому, что он смешон настолько, насколько вообще может быть смешной российская жизнь. Ведь какие молодые (и не только) родители не сталкивались с трагикомедией школьной жизни — всеми этими субботниками, кафкианскими чатами и сбором средств на всякую ненужную ерунду?!