«Эмми-2019»: Самые яркие наряды церемонии

Нашествие розового, золотого и Иисуса, а также шляпа Билли Портера — рассматриваем, кто был ярче всех на красной дорожке 71-й церемонии «Эмми».
Главные теленаграды вручены: «Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» — лучшие сериалы сезона. Пока критики спорят о справедливости призов и едко отмечают, что даже явление звезд Вестероса не спасло 71-ю церемонию от критического падения рейтингов, посмотрим на самые интересные наряды пришедших гостей.
В моде снова сочетание красного и розового — судя по обилию актрис, пришедших на церемонию именно в таких платьях. Комбинация эта опасна тем, что не оставляет простора ни для творчества, ни для воображения — в результате Мариса Томей, Тараджи П. Хенсон, Мэнди Мур и еще несколько красоток сливались одна с другой. Кое-кто выбрал просто розовый наряд и таким образом сумел хоть как-то выделиться. В общем, модницы, имейте в виду: розовый не сдается и остается в ваших гардеробах.
Второй модный тренд — золото. Неувядающая классика: золотые наряды присутствуют на каждом светском выходе, но вчера, пожалуй, была их повышенная концентрация. С учетом золотого фона для позирования эффект получился и вовсе ослепительным. Забавно при этом, что золотые наряды выбрали в основном звезды комедийных сериалов.
Но перейдем к нашему хит-параду. Безусловным лидером и богиней вечера стала Гвендолин Кристи в наряде от Gucci. Актриса уже успела стать героиней мемов: интернет-пользователи сравнили ее образ с Иисусом и Девой Марией. И действительно, на сцене Гвендолин возвышалась над коллегами по сериалу так, словно еще немного — и она принесет им благую весть.
Вторая бесспорная звезда дорожки — Билли Портер, ставший лучшим актером в драматическом сериале («Поза»). Билли славен своими экстравагантными выходами еще со времен «Оскара» — и, конечно, по сравнению с тем самым черным бархатным платьем его нынешний образ от Michael Kors Couture не такой уж сногсшибательный, но тут все дело в шляпе! Волшебная версия мушкетерского головного убора принадлежит Stephen Jones Millinery. На вечеринке после церемонии Билли был уже без шляпы, зато в рубашке с огромным бантом.
Джеймс Ван Дер Бик, как и Джейсон Момоа на «Оскаре», почтил память ушедшего Карла Лагерфельда оммажем знаменитому розовому костюму. На актере — наряд от Brioni.
Мэйси Уильямс для церемонии выбрала черное с серебряными деталями платье от JW Anderson. На вечеринке актриса заменила туфли на ботинки — тоже красиво!
Кхалиси Эмилия Кларк посетила церемонию в откровенном наряде от Valentino цвета темной морской волны и в массивных украшениях от David Webb.
Лина Хиди выбрала оригинальную вариацию платья с турнюром XIX века от Brock Collection.
Кэрис ван Хаутен пришла на «Эмми» в расписном платье от голландского бренда Ronald van der Kemp.
Гвинет Пэлтроу надела винтажный черно-белый наряд от Valentino 1963 года с рукавами-крыльями.
Эми Адамс изображала женщину-колосок в стильном платье от Fendi Couture, подчеркнув его вышивку прической.
Кендалл Дженнер сумела и соблюсти розовый тренд, и не слиться с толпой. Модель, теледива и бизнес-вуман вручала на церемонии призы в экстравагантном платье от Richard Quinn.
Зои Казан тоже избежала слияния с розовым племенем, надев при этом наряд от Prada с правильного цвета бантом. На фото актриса с бойфрендом, актером Полом Дано.
Царица шахматной доски Виола Дэвис в наряде от Alberta Ferretti.
Джулия Гарнер, лучшая актриса второго плана в драматическом сериале («Озарк»), стала ярким пятном фиолетовой радости на этом черно-розово-золотом празднике. На Джулии — платье от Cong Tri.
Кристен Белл в расшитом платье Dior как бы намекает на национальный наряд принцессы Анны, которую озвучивает в «Холодном сердце».
Рэйчел Броснахэн в сверкающем наряде от Elie Saab немножко косплеит ногу Анджелины Джоли.
Лучшая актриса драматического сериала Джоди Комер («Убивая Еву») была не менее стильной, чем ее героиня Вилланель, в белоснежном наряде от Tom Ford.
В образе Кита Харингтона не было ничего неожиданного — за исключением галстука, которого тут нет. И бабочки тоже нет. И булавки — нет. Ничто не отвлекает нас от белоснежной груди артиста.
Звезда сериала «Поза» Индия Мур выбрала максимально откровенный наряд от Jeffrey Dodd и естественность голых ног — никакого бритья! Часть поклонников, конечно же, уже в шоке.
И, наконец, Зендея: звезда «Эйфории» явно будет участвовать в наградной гонке следующего сезона, а пока актриса вручала призы и наслаждалась праздником в изумрудном наряде от Vera Wang.