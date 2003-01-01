«Эмми-2019»: Самые яркие наряды церемонии

Главные теленаграды вручены: «Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» — лучшие сериалы сезона. Пока критики спорят о справедливости призов и едко отмечают, что даже явление звезд Вестероса не спасло 71-ю церемонию от критического падения рейтингов, посмотрим на самые интересные наряды пришедших гостей.

В моде снова сочетание красного и розового — судя по обилию актрис, пришедших на церемонию именно в таких платьях. Комбинация эта опасна тем, что не оставляет простора ни для творчества, ни для воображения — в результате Мариса Томей, Тараджи П. Хенсон, Мэнди Мур и еще несколько красоток сливались одна с другой. Кое-кто выбрал просто розовый наряд и таким образом сумел хоть как-то выделиться. В общем, модницы, имейте в виду: розовый не сдается и остается в ваших гардеробах.

Тараджи П. Хенсон демонстрирует свое красно-розовое платье от Vera Wang Мариса Томей в Ralph & Russo Мэнди Мур в Brandon Maxwell. Найди отличия от Марисы Томей У платья от Badgley Mishka Couture Сьюзэн Келечи Уотсон рукавчики побледнее Звезда сериала «Поза» ЭмДжей Родригес выбрала чистый розовый с черными бантами от Jason Wu Сандра О из «Убивая Еву» также отказалась от красного в своем розово-пудровом платье от Zac Posen Кэтрин Зета-Джонс во всем розовом от Stuart Weitzman

Второй модный тренд — золото. Неувядающая классика: золотые наряды присутствуют на каждом светском выходе, но вчера, пожалуй, была их повышенная концентрация. С учетом золотого фона для позирования эффект получился и вовсе ослепительным. Забавно при этом, что золотые наряды выбрали в основном звезды комедийных сериалов.

Эми Полер в костюме от Greta Constantine Наташа Лионн в струящемся Gucci Джулия Луис-Дрейфус в Oscar de la Renta Фиби Уоллер-Бридж в Monique Lhuillier — пусть и не таком сверкающем, как у коллег, но тем не менее Ава ДюВерней в Reem Acra — тоже не совсем золото, но сочетание ткани и вышивки дает нужный эффект А вот у Доминик Джексон из «Позы» правильное золото от Jeffrey Dodd И даже Николай Костер-Вальдау в тренде — на актере золотой пиджачок от Dolce & Gabbana

Но перейдем к нашему хит-параду. Безусловным лидером и богиней вечера стала Гвендолин Кристи в наряде от Gucci. Актриса уже успела стать героиней мемов: интернет-пользователи сравнили ее образ с Иисусом и Девой Марией. И действительно, на сцене Гвендолин возвышалась над коллегами по сериалу так, словно еще немного — и она принесет им благую весть.

На вечеринке после церемонии Гвендолин решила придерживаться розового тренда в мужском костюме Dior / Фото: Getty Images

Вторая бесспорная звезда дорожки — Билли Портер, ставший лучшим актером в драматическом сериале («Поза»). Билли славен своими экстравагантными выходами еще со времен «Оскара» — и, конечно, по сравнению с тем самым черным бархатным платьем его нынешний образ от Michael Kors Couture не такой уж сногсшибательный, но тут все дело в шляпе! Волшебная версия мушкетерского головного убора принадлежит Stephen Jones Millinery. На вечеринке после церемонии Билли был уже без шляпы, зато в рубашке с огромным бантом.

Фото: Getty Images

Джеймс Ван Дер Бик, как и Джейсон Момоа на «Оскаре», почтил память ушедшего Карла Лагерфельда оммажем знаменитому розовому костюму. На актере — наряд от Brioni.

Фото: Getty Images

Мэйси Уильямс для церемонии выбрала черное с серебряными деталями платье от JW Anderson. На вечеринке актриса заменила туфли на ботинки — тоже красиво!

Фото: Getty Images

Кхалиси Эмилия Кларк посетила церемонию в откровенном наряде от Valentino цвета темной морской волны и в массивных украшениях от David Webb.

Фото: Getty Images

Лина Хиди выбрала оригинальную вариацию платья с турнюром XIX века от Brock Collection.

Фото: Getty Images

Кэрис ван Хаутен пришла на «Эмми» в расписном платье от голландского бренда Ronald van der Kemp.

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу надела винтажный черно-белый наряд от Valentino 1963 года с рукавами-крыльями.

Фото: Getty Images

Эми Адамс изображала женщину-колосок в стильном платье от Fendi Couture, подчеркнув его вышивку прической.

Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер сумела и соблюсти розовый тренд, и не слиться с толпой. Модель, теледива и бизнес-вуман вручала на церемонии призы в экстравагантном платье от Richard Quinn.

Фото: Getty Images

Зои Казан тоже избежала слияния с розовым племенем, надев при этом наряд от Prada с правильного цвета бантом. На фото актриса с бойфрендом, актером Полом Дано.

Фото: Getty Images

Царица шахматной доски Виола Дэвис в наряде от Alberta Ferretti.

Фото: Getty Images

Джулия Гарнер, лучшая актриса второго плана в драматическом сериале («Озарк»), стала ярким пятном фиолетовой радости на этом черно-розово-золотом празднике. На Джулии — платье от Cong Tri.

Фото: Getty Images

Кристен Белл в расшитом платье Dior как бы намекает на национальный наряд принцессы Анны, которую озвучивает в «Холодном сердце».

Фото: Getty Images

Рэйчел Броснахэн в сверкающем наряде от Elie Saab немножко косплеит ногу Анджелины Джоли.

Фото: Getty Images

Лучшая актриса драматического сериала Джоди Комер («Убивая Еву») была не менее стильной, чем ее героиня Вилланель, в белоснежном наряде от Tom Ford.

Фото: Getty Images

В образе Кита Харингтона не было ничего неожиданного — за исключением галстука, которого тут нет. И бабочки тоже нет. И булавки — нет. Ничто не отвлекает нас от белоснежной груди артиста.

Фото: Getty Images

Звезда сериала «Поза» Индия Мур выбрала максимально откровенный наряд от Jeffrey Dodd и естественность голых ног — никакого бритья! Часть поклонников, конечно же, уже в шоке.

Фото: Getty Images

И, наконец, Зендея: звезда «Эйфории» явно будет участвовать в наградной гонке следующего сезона, а пока актриса вручала призы и наслаждалась праздником в изумрудном наряде от Vera Wang.