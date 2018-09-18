Хоккей, космос и мамонты: Россия в кино глазами иностранцев

«Золотой Единорог» — международный фестиваль, который добивается признания нашего кино на Западе, а также показывает иностранные фильмы, так или иначе относящиеся к России. Это очень разнообразные попытки понять постсоветскую историю и культуру — документальные и игровые фильмы посвящены национальному гостеприимству, трагическим военным сюжетам и легкомысленным историям дружбы. Показы лучших фестивальных фильмов последних двух лет пройдут с 18 по 29 сентября в четырех городах — Москве, Петербурге, Воронеже и Тобольске. В программе — девять самых разных картин.

Игровые фильмы

«Серхио и Сергей»

Лучший зарубежный фильм о России прошлогоднего «Золотого Единорога» станет фильмом открытия фестиваля. Кубинский преподаватель марксизма Серхио пытается в одиночку вырастить дочь в условиях финансовой нестабильности — в 1991 году его страна вступает в затяжной экономический кризис. Однажды он выходит на связь с русским космонавтом Сергеем, который застрял на космической станции «Мир» в то время, как Советский Союз перестал существовать. Драматические изменения в жизни двух стран и их граждан помогает пережить радиолюбительский контакт.

Эта испано-кубинская картина частично основана на сюрреалистичном факте из жизни космонавта Сергея Крикалева, который улетал на «Мир» из СССР, а вернулся уже в Российскую Федерацию. Советский союз по версии кубинского режиссера Эрнесто Даранаса — случайно упавший карточный домик, иллюзия, которая внезапно перестала существовать, зато оставила после себя множество растерянных людей. «Серхио и Сергей» подкупает искренней интонацией того, как два, казалось бы, совершенно разных человека могут найти повод для многомесячных разговоров. Один из них находится на Земле, а другой — в холодном безвоздушном пространстве. Но даже космическая дистанция не может стать препятствием для сентиментальной дружбы.

На премьере в Москве и Петербурге картину представит исполнитель роли Сергея Экто Ноа.



«Переводчик»

Кубино-канадский фильм снят на злободневную сегодня тему аварии в Чернобыле. Преподаватель русской литературы Малин (известный по «Миру Дикого Запада» Родриго Санторо) ошарашен — его факультет в Гаванском университете временно закрыт. Все силы брошены на гуманитарную помощь: в 1989 году (кстати, первоначальное название фильма) на Кубу доставили детей, страдающих от последствий чернобыльской катастрофы. Правительству нужны услуги Малина как переводчика — вместо анализа гоголевской «Шинели» он будет заниматься посредничеством между русскими ребятами и медицинским персоналом. Нежная гуманистическая драма по мотивам реальных событий, прообразом главного героя которой является отец двух братьев-режиссеров — Родриго и Себастьяна Барриусо. СССР предстает в фильме местом, которое не в силах позаботиться о собственных гражданах. Зато советские дети очень хорошие — любят мороженое, мечтают дружить и рисуют картинки про космос.

«87 детей» («Чужая молитва»)

Действие фильма разворачивается в 1944 году. Нацисты оккупировали крымскую территорию и безжалостно расстреливают евреев. Группа детей-сирот ищет приют у татарки Саиды Арифовой. Молодая девушка, руководящая бахчисарайским детским садом, рискует своей жизнью, но принимает их — фальсифицирует документы и справки. Для спасения евреям придется выдавать себя за татар и выучить незнакомые им правила и религиозные обряды. Украинский фильм по мотивам реальных событий обнажает национальный вопрос в одной из самых болезненных географических точек бывшего СССР. Режиссер Ахтем Сейтаблаев появляется в фильме в роли журналиста, который в современности берет интервью у пожилого человека, спасенного когда-то Арифовой.

«Русская невеста»

Состоятельный хирург на пенсии Карл Фредерик знакомится в интернете с россиянкой Ниной. Вскоре женщина и ее дочь переезжают к нему в роскошный особняк с мечтами о дорогой и красивой жизни. Вот только сказка быстро оборачивается кошмаром: дядя Нины внезапно погибает, богач оказывается кокаинистом со своими психозами. Поэтому придется противостоять бывшему хирургу его же методами — кромсать тела. Развеселый трэш на тему браков с иностранцами подкупает своей несерьезной интонацией. Россия, из которой бежала Нина, предсказуемо повеселит нашего зрителя. Некий город Ливны состоит из хмурых панелек с покоцанным кафелем и плохим водопроводом, а бывший муж оказывается наркоманом с бубликами наперевес — для любимой дочери.

«Хрусталь»

Творческая девушка Веля мечтает покинуть родной Минск, который представляется ей глубоко отсталым (на дворе — середина 1990-х). Главная цель — Америка, а конкретнее — Чикаго, родина хаус-музыки. Однако для этого придется поблуждать в аду. При заполнении визы Веля указывает местом работы завод в поселке Хрустальный и позже едет туда ждать волшебного звонка. Белорусская глубинка стремится девушку переварить — водка, рыбалка, насилие. Эмигрантка Дарья Жук сама переехала в Америку в подростком возрасте, поэтому сняла фильм про неприглядное взросление в постсоветских условиях: в голове — мечты о диджейской карьере, а вокруг — ковры на стенах и дефицит яркой одежды. Этот взгляд был презентован не только гражданам бывшего СССР, но в первую очередь иностранному зрителю: «Хрусталь» показывали на фестивалях в Ирландии, Чехии, Норвегии и Италии, а потом выдвигали на «Оскар». Западные критики отнеслись к нему с большим благодушием — полнометражный дебют Жук до сих выдерживает 100% на Rotten Tomatoes.

Документальные фильмы

«Русская пятерка»

В конце 1980-х хоккейная команда Detroit Red Wings переживала не лучшие времена — с 1955 года они ни разу не становились чемпионами. Тренер Скотти Боумен и владелец команды Майк Илич решают пригласить игроков из Советского Союза (про это рассказывают нуарные анимационные вставки) — и тем самым меняют привычный стиль игры. Их козырем становится легендарная пятерка — Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владимир Константинов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. Так команда из Детройта устанавливает рекорды по количеству побед в сезоне и в 1995 году выигрывает Кубок Стэнли — впервые за 42 года. «Русская пятерка» показывает СССР как кузницу талантов, откуда чудом удалось выманить невероятных хоккеистов. Оправившись после языковых трудностей, они изменили стиль североамериканского хоккея.

«Белая стрела»

Британский музыкант Джим Крофт живет в Берлине, где переживает кризис. Его бросила девушка, лейбл EMI разорвал с ним отношения, поэтому требуется перезагрузка. Крофт состригает длинные волосы, берет гитару, камеру и отправляется в Россию. В его планы входит одиночное путешествие по Транссибирской магистрали зимой — с концертами во всех городах, где он останавливается. Европеец знает про Россию много плохого из массмедиа, поэтому ему интересно проверить стереотипы на прочность. В программе — питерские бары, песни «Наутилуса» в подземном переходе и домашняя стряпня во Владивостоке. Россия в этом фильме предстает открытой, добродушной и щедрой — правда, Крофт все-таки предпочитает отделять обычных жителей от политиков.

«Война снайпера»

Лучший документальный фильм о России с прошлогоднего «Золотого Единорога». Сербский снайпер Деки живет и воюет на Донбассе. Еще в подростковом возрасте он убил первого человека на югославской войне. Деки уверен, что НАТО пытается задавить Россию, и таким образом оказывается в чужой стране, где становится добровольцем. Но кроме глобальной войны он ведет и персональную. Уже пару лет Деки переписывается в соцсетях с «Мариупольским богом» — украинским снайпером, который использует запрещенные пули «дум-дум» и назначает ему дуэли. Режиссер Ольга Шехтер снимала этот фильм три года и зафиксировала покалеченные судьбы, разрушенные советские мемориалы и опустевшие деревни. Пост-СССР становится территорией постапокалипсиса, где ведется разрушительная война всех против всех, — вот только определить стороны конфликта становится все труднее.

«Генезис 2.0»

Якутская экспедиция отправляется на Новосибирские острова. Здесь в суровых арктических условиях можно найти останки мамонтов и неплохо заработать на находке. Для участников группы это спасение, потому что многие из них живут небогато и имеют долговые обязательства перед банками. Их находки (в том числе кровь мамонта, буквально вытекающая из вечной мерзлоты) взбудоражили западных ученых, которые планируют клонировать древнее животное, скрестив его со слоном. Документальный фильм сделан совместными усилиями Кристиана Фрая и Максима Арбугаева: шведский режиссер и продюсер объезжает западные конференции и посещает генетические лаборатории, а его российский коллега снимает тяжелейший промысел. За диковинные виды Арбугаев получил приз «Сандэнса» как оператор. Фрай же явно видит Россию как родину мамонтов: нечеловеческий холод, пустынные пейзажи и кости доисторических созданий, запрятанные в неподатливой почве. Важная деталь: музыку к фильму писал Эдуард Артемьев, так что Россия в картине — не просто холодное и дикое, но и величественное место.