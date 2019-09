Что смотреть дома: «Шторм», «Шпион» и «Люди Икс: Темный Феникс»

«Власть в ночном городе», 6-й сезон

CBS / «Амедиатека»

Новый сезон криминальной драмы о жизни Джеймса Патрика Сента по прозвищу Призрак. Владелец крупного нью-йоркского ночного клуба активно участвует в наркоторговле, но одновременно распутывает проблемы в личной жизни и пытается быть хорошим человеком. По крайней мере так он говорит о себе сам. В финале пятого сезона сериала мы потеряли пару ключевых персонажей (их убили), но это не значит, что драматический накал спадет. Продюсер проекта — рэпер 50 Cent. Про его прошлую досценическую жизнь ходят легенды, которые не оставляют сомнений в том, что музыкант глубоко в теме.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Шторм»

Start

Сериал начинается с трагедии: здание нового Дворца искусств обрушивается прямо во время торжественного открытия, гибнут люди. Инициатор стройки — бизнесмен, укравший часть бюджета — подключает связи, чтобы улизнуть от ответственности. Случившееся ему невыгодно еще и потому, что он баллотируется на пост мэра. Прижать коррупционера берется следователь Сергей Градов, его в этом поддерживает друг и коллега Юрий Осокин. Но у Градова серьезно заболевает жена (Анна Михалкова), ради спасения которой он соглашается на сделку с совестью.

«Шторм» сделан командой авторов фильма «Аритмия» — режиссером Борисом Хлебниковым, сценаристом Наталией Мещаниновой, оператором Алишером Хамидходжаевым. Последний утверждает, что стремился передать тревогу в кадре, вдохновляясь картинами Мунка. Главного героя создатели сравнивают с Кинг-Конгом и называют «адреналиновым мудаком», то есть абсолютно непрошибаемым человеком.

«Кто есть Америка?»

Four by Two Films / КиноПоиск

Все проекты с участием Саши Барона Коэна превращаются в его бенефисы, и этот не исключение. Доктор философии; бывший зэк, а теперь художник, рисующий дерьмом; итальянский плейбой-миллиардер и липовый благотворитель; бывший сотрудник израильской разведки, предлагающий разрешить ношение оружия школьникам — переодеваясь в идиотские одежды и парики, Коэн встречается с действующими американскими политиками, общественными деятелями и экспертами, в входе которых они утверждают такое... Невозможно поверить (но, кажется, это так), что в отличие от провокатора Коэна, они действительно говорят в серьез!

«Комната»

Forta / КиноПоиск

Бывший следователь испанской полиции, а ныне заключенный Яго Коста дает интервью, в котором рассказывает, по каким причинам прямо на допросе он убил своего напарника. Повествование ведется в двух временах. В прошлом Коста и его коллега, постоянно собачась, охотятся за маньяком. А в настоящем происходит психологическая дуэль между осужденным и пришедшей к нему журналисткой. В испанском криминальном сериале есть все необходимое: харизматичные мужчины, волоокие женщины, напряжение и жесткость.

«Шпион»

Netflix

Биографический сериал про Эли Коэна, агента «Моссада», работающего под прикрытием в Сирии и Аргентине. В главной роли — актер-однофамилец Саша Барон Коэн. Здесь он все так же виртуозно преображается, но работает в непривычном для себя жанре драмы. Поставил сериал автор «Военнопленных» Гидеон Рафф.

«Люди Икс: Темный Феникс»

КиноПоиск

Спасая шаттл с астронавтами, Джин Грей впитывает таинственную космическую материю: девушка становится сильнее, но вносит разлад в ряды Людей Икс. Между тем Землю собираются захватить коварные пришельцы. Заключительная часть знаменитой франшизы была принята неоднозначно, недовольными ушли зрители, ожидавшие увидеть психологическую драму в духе «Логана». Всем остальным хватило и экшен-сцен, и спецэффектов, и преображения Софи Тёрнер (Санса из «Игры престолов») в опасную и могучую мутантку.

Промокод SEPTEMBER99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

КиноПоиск

Хозяйка джек-рассел-терьера Макса вышла замуж и родила ребенка. Псу теперь достается меньше внимания, но он, разумеется, изо всех постарается его завоевать. В фильме появятся и другие питомцы, знакомые нам по первой части. А если смотреть с оригинальной дорожкой, можно услышать голос Харрисона Форда (это первый его опыт работы в анимационном кино), который озвучил овчарку Ковбоя.

Промокод SEPTEMBER99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.