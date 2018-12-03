Что смотреть в кино: Новый «Форсаж», «Оленья кожа» и «Маленькое красное платье»

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«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Первый спин-офф культовой франшизы сосредоточится на героях Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Хоббс и Шоу, американский спецагент-громила и британский шпион-пижон, вынуждены объединиться против злодея с железными зубами в исполнении Идриса Эльбы: он хочет отобрать смертельный вирус, которым завладела наша парочка. Еще злодей угрожает их семьям, и это он, конечно, делает зря. В меню помимо тачек, драк и погонь — прыжок с небоскреба, гавайский боевой танец, суперженщина Ванесса Кирби, придурочный Райан Рейнольдс, Москва, Чернобыль (похоже, это модно) и цитаты из «Игры престолов». Всё как мы любим. А через годик еще и Вин Дизель с девятым «Форсажем» подъедет.

«Маленькое красное платье»

Британец Питер Стриклэнд снял в общей сложности семь безумных фильмов (например, «Герцог Бургундии», «Студия звукозаписи «Бербериан»), но этот первым добрался до российского проката. В центре событий — загадочный магазинчик с инфернальными продавщицами (и нечеловеческими скидками), которые впаривают людям заколдованное платье. Сначала его купила отчаянная домохозяйка-разведенка Шила (Марианна Жан-Батист), которая живет со взрослым сыном и его циничной подругой в исполнении Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт из «Игры престолов»). Шила пытается наладить личную жизнь и ходит на свидания, а дома терпит бесконечный троллинг молодой поросли. Платью такой расклад не нравится, и домочадцам несдобровать, да и Шиле придется несладко. Позже от зловещего платья страдают и новые владельцы — молодая пара, которая планирует пожениться потому, что так жить выгоднее. Коварная тряпка не щадит ни их, ни канарейку. Под всем этим макабрическим абсурдом и отсылками к эстетике джалло 1970-х скрывается едкая сатира на британское общество с его манией потребления, офисным идиотизмом и скупердяйством.



«Вельзевул»

А вот это уже чистый хоррор, имя которым — легион. Одного священника отлучили от церкви за сатанинские ритуалы. Он не опустил руки и собрал единомышленников, и вместе они орудуют во славу Сатаны, готовя его пришествие в человеческий мир. Главный герой расследует череду жутких убийств, которые выводят его на этих поклонников Антихриста, и теперь надо как-то противостоять злу.

«Оленья кожа»

Еще одна история про одежду-убийцу, на этот раз куртку из оленьей кожи, которая лишает разума своего нового владельца Жоржа (оскароносный Жан Дюжарден). Купив ее по не раскрытым для зрителя причинам за семь с небольшим тысяч евро, Жорж отправляется куда глаза глядят, спасаясь от разрушительного развода. В гостинице на краю горной Франции Жорж любуется собой и «стилем убийцы», а потом куртка начинает с ним разговаривать и велит сделать так, чтобы она осталась единственной на всем белом свете. Жорж приступает к действиям, а поскольку вместе с курткой ему досталась и цифровая камера, он снимает все на видео, притворяясь перед местными кинорежиссером. Слово за слово, дело за дело — и вот он уже действительно и режиссер, и персонаж собственного фильма. Квентин Дюпье, француз из Лос-Анджелеса, декларировал, что пытается снимать свободное кино вне традиционных рамок, и «Оленья кожа» — отличный тому пример.

«Гив ми либерти»

Россиянин Кирилл Михановский, живущий в США, снял роуд-муви, действие которого разворачивается за один день. Водитель медицинского микроавтобуса Вик помогает весьма разношерстной компании пожилых русских эмигрантов добраться до похорон. Настроение у пассажиров не самое лучшее, а тут еще всех бесит мелкий мошенник Дима, неизвестно как попавший в автобус. Михановский за два часа рассуждает об эмиграции и сознании «понаехавших», человеческом эгоизме и, разумеется, свободе. Картина была показана в Каннах в рамках «Двухнедельника режиссеров» и собрала хорошие отклики прессы, а также понравилась зрителям недавнего фестиваля Strelka.

«Как отмыть миллион»

Канадская комедия об ученом-неудачнике, который вынужден подрабатывать курьером, чтобы сводить концы с концами. Однажды, доставляя посылку, он первым оказывается на месте ограбления и находит брошенную сумку с кучей денег. Пока герой решает дилемму, присвоить бабки или вернуть, на него открывают охоту как полиция, так и бандиты. Дени Аркан, получивший «Оскар» за «Нашествие варваров», снял динамичную криминальную сатиру о современном обществе, порабощенном золотым тельцом и неспособном на какой-либо адекватный человеческий контакт.

«Хранители Алтая»

Пока в Сибири в нечеловеческих масштабах горит тайга, а ответственные за это разводят руками и говорят, что тушить пожар не стоит, посмотрите документальный фильм о том, что мы почти потеряли или можем потерять. О людях, которые пытаются сохранить Алтай и считают его раем на земле. О древней культуре, тайных тропах и святилищах. Час неземной красоты того стоит.