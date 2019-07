Сериалы августа: «Охотник за разумом», «BH90210» и «Карнивал Роу»

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

«Никто ничего не видел», 1-й сезон, мини-сериал

SundanceTV, 1 августа

Израильский режиссер-документалист Ави Белкин заинтересовался историей неразгаданного убийства 38-летней давности. В маленьком американском городке Скидмор был застрелен Кен Рекс МакЭлрой — педофил, насильник и бандит, который терроризировал местных фермеров, но всегда выходил сухим из воды. Все шестьдесят свидетелей убийства долгие годы отказывались давать показания, но true crime от Белкина, спродюсированный Blumhouse Television («Тайны миллиардера»), покажет то, как эта тайна долгие годы разъедала маленький городок и кто мог участвовать в нашумевшем убийстве.

«Дорогие белые», 3-й сезон

Netflix, 2 августа

Остроумный ситком, основанный на полнометражном хитовом фильме («Уважаемые белые люди»), продолжается и все так же концентрируется на теме самоопределения чернокожих в современной Америке. Действие разворачивается в престижном колледже, входящем в состав Лиги плюща. В этом сезоне появятся новые действующие лица — их сыграют Иветт Николь Браун, Лаверн Кокс и Флэйвор Флэв из культовой хип-хоп-группы Public Enemy.

«Проповедник», 4-й сезон

AMC, 4 августа

Экранизация неполиткорректного комикса выходит на финишную прямую. Мятежный священник Джесси, вампир-лузер Кэссиди и восставшая из мертвых Тюлип пытаются предотвратить Апокалипсис. Среди их противников — сам Бог, его приспешники и Гитлер. Исполнительный продюсер «Проповедника» Сет Роген уже заявил, что финальный сезон станет одновременно и самым безумным.

«BH90210», 1-й сезон

FOX, 7 августа

Культовый подростковый сериал из 1990-х возвращается! Почти все участники оригинального состава на месте, но не стоит ждать обыкновенного сиквела или ребута. Заявлено, что персонажи будут основаны на личных жизнях самих актеров и на том, как на них повлиял оригинальный «Беверли-Хиллз 90210». К сожалению, не стоит ждать Дилана МакКея. Сыгравший его Люк Перри скончался в этом году, но в новом сериале обязательно почтят его память.

«Страшные истории в двух предложениях», 1-й сезон

CW, 8 августа

Хоррор-антологии становятся модными. Вслед за «Навстречу тьме», «Американской историей ужасов» и «Призраками дома на холме» телеканал CW решил сделать свое шоу, основанное на популярных интернет-рассказах, состоящих из двух предложений. Каждая серия рассказывает свою историю, а общая концепция нового сериала — технологии, смерть и современная жизнь (почти как в «Черном зеркале»). Шоураннером назначена Вера Миао («Лучшие друзья навсегда»).

«„У“ значит убийцы», 1-й сезон

Netflix, 8 августа

Зубодробительное городское фэнтези с азиатским колоритом. Шеф-повар из Сан-Франциско Кай-Джин осознает, что он избранный, поэтому от него требуется овладеть древней мистической силой и спасти Чайна-таун от злодеев. В главной роли — звезда дилогии «Рейд» Ико Уайс. По трейлеру это напоминает более развязную версию «Железного Кулака».

«Блеск», 3-й сезон

Netflix, 9 августа

Драмеди о неудачницах из 1980-х, которые нашли себя в телевизионном шоу о женском рестлинге, возвращается с новым сезоном. Героиня Элисон Бри чувствует себя потерянной, несмотря на наличие бойфренда и хорошей работы, а все душевные терзания и смешные бытовые сцены происходят на фоне Лас-Вегаса. А еще в этом сезоне к актерскому составу «Блеска» присоединилась оскароносная Джина Дэвис.

«Освободите Мика», 1-й сезон, мини-сериал

Amazon Prime Video, 9 августа

Джей Зи спродюсировал true crime, посвященный коллеге по сцене. В 2017 году рэпер Мик Милл был отправлен за решетку за драку в аэропорту, опасное вождение мотоцикла и неоднократное нарушение условий испытательного срока. Хип-хоп-комьюнити посчитало приговор несправедливым, так что «Освободите Мика» — своего рода протестный биографический сериал о жизни скандально известного музыканта.

«Ложа 49», 2-й сезон

AMC, 12 августа

Нетипичный ситком, вдохновленный романом Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49», продолжается. Бывший серфингист Шон Дадли после смерти отца потерял душевное спокойствие и пустил ко дну семейный бизнес. В попытках найти равновесие он вступает в орден «Ложа 49», основанный на алхимической философии и любви к дешевому пиву.

«Наши парни», 1-й сезон, мини-сериал

HBO, 12 августа / «Амедиатека», 13 августа

10-серийная драма, основанная на реальных событиях. Летом 2014 года трое израильских подростков были похищены, а через полмесяца их тела нашли на кладбище. Ответственность на себя взяли боевики ХАМАС. Создатели сериала решили рассказать о том, что чувствовала страна, когда происходило это ужасное событие. Постановщиком «Наших парней» выступил Джозеф Седар, лауреат Каннского кинофестиваля за сценарий фильма «Примечание».

«Террор», 2-й сезон

AMC, 12 августа

Хоррор-сериал, в основе первого сезона которого лежал одноименный роман Дэна Симмонса, переквалифицировался в антологию и обзавелся подзаголовком «Позор» (Infamy). В нем речь пойдет о лагерях для интернированных (перемещенных в лагеря) японцев в США во времена Второй мировой, которых навещает злобный дух. Сменился и режиссер — все 10 эпизодов снял Джозеф Владыка («Нарко»). А консультантом сезона выступил Джордж Такей. Актер, известный по «Звездному пути», в детстве сам прошел через эти лагеря.

«Дэвид становится мужчиной», 1-й сезон

Oprah Winfrey Network, 14 августа

Драма о переходном возрасте от Тарелла МакКрейни (сценарист оскароносного «Лунного света») основана на его собственной жизни и разворачивается во Флориде. 14-летний подросток Дэвид фокусируется на образовании, чтоб избежать нищеты и травматичной жизни в родной семье. Пилотную серию «Дэвид становится мужчиной» уже показывали на фестивале SXSW, где его высоко оценили критики.

«Сакральные игры», 2-й сезон

Netflix, 15 августа

Первый индийский сериал Netflix (позже последовали другие) возвращается со вторым сезоном. «Сакральные игры» критики и зрители со всего мира полюбили за национальный колорит, острую драматургию и атмосферу криминального Мумбаи, погрязшего в коррупции и преступлениях. Второй сезон продолжает экранизировать одноименный книжный бестселлер Викрама Чандры.

«Почему женщины убивают», 1-й сезон

CBS All Access, 15 августа

Новый сериал от Марка Черри, создателя «Отчаянных домохозяек», обещает немало черного юмора. Его действие разворачивается в трех десятилетиях, каждое из которых посвящено отдельной героине. Домохозяйка из 1960-х (Джиннифер Гудвин), светская львица из 1980-х (Люси Лью) и юристка из современности (Кирби Хауэлл-Баптист) сталкиваются с супружеской неверностью. «Почему женщины убивают» обещает показать, как изменилось отношение к женщинам, но не менялась их реакция на предательство.

«Охотник за разумом», 2-й сезон

Netflix, 16 августа

Роман Дэвида Финчера и Netflix продолжается. Второй сезон «Охотника за разумом» все так же коллекционирует профайлы неуловимых серийных убийц. В центре новых серий — убийство и пропажа 28 чернокожих детей и подростков в Атланте в 1979—1981 годы. Появится и сам Чарльз Мэнсон. Интересно, что знаменитого идеолога «Семьи» сыграет актер Дэймон Херриман, который исполняет ту же роль и в тарантиновском «Однажды в… Голливуде».

«Диагноз», 1-й сезон

Netflix, 16 августа

Лиза Сандерс — американский врач и колумнистка The New York Times; каждый месяц в издании выходят ее статьи, посвященные редким заболеваниям. Ее тексты послужили вдохновением для эпизодов «Доктора Хауса», а сама Сандерс была консультантом шоу. Теперь же на Netflix выходит документальный сериал, названный в честь ее рубрики в The New York Times. Главные герои страдают от неизученных симптомов и невозможности получить помощь в традиционных клиниках. Лиза Сандерс отправляется во вдохновляющее путешествие, чтобы подарить людям надежду.

«Праведные Джемстоуны», 1-й сезон

HBO, 18 августа / «Амедиатека», 19 августа

Комик Дэнни МакБрайд и продюсер Джоди Хилл делают уже третий сериал для HBO (до этого были «На дне» и «Завучи»). Главные герои — дисфункциональная семья телеевангелистов Джемстоунов, которых играют Джон Гудман, Адам Дивайн и сам МакБрайд. Очевидно, что это будет одна из самых смешных новинок телесезона: талантливые комики разыгрывают трагикомедийные истории о жадности, вере и современных медиа. Режиссер Дэвид Гордон Грин («Властелин разметки», «Хэллоуин»), давний соратник МакБрайда, снял для «Праведных Джемстоунов» несколько серий.

«Любовники», 5-й сезон

Showtime, 25 августа

Молодая официантка Элисон (Рут Уилсон) после потери ребенка заводит интрижку с многодетным отцом Ноа (Доминик Уэст), но не забывает и про законного супруга Коула (Джошуа Джексон). В прошлом году «Любовники» ошарашили поклонников неожиданной смертью ключевого персонажа, поэтому пятый, он же финальный, сезон обойдется без героев Уилсон и Джексона, зато актерский состав пополнит Анна Пэкуин.

«Становясь богом в Центральной Флориде», 1-й сезон

Showtime, 25 августа

Черная комедия в духе «Фарго» про американскую мечту с Кирстен Данст в главной роли. Нищая вдова Кристал Джилл работает в аквапарке, но хочет большего и не остановится ни перед какими преградами. Ее путь к успеху пролегает через финансовую пирамиду «Основатели американской торговли», которая когда-то разорила ее семью. В других ролях — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Тед Левайн («Дефективный детектив») и Бет Дитто, вокалистка инди-рок-группы Gossip.

«Власть в ночном городе», 6-й сезон

Starz, 25 августа

Сериал, спродюсированый рэпером Фифти Сент, близится к завершению. В августе начнется последний сезон темной криминальной саги. Главный герой сериала Джеймс по кличке Призрак (Омари Хардвик) наконец-то должен будет покончить с криминальными связями и зажить как добропорядочный гражданин, однако малой кровью дело явно не обойдется.

«Карнивал Роу», 1-й сезон

Amazon Prime, 30 августа

Неовикторианский мегаполис Бург в опасности: фэнтезийные беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт (Орландо Блум) и эльфийка Виньетт (Кара Делевинь). Вместе им предстоит спасти равновесие мира, которое находится в опасности. Когда-то к проекту присматривался Гильермо дель Торо, но в итоге все восемь серий снял номинант BAFTA Джон Эмиел («Соммерсби», «Западня»).

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления», 1-й сезон

Netflix, 30 августа

Приквел культового анимационного фэнтези «Темный кристалл» (1982). Миролюбивые гелфлинги были порабощены злобными ящерами-скексисами из-за хаоса, возникшего после повреждения Темного кристалла, управляющего законами Вселенной. Сериал Netflix, снятый режиссером Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана»), расскажет о том, как это произошло. Среди актеров озвучания множество звезд — от Аквафины и Тэрона Эджертона до Саймона Пегга и Хелены Бонем Картер.