Что смотреть в кино: «Бойцовский клуб», «Видок», «Белоснежка. Сказка для взрослых»

«Бойцовский клуб»

Главному фильму в недели исполнилось в этом году 20 лет. Сегодня его особенно интересно смотреть как своеобразное предзнаменование. Дэвид Финчер, экранизировав роман Чака Паланика, не только породил целый культ, но и словно бы снял все ключевые события двух следующих десятилетий. Мы уже видели настоящие взрывы небоскребов, расцветающие деструктивные секты, анархические революции. Никуда не делись также психические расстройства и неврозы. Судьбы актеров, сыгравших в «Бойцовском клубе», сложились очень по-разному. Брэд Питт состарился в статусе безоговорочной звезды, такая же счастливая судьба ждала «слишком красивого» Джареда Лето. Эдвард Нортон при всем таланте не нашел себя в кассовом кино, за редкими исключениями вроде «Бёрдмэна». А роковая красотка Хелена Бонем Картер зацепилась за Тима Бёртона и потеряла популярность вместе с ним. Но сама история по-прежнему смотрится дерзко и динамично.

«Видок: Охотник на призраков»

В последний раз историю Видока экранизировали почти 20 лет назад. Режиссерская работа Питофа, спеца по визуальным эффектам, была выставкой достижений цифровых технологий, а заглавного героя там играл Жерар Депардье. Профессиональный преступник, мошенник, авантюрист, несколько раз бежавший с каторги, предложил свои услуги государству и возглавил только что созданную французскую тайную полицию, Сюрте Женераль. А затем стал первым частным сыщиком. Популярность Эжена Видока была так велика по всему миру, что даже Пушкин упомянул его в эпиграмме на Булгарина.

Дело было во времена Наполеона, и ясно, что между самим героем, дерзким одиночкой, и диктатором Франции есть прямая параллель. По-французски новый фильм называется «Император Парижа» — таково действительное положение сыщика для теневого мира города. В роли Видока теперь Венсан Кассель — живой образец темной маскулинности. Утонченные интриги в европейском стиле перемешаны с погонями и голливудскими драками (режиссер Жан-Франсуа Рише до этого снял ремейк «Нападения на 13-й участок» с Итаном Хоуком и Лоуренсом Фишбёрном).

«Материнский инстинкт»

Психологический триллер с очень грустным началом. Две подруги-соседки, у каждой маленький сын. Один мальчик погибает по глупой случайности. Убитая горем мать злится на подругу, что та не уследила. Подруга, в свою очередь, подозревает, что соседка хочет отомстить, отыграться на ее сыне. Кто из двух женщин сошел с ума? Зависть к чужой жизни, воплощенной в ребенке, — сильное и страшное чувство. Фильм, снятый по роману Барбары Абель, вовсю играет с потаенными неврозами обитателей зажиточных европейских пригородов. С любовью выстроенный мир может в одночасье рухнуть, выживут в нем лишь самые безумные.

«Приключения Реми»

Не первая экранизация классического романа Гектора Мало «Без семьи». А также знакомая история о подкидыше, который терпит множество мытарств, но, исходив всю страну и встретив разных людей, обретает настоящую семью. Реми не уживается с приемными родителями, зато попадает под опеку странствующего артиста. Пожилой скрипач разглядел в сиротке талант певца. Сегодня старая история накладывается на популярные идеи об идентичности, которую выстраивает для себя человек.

«Белоснежка. Сказка для взрослых»

От детской книжки к недетскому кино: Ари Фонтен, зарекомендовавший себя в историях о сексуальном и перверсивном, превратил сказку о доброй Белоснежке в эротический роман. Конечно, полупародийный, но стильный. Действие происходит в наши дни, главную героиню играет Лу де Лааж, а ее злую мачеху — Изабель Юппер. Последнее совершенно закономерно: элегантное старение прекрасной актрисы гармонирует с расцветом ее молодой партнерши на экране. Завидуя и ревнуя своего любовника к падчерице, мачеха начинает на нее охоту. А та вместо принца находит на ферме, куда бежит, семерых симпатичных «гномов». Чья сексуальность возьмет верх? По крайней мере, фильм уже рекламируют как самую откровенную картину года.

«Паваротти»

Тот случай, когда документальное кино обречено найти своего зрителя. Рон Ховард переходит от спин-оффа «Звездных войн» к доку о мировой звезде. Оперный певец Паваротти был известен и интересен всем, как поп-идол. Одинокий, полный, не очень красивый человек, становясь к микрофону, преображался и преображал всех вокруг. Фильм в восторженном ключе комментирует жизнь великого певца: тот использовал всеобщую любовь и уважение для политического активизма, ездил в горячие точки, помогал голодным. О нем в фильме вспоминают не только творческие люди, такие как Каррерас, Боно или Спайк Ли, но также политики и бизнесмены.

«Офелия»

Еще одна экранизация «Гамлета»? И да, и нет. Режиссер Клэр Маккарти решила пересказать пьесу с точки зрения возлюбленной классического героя. Той, что трагически погибает, отвергнутая принцем ради его долга и амбиций, насмотревшись, как тот изображает сумасшедшего. В фильме, впрочем, у нее самой есть интересы, и в какой-то момент девушка становится неудобной всем фигурой при датском дворе. В роли Офелии — Дэйзи Ридли, известная по «Звездным войнам», в роли Гамлета — Джордж МакКей. Гертруду и Клавдия играют сильные актеры Наоми Уоттс и Клайв Оуэн. Наконец, в качестве сюрприза нас ждет возвращение подзабытого Тома Фелтона (Драко Малфой из «Гарри Поттера»), который сыграл Лаэрта.

«Некромант»

Австралийское кино, которое хочет быть не менее убойным, чем «Безумный Макс». Очень современная история про демонов-зомби, которые не могут без смартфонов и с их же помощью ищут жертв. Зато и уничтожать их, подобно троллям, можно через интернет! Главный герой (Бен О’Тул) — мнимый сирота, который и не рад обнаружить, что, кроме интересной матери (Моника Беллуччи), у него есть и дар некроманта, и обязательство спасти человечество. Научно-фантастический треш-хоррор с юмором — нормальная альтернатива задумчивому зомби-фильму Джармуша.