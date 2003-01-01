Что смотреть дома: «Йеллоустоун», «Риф-брейк» и «Война Анны»

«Йеллоустоун», 2-й сезон

Paramount Network / КиноПоиск

Фермер и скотовод Джон Даттон — глава семейства и владелец ранчо, крупнейшего в США. Такому человеку жить бы припеваючи, но на его землевладения претендуют соседи и пытаются отжать ранчо. Однако Даттон — человек принципиальный, он и пяди родной землицы не уступит.

Современный вестерн о близости человека и природы. В главной роли брутального ковбоя — Кевин Костнер. Сценаристом выступил Тейлор Шеридан, бывший актер, знакомый по роли полицейского Дэвида Хэйла из «Сынов анархии». Несколько лет назад Шеридан решил, что писать про угрюмых и суровых мужчин у него получается гораздо лучше, чем таковых играть. Его дебютный сценарий превратился в популярный боевик «Убийца», а история, написанная для вестерна «Любой ценой», была номинирована на «Оскар». Премьера второго сезона «Йеллоустона» эксклюзивно на КиноПоиске.

«Воровки»

Netflix

Тихая и замкнутая Элоди приезжает с родителями из Альбукерке в Портленд. Здесь она идет в новую школу, где постепенно обзаводится друзьями и врагами. Есть у Элоди секрет: она воровка, любит втихую стащить из магазина товар, не заплатив. Сначала это у нее происходит случайно, по рассеянности (с кем не бывает?), но потом она входит во вкус. На встрече общества анонимных воришек она сталкивается с двумя девочками из своей школы, Мо и Табитой. Они становятся друзьям, если не сказать бандой. Школьная драма по роману Кирстен Смит, сценаристки «10 причин моей ненависти» и «Блондинки в законе». В главной роли — Брианна Хилдебранд, немного напоминающая юную Сэльму Блэр.

«Риф-брейк»

ABC Studios / «Амедиатека»

Бывшая преступница Кэт Чэмберс устраивается детективом на службу к губернатору живописного островка в Тихом океане. Теперь ее задача — расследовать всякие мрачные происшествия, которые случаются даже в таком солнечном и жизнерадостном месте. Плюс ко всему в жизни Кэт появляются люди из прошлого, по которым она совсем не скучала. В сериале не только драки, погони и перестрелки, но и катаются на серфе — в общем, любителям «На гребне волны» может понравиться.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Война Анны»

okko

Великая Отечественная война. Семья маленькой Анны погибает во время расстрела. Сама она остается в живых и больше двух лет живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре. Камерная картина Алексея Федорченко в прошлом году была участником конкурса «Кинотавра», а затем становилась лауреатом многочисленных кинопремий и наград. Соавтором сценария стала Наталия Мещанинова. Главную роль сыграла юная Марта Козлова, девочка, которую режиссер нашел в интернете: увидел ее снимки авторства мамы-фотографа Марины Козловой и пригласил на роль.

«Дамбо»

КиноПоиск

Бывший циркач Холт возвращается с войны, теперь у него нет руки и нет лошадей, с которыми он раньше ставил номера. Он устраивается присматривать за слонами, и его скучную работу нарушает появление на свет слоненка — с громадными ушами, но умеющего летать. Но слоненку грозит расставание с мамой, а семейному цирку — поглощение со стороны бездушного и мегаломанского парка развлечений.

Киноадаптация одноименного мультфильма 1941 года (доступного по подписке на КиноПоиске) от Тима Бёртона. Отлично подойдет для семейного просмотра.

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