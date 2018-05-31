Находка дня: Пользователи Twitter неправильно называют фильмы

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В Twitter набирает популярность шуточный флешмоб #WrongAnswersOnly, в котором пользователи описывают кадр из фильма названиями других картин. Так, к кадру из «Чужого» прекрасно подходят названия мелодрам, а скриншот из «Маппетов» превращается в «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Собрали самые смешные посты участников флешмоба.

«Чужой»

Перевод: «Назовите фильм, только неправильные ответы».

«Титаник»

«Земные девушки легко доступны»

«Дневник памяти»

«Форма воды»

«Сумерки»

Перевод: «Любой фильм Вуди Аллена».

«Звездные войны»

«Мстители»

«Моя большая греческая свадьба»

«Что гложет Гилберта Грейпа?»

«Властелин колец»

«Богемская рапсодия»

Второй «Клуб „Завтрак“»

«Дети кукурузы»

«Маппеты»

«Форсаж»

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

«Избавление»

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