Находка дня: Пользователи Twitter неправильно называют фильмы

В Twitter набирает популярность шуточный флешмоб #WrongAnswersOnly, в котором пользователи описывают кадр из фильма названиями других картин. Так, к кадру из «Чужого» прекрасно подходят названия мелодрам, а скриншот из «Маппетов» превращается в «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Собрали самые смешные посты участников флешмоба.