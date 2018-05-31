Находка дня: Пользователи Twitter неправильно называют фильмы

В Twitter набирает популярность шуточный флешмоб #WrongAnswersOnly, в котором пользователи описывают кадр из фильма названиями других картин. Так, к кадру из «Чужого» прекрасно подходят названия мелодрам, а скриншот из «Маппетов» превращается в «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Собрали самые смешные посты участников флешмоба.
«Чужой»
Перевод: «Назовите фильм, только неправильные ответы».
«Земные девушки легко доступны»
Перевод: «Любой фильм Вуди Аллена».
«Звездные войны»
«Моя большая греческая свадьба»
«Властелин колец»
Второй «Клуб „Завтрак“»
«Маппеты»
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»