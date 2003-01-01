Находка дня: Киану Ривз — лучший диснеевский принц

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Киану Ривз не только главный киномем, но и идеальный кандидат на роль принца в фильмах Disney.

Американская художница и автор издания Buzzfeed Кристал Ро решила, что Киану Ривз отлично подходит на роль диснеевского принца, и заменила им героев классических мультфильмов. Как оказалось, Ривз прекрасно смотрится и в образе Прекрасного принца из «Золушки», и в костюме Аладдина. Также художница перерисовала принцев из «Белоснежки», «Русалочки», «Принцессы и лягушки», «Красавицы и чудовища», «Покахонтас», «Спящей красавицы» и «Мулан». Кажется, Киану Ривз и вправду способен украсить собой любой фильм.

Все иллюстрации: Crystal Ro

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