Из Нью-Йорка в Японию: 10 любимых фильмов Уэса Андерсона

«Четыреста ударов» (1959)

Полнометражный дебют Франсуа Трюффо и первая главная роль Жан-Пьера Лео, любимца режиссеров французской новой волны. В центре сюжета — прогульщик, врун и просто ходячая катастрофа Антуан Дуанель, регулярно влезающий в сомнительные авантюры и оказывающийся в итоге в закрытом учреждении для трудных детей. Герой был частично списан с самого Трюффо и продолжил появляться в его следующих фильмах.

Почему: Андерсону было 16 лет, когда он обнаружил в видеопрокате в своем родном Хьюстоне кассеты с фильмами Трюффо: «Четыреста ударов», «Карманные деньги» и другие. По словам Уэса, именно после просмотра дебютной картины Трюффо он решил, что хочет быть режиссером. Еще больше Андерсон погрузился в творчество Трюффо во время учебы в Университете Техаса в Остине, когда прочитал сборник писем режиссера. «Четыреста ударов» оказали огромное влияние на вторую полнометражную картину техасца — «Академию Рашмор». Так, например, главный герой — Макс, трудный подросток и хулиган — напрямую вдохновлен Антуаном.

«Подружки» (1978)

Малоизвестное зрителю, но совершенно уморительное драмеди нью-йоркского ТВ-режиссера Клаудии Вайль об одиночестве в большом городе (конечно же, Нью-Йорке) и поисках своего призвания. Главная героиня — чудаковатая девушка-фотограф Сьюзан, внезапно оставшаяся одна после замужества лучшей подруги-феминистки и пытающаяся понять, как ей жить дальше.

Почему: Андерсон узнал об этой ленте из «какого-то очень старого» интервью со Стэнли Кубриком. Он считает «Подружек» очень хорошим фильмом о поисках призвания и умении быть самим по себе. Также Андерсон отмечает, что фильм независимый, снят на 16-миллиметровую пленку, и в нем появляется барон Кристофер Гест.

«Наудачу, Бальтазар» (1966)

Еще одна классика французского кинематографа — минималистичная притча о людских грехах, в которой Робер Брессон искусно соединил христианскую мифологию, «Метаморфозы» Апулея и «Идиота» Достоевского. Фильм рассказывает о судьбе осла с именем Бальтазар и жестокости окружающих его людей, от которой на протяжении всей картины сжимается сердце. В главных ролях — Анн Вяземски (это ее первая роль) и Уолтер Грин (это его единственная роль), отец актрисы Евы Грин.

Почему: «Невозможно смотреть, как бедный ослик умирает», — говорил Андерсон. По словам режиссера, его сердце просто разрывалось на сценах с издевательством над животным. Однако он считает, что фильм настолько же великий, насколько и тяжелый.

«Мадам де…» (1953)

Экранизация романа французской писательницы-аристократки Луизы де Вильморен «Мадам де…» рассказывает о графине, которая влезла в долги и решила тайком продать драгоценные серьги — подарок мужа-генерала. Маленькая ложь приведет к череде драматичных событий, а злополучные серьги окажутся поочередно у всех героев фильма — от любовницы генерала до барона, влюбленного в графиню.

Почему: Во всех интервью Андерсон был краток, когда рассказывал о «Мадам де…». «Макс Офюльс снял просто изумительный фильм», — говорил режиссер. Принято считать, что Андерсон вдохновлялся «Мадам де…» при работе над «Отелем „Гранд Будапешт“».

«Нью-йоркские истории», часть «Уроки жизни» (1989)

«Нью-йоркские истории» — это три новеллы, снятые Мартином Скорсезе, Фрэнсисом Фордом Копполой, Вуди Алленом и рассказывающие о типичных жителях Нью-Йорка — богеме, буржуазии и евреях соответственно. В части «Уроки жизни» Скорсезе показана жизнь стареющего современного художника, для которого юная ассистентка и любовная драма с ней — единственные источники вдохновения.

Почему: Из всех трех новелл Андерсон не просто так выделяет «Уроки жизни» Скорсезе. Когда Уэс только начинал снимать, Скорсезе был одним из его любимых режиссеров, и он во многом ориентировался на его стиль. Однако в «Нью-йоркских историях» Андерсону в первую очередь нравится сценарий Ричарда Прайса — «настоящего голоса Нью-Йорка», а также главный герой — художник-абстракционист, сыгранный Ником Нолти, и сеттинг (солнечные сцены, снятые в районах Трайбека и Сохо). «В юности я хотел жить в Нью-Йорке, и действие многих моих любимых книг и фильмов разворачивается в Нью-Йорке», — рассказывал режиссер.

«Ребенок Розмари»

Мистический триллер Романа Полански о молодой бездетной паре Розмари и Гае (Миа Фэрроу и Джон Кассаветис), перебравшейся в Нью-Йорк и подружившейся со своими странноватыми пожилыми соседями. Забеременевшая Розмари окажется на грани острого психоза, эксцентричные старики — приверженцами сатанинского культа, а младенец — Антихристом.

Почему: Андерсон рассказывал, что смотрел «Ребенка Розмари» триллион раз. «Он оказал на меня большое влияние и был источником многих идей», — говорил режиссер. Фильмы Полански, по словам Уэса, вообще очень сильно повлияли на его манеру съемки. В «Ребенке Розмари» Андерсон ценит актерскую игру, особенно Миа Фэрроу, и дом «Дакота», в котором проходили съемки. В этом здании жил Джон Леннон, и в 1980 году его застрелили у входа.

«Красная жажда убийства»

Фильм ключевой фигуры японской новой волны Сёхэя Имамуры о бедности, насилии, сексуальных перверсиях и сильных женщинах. В центре сюжета — нищая домохозяйка, которая вступает в нездоровые и мазохистские отношения со своим насильником.

Почему: Андерсон не раз говорил, что очень глубоко погружен в творчество Сёхэя Имамуры, но особенно из его работ выделяет «Красную жажду убийства», а также «Женщину-насекомое», «Свиней и броненосцев» и «Мне отмщение, и аз воздам».

«Евангелион» (1995)

Научно-фантастический анимационный сериал, ставший одним из самых популярных и любимых аниме-сериалов на Западе. В 26 сериях Хидэаки Анно рассказывает о борьбе с Ангелами — таинственными существами, нападающими на людей. Главное оружие против Ангелов — биороботы «Евангелионы», которыми могут управлять только подростки.

Почему: Андерсон считает «Евангелион» лучшей научно-фантастической анимацией. Он посмотрел весь сезон меньше чем за неделю. «Сериал очень трудно описать. Ты смотришь и просто начинаешь верить в реальность происходящего на экране», — говорил режиссер. Кстати, полнометражный спин-офф «Конец Евангелиона» Андерсон также называл в числе своих любимых анимационных фильмов.

«Ангел-истребитель» (1962)

Классическая работа Луиса Бунюэля, высмеивающая буржуазию: гости роскошного ужина оказываются запертыми в столовой. За несколько дней, проведенных в закрытом пространстве, они превращаются в животных, забывших о манерах и нормах приличия.

Почему: Андерсон называл Бунюэля своим героем. «В одном интервью Майк Николс признался, что думает о Бунюэле каждый день. Мне кажется, я тоже. По крайней мере, через день думаю точно», — шутил режиссер. Впервые он посмотрел «Ангела-истребителя» в студенческие времена на VHS-кассете плохого качества, найденной в университетской библиотеке.

«Нью-Джек-Сити»

Гангстерский боевик о черных наркоторговцах из Гарлема конца 1980-х. Главный герой — Нино Браун (Уэсли Снайпс), разъезжающий на кабриолете со своей бандой Cash Money Brothers и делящий наркорынок района. Помимо Снайпса, в фильме появляются рэпер Айс-Ти и комик Крис Рок.

Почему: На самом деле Уэс Андерсон никогда не видел «Нью-Джек-Сити». Ему просто очень понравилось название. «Что оно вообще значит?» — спрашивал режиссер в одном из интервью. С тех пор боевик со странным названием регулярно появляется в подборках его любимых фильмов.