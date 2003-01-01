Что смотреть в кино: «Дылда», «Дитя робота» и новая «История игрушек»

«Дылда»

Вторая картина Кантемира Балагова, как и первая, отправилась прямиком в Канны, в программу «Особый взгляд», и получила там два приза — за режиссуру и от международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ. «Дылда» — невероятной красоты кино о двух молодых женщинах, вернувшихся после войны в разрушенный Ленинград. Ия — высокая, бледная и не от мира сего, Маша, наоборот, маленькая, яркая и не просто живая, а живучая. У них есть общая тайна и общее горе, которое девушки собираются пережить несколько экзотическим образом. Подробно мы писали о фильме из Канн. Добавим еще, что спецпоказ картины только что прошел на «Кинотавре», где она также снискала любовь публики.

«История игрушек 4»

Каждый фильм из этой серии вынимает из нас душу и сердце, хотя, казалось бы, куда уж сильнее развернуть историю любви и дружбы ребенка и его игрушки. Но ребята из Pixar и на этот раз превзошли себя. Игрушечные Вуди и его команда после третьей части перешли по наследству от выросшего Энди к его младшей сестренке Бонни (душераздирающая сцена, до слез). Но Бонни растет, и выясняется, что Вуди вовсе не ее фаворит. Игрушечный ковбой по привычке пытается быть самым нужным в жизни ребенка, но жизнь вносит свои коррективы. В четвертой части Вуди выступит психологическим куратором для новой игрушки Вилкинса, винтажной куклы Габи-Габи, найдет старую любовь и поймет наконец-то, в чем теперь его предназначение. Ну, а вы обрыдаетесь в кинотеатре в четвертый раз.

«Дитя робота»

Еще одна «мастерская» локализация: в оригинале фильм называется I Am Mother, и жаль, что прокатчик не додумался использовать хрестоматийное #яжемать, потому что картина именно об этом. На Земле очередной апокалипсис. В подземном бункере автоматически включается аварийный режим, и робот-гуманоид Мать начинает выращивать из эмбриона ребенка на замену погибшему человечеству. Вырастает умница, спортсменка, балерина и просто красавица — Мать на славу занималась воспитанием как моральных, так и физических качеств своей подопечной. Но однажды на пороге бункера появляется незнакомка, и выясняется, что Мать чего-то не договаривала. Крепкая, жутковатая, но немного запутавшаяся к финалу притча о токсичных родителях и научных экспериментах.

«Детские игры»

Чаки вернулся! Ребут всем известной истории разыгран на этот раз Обри Плазой, чья героиня дарит сыну криповатую куклу по имени Чаки в озвучке Марка Хэмилла. Продюсеры Сет Грэм-Смит и Джеффри Катценберг представили Чаки не вместилищем для души маньяка, а новомодным гаджетом со взбесившимся искусственным интеллектом. Поэтому у нового Чаки возможностей навредить еще больше: он умеет управлять и другими домашними девайсами вроде чайника или машины. Это вам не милаш из Pixar!

Краткую историю страшных кукол в кино читайте тут.



«За мечтой»

Макс Мингелла из «Рассказа служанки» дебютировал в режиссуре задорным поп-мюзиклом о юном даровании, которая эмигрировала в Англию из Польши, растит коров и поет в караоке, но однажды проходит прослушивание на местном шоу талантов и становится звездой со всеми вытекающими. Эль Фаннинг прекрасно поет и изображает неуверенную в себе девочку-подростка. Слушать и смотреть — одно удовольствие.

«Охотник на оленей»

Классика на большом экране. Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Джон Сэвэдж и Мэрил Стрип играют американцев русского происхождения из Пенсильвании. Мы видим их жизнь до, во время и после войны во Вьетнаме и то, как жизнь эта Вьетнамом искалечена. У фильма пять «Оскаров», две BAFTA, один «Золотой глобус» и всенародная синефильская любовь. А еще именно из этой картины в мир пришел тот самый неправильный тост «Na zdorovye!».

Подробный материал о фильме читайте тут.



«Зов волка»

«Зовом волка» французские подводники называют звук гидролокатора или сонара. Услышать его означает обнаружить подводную лодку. Этому искусству во Франции учат в специальном заведении под названием «Золотое ухо». Главный герой обладает редким даром распознавания каждого звука и с блеском заканчивает «Золотое ухо», а позже на флоте опознает странную подлодку. Ему никто не верит, в результате чего мир оказывается на грани ядерной войны. Чтобы ее предотвратить, подводникам и нашему «Золотому уху» придется совершить невозможное. В кои-то веки перед нами из Франции не комедия про измены, разводы и такси, а серьезное военное кино. Надо посмотреть.

«Берлин, я люблю тебя»

Очередной альманах про очередную европейскую столицу. На этот раз жертвой кинематографистов пал Берлин. Истории про него рассказывают Тиль Швайгер, Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк, Иван Реон и еще много-много народу. Сбежавший мальчик, старый ловелас, юные влюбленные, трансвестит с разбитым сердцем — попробуйте Берлин на любой вкус.