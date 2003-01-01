Если не Бэтмен, то кто: 10 самых удивительных персонажей DC

Главным конкурентом киновселенной Marvel совершенно логично считают киновселенную DC. Соперничество двух главных мировых комикс-издательств продолжается и на всех остальных фронтах индустрии развлечений. Но если на рынке комиксов Большая двойка сохраняет паритет, то в кино Marvel соперника пока что обыгрывает, судя по кассовым сборам, темпам работы и консенсусу критиков. Оказавшись на позиции догоняющих, DC поспешила огласить массу амбициозных планов; кажется, будто в разработке у компании больше фильмов, чем киностудия Marvel вообще выпустила на сегодняшний день. В портфеле у компании множество интересных, занятных и причудливых персонажей, которые достойны попасть в большое кино и стать кумирами миллионов. Кое-кто из этих супергероев идет к культовому статусу в обход кинопроката, через сериалы, как, например, Титаны или Болотная Тварь, а кто-то пока известен только читателям комиксов. Короче, DC — это не только Бэтмен, Чудо-женщина и Лига справедливости. Вот десять принадлежащих этому миру персонажей и команд, которые наверняка могли бы украсить киновселенную да и просто заслуживают большей аудитории.

Затанна

В мире DC много могущественных волшебников, но только один из них претендует на звание секс-символа, и это Затанна Затара. Традиционно художники наряжали Затанну в сценический костюм ассистентки фокусника, неотъемлемой частью которого были колготки в крупную сетку. Впрочем, в последние годы девушке все-таки подобрали более практичные для борьбы со злом штаны. Затанна — во всех смыслах привлекательный кандидат для экранизации: красивая девушка, сильная личность, борется с ужасающей нечистью и носит волшебную палочку. Кроме того, у нее интересная механика магии: чтобы заклинание сработало, она должна произнести его вслух задом наперед — к примеру, крикнуть «ИРМАЗ» вместо «ЗАМРИ» (сразу становится интересно, как с таким фильмом справится русский перевод). Тем удивительнее, что до сих пор за пределами комиксов и мультфильмов ее толком не было видно, лишь в сериале «Тайны Смоллвиля» эту роль в нескольких эпизодах сыграла Серинда Свон. Слухи о сольном фильме волшебницы ходят с 2005 года, но так и остаются слухами. По другой версии, Затанна должна была появиться в многострадальной картине «Темная Лига справедливости», которая с 2012 года меняет режиссеров и застряла в производственном аду.

Аутсайдеры

Команда с говорящим названием была создана Бэтменом, после того как он разошелся во взглядах с Лигой справедливости. Ему нужна была более мобильная группа, не боящаяся политических скандалов и не устраивающая демократические голосования по каждому вопросу. Аутсайдеры чем-то похожи на Отряд самоубийц, только входят в команду не злодеи, а герои, по тем или иным причинам признанные негодными для Лиги (или слишком взрослые для Титанов), но задания они выполняют такие же секретные и жесткие. Экранизация такого комикса привлекательна тем, что в ней есть Бэтмен, выступающий в качестве тренера, а не форварда. К тому же Бэтмен в свою команду набирал героев с преимущественно необычными и эффектными способностями. Чего стоит один несчастный Метаморфо, живое воплощение таблицы Менделеева, или жутковатый, похожий на демона Бестия, страдающий раздвоением личности.

Человек-пластик

Учитывая, что легкомысленные и жизнерадостные экранизации у DC в последнее время получаются удачнее и успешнее, чем прочие, издательству стоит иметь в виду одного из самых своих легкомысленных персонажей, гуттаперчевого меркантильного пройдоху по кличке Человек-пластик. Грубо говоря, Пластик очень похож своей мультяшностью на героя фильма «Маска»: он может растягивать части тела, менять внешность, маскироваться под предметы мебели, превращаться в гигантский шар и так далее. По сюжету комиксов Пластик — бывший преступник, который, получив невероятные способности, осознал, что борьба со злом может быть более выгодным делом, чем воровство. Такие сюжеты зритель любит куда больше, чем истории об альтруистах, искренне решивших защищать родные улицы. А вот самый, наверное, фантастический факт про этого супергероя: в 1995 году пробный сценарий фильма о нем написали Вачовски, однако дальше сценария дело не пошло (да и его текст достать невозможно, в сети доступен только отзыв о нем). Возможно, часть проблемы была в том, что Человек-пластик очень органично смотрится на страницах комиксов и в мультфильмах, а адекватно перенести его в на кино- или телеэкран спецэффекты не позволяли. Тогда не позволяли — сегодня, пожалуй, уже позволят.

Металлические люди

Жестоким ударом для всех, кто пытается держаться за догмат о реалистичности сюжетов и персонажей DC, могла бы стать экранизация приключений команды шестерых разноцветных роботов, каждый из которых олицетворяет свойства того или иного металла. Золото, Железо, Свинец, Олово, Платина и Ртуть похожи не то на Железных Дровосеков из сказок про Изумрудный город, не то на секстет Пиноккио. Они исключительно доброжелательны, а их суперсилы отражают реальные свойства металлов, так что фильм про этот отряд может быть не только веселым но и познавательным. Последние десятилетия в комиксах Металлические люди проводят как эффектные герои второго плана, но тем проще гипотетическому режиссеру их сольного выступления: нет груза множества канонических историй, от которых нельзя отступить, можно проявить больше фантазии. Видимо, это и соблазнило Барри Зонненфельда, который в 2012 году, согласно слухам, взялся за экранизацию комикса о шестерке роботов. Увы, с тех пор никаких новостей про проект не было. Впрочем, это была эпоха мрачных экранизаций DC, и, вероятно, в новое время у Людей есть новый шанс.

Легенды Завтрашнего Дня

За право называться самым задорным и безумным сериалом по комиксам DC с «Легендами» может поспорить только «Роковой патруль», но состязание будет непростым. Страшно и одновременно захватывающе представлять, какой балаган можно было бы развернуть в полнометражном фильме про этих персонажей.

«Легенды», косвенно основанные на малоизвестной серии комиксов «Повелители времени», поначалу рассказывали довольно вялую историю о второстепенных героях и злодеях сериалов «Стрела» и «Флэш», собранных в одну странную команду. Отряд с амбициозным названием «Легенды» должен был путешествовать по прошлому и будущему, чтобы помешать бессмертному диктатору обрести безграничную власть, но, когда сериал вышел на второй сезон и разделался с этой сюжетной линией, началось настоящее веселье. Словно почувствовав, что терять им нечего (по рейтингам всегда «Легенды» уступали соседям по каналу CW), шоураннеры перевели свое детище в условную категорию Б, отказавшись от логики и здравого смысла. Это было то что нужно. Горилла-телепат совершает покушение на молодого Обаму; единорог устраивает кровавую резню во время фестиваля в Вудстоке; Эрнест Хемингуэй охотится на минотавра с ружьем; Елена Троянская сводит с ума Голливуд 1930-х — это малая толика происходящего в сериале, недавно продленном на пятый сезон. Персонажи, давно забывшие про свои суперспособности и костюмы, между делом вдохновляют Джорджа Лукаса заняться кино, помогают Толкину в окопах Первой мировой и рекомендуют Исиро Хонде снять в своем фильме гигантскую рептилию. Парадокс, но, далеко уйдя от изначальных комиксных образов, шоураннеры идеально воплотили на телеэкране безграничную фантазию, прежде возможную только на ярких разворотах.

Бустер Голд

Супергерой в ярком костюме и с необычным именем поначалу кажется ходячим (вернее, летающим) набором стереотипов: модельная внешность, добрая улыбка, умение летать, огромная сила. Но у Бустера есть секрет: на самом деле он пришелец из будущего, который попросту использует завтрашние технологические достижения человечества, чтобы прославиться в XXI веке. Таким этот персонаж впервые предстал перед читателями комиксов, а позднее сценаристы добавили ему глубины. В современных сюжетах супергерои DC не воспринимают Бустера всерьез и считают обманщиком, хотя тайно от них он действительно пытается использовать свою машину времени, чтобы предотвращать страшные трагедии и исправлять ошибки истории. Кроме того, Бустера сопровождает маленький разговорчивый робот.

В общем, потенциал у Голда огромный (по тональности фильм о нем мог бы напоминать «Шазама!»), но с экранизацией пока не складывалось. Как и Затанна, Бустер однажды появлялся в «Тайнах Смоллвиля», а затем должен был стать главным героем сериала Грега Берланти. Сериал никуда не продвинулся, но превратился в проект фильма под руководством того же Берланти (один из ключевых архитекторов нынешних сериалов DC). Сценарист фильма Зак Стенц в мае 2019 года заявил, что сценарий написан, и осталось дождаться отмашки от руководства киностудии.

Общество правосудия Америки

В комиксах DC у Лиги Справедливости были предшественники — Общество правосудия, команда, появившаяся еще до Второй мировой войны. Среди прочих героев в ее состав входили первые Флэш и Зеленый Фонарь, которых спустя 20 лет фактически придумают заново для новой аудитории. Вернув команду в послевоенные комиксы, где бал правили Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, а также обновленные Флэш и Фонарь, редакторы издательства нашли изящное решение и начали изображать участников Общества сначала зрелыми, а потом и вовсе пожилыми людьми. Редкий случай для супергеройских комиксов, в которых персонажи обычно не стареют и выглядят моложе многих своих поклонников — это и делает команду уникальной. Помимо борьбы со злом, Общество занимается воспитанием нового поколения супергероев, пропагандирует уважение к старшим и верность традициям, что могло бы стать основой для неплохого семейного кино для просмотра с пожилыми родителями. Пока что Общество появлялось лишь в сериалах «Тайны Смоллвиля» и «Легенды Завтрашнего Дня».

Человек-животное

Так же как Болотной Твари в свое время повезло попасть в руки автора «Хранителей» Алана Мура, так и третьеразрядному супергерою Бадди Бейкеру, заимствующему разные силы и умения животных, повезло быть замеченным Грантом Моррисоном. Шотландский сценарист вместе с Муром и Нилом Гейманом стал участником так называемого британского вторжения в комиксы DC в 80-е годы прошлого века и превратил Бадди в героя одной из главных серий для взрослых читателей того времени. Комикс исследовал такие темы, как жестокое обращение с животными и экотерроризм (в общем актуальные и сегодня), а вишенкой на торте было радикальное разрушение четвертой стены за пару лет до появления Дэдпула. По ходу сюжета Бадди с ужасом осознавал, что находится в комиксе, и даже встречал своего автора, Моррисона, в психиатрической лечебнице. Суперспособности и прочие стереотипные атрибуты жанра уходили в этом сюжете на второй план, уступая место бытовой рутине и экзистенциальным приключениям. Сегодняшнее супергеройское кино уже готово к такой встряске. Впрочем, пока вероятнее, что Человек-животное появится в сериале «Роковой патруль» по очень простой причине (см. ниже).

Роковой патруль

Одновременно с Человеком-животным Грант Моррисон полностью переосмыслил других персонажей DC — старинную команду «Роковой патруль». Отряд изгоев с удивительными способностями, которых собирает вместе прикованный к инвалидному креслу ученый, поразительно напоминает марвеловских Людей Икс, но появился он на несколько месяцев раньше них. Создатель этих персонажей Арнольд Дрейк одно время считал, что Стэн Ли украл его идею, хотя историки комиксов склонны считать, что речь идет о совпадении, порожденном духом времени. Серия «Роковой патруль» и до прихода Моррисона отличалась странными персонажами, а уж при новом сценаристе безумие стало определяющей характеристикой комикса. Суперзлодеи-дадаисты, говорящая разумная улица, девушка с диссоциативным расстройством личности, где у каждой личности своя суперсила — постмодернистский, пародийный и одновременно серьезный комикс должен был стать суровым испытанием для тех, кто возьмется его экранизировать. Но у Джереми Карвера, работавшего ранее над «Сверхъестественным», получилось пройти это испытание с честью. Странности и причуды Рокового патруля его сериал сохранил и приумножил. Можно и на большой экран замахнуться.

Зеленый Фонарь

Нет, здесь нет никакой ошибки, в списке супергероев DC, которые заслужили право на экранизацию своих подвигов, действительно должен быть Зеленый Фонарь. Космический полицейский, снаряженный волшебным кольцом, управляемым силой воображения, уже появлялся в кино в 2011 году (его играл Райан Рейнольдс) и стал одним из самых громких провалов супергеройского жанра. Но Фонарь достоин второго шанса. В комиксах DC Корпус Зеленых Фонарей — это, по сути, такая же развитая и богатая вселенная, как мир Людей Икс в рамках комиксов Marvel. Сагу о межгалактических защитниках иногда называют супергеройскими «Звездными войнами» — такое в ней количество действующих лиц, тем и сюжетных линий. Собственно, даже Зеленый Фонарь не столько имя, сколько титул, который одновременно могут носить сразу несколько разнообразных персонажей. И все это должно оказаться на свалке поп-культуры из-за ряда неудачных решений, принятых при съемке фильма? Мы с этим не согласны, не согласны с этим и в DC, где недавно обсуждали концепцию фильма о Фонарях в духе «Смертельного оружия» (впрочем, в последнее время никаких новостей об этом проекте нет) и пытались обозначить присутствие Корпуса в «Лиге справедливости». Потенциально Зеленый Фонарь — символ новой собственной киновселенной, а не объект насмешек в фильмах с Рейнольдсом.