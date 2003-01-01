Что смотреть в кино: «Люди в черном. Интернэшнл», «Ма», «Боль и слава»

«Люди в черном. Интернэшнл»

12 июня

Франшиза воскресает, оторвавшись от канонических образов агентов Джея и Кея. Дорогу молодым! Тесса Томпсон и Крис Хемсворт встретились на экране в последних «Мстителях», где играли Валькирию и Тора. На этот раз они предстанут напарниками менее пафосными, чем супергерои, но по-своему не менее всемогущими — далеко простираются щупальца международной организации, следящей за интеграцией инопланетян в земное общество. Однако угроза пришла, откуда не ждали: среди «Людей в черном» завелся шпион. Это, конечно, понятное развитие событий, учитывая охватившую мир шпиономанию. И действие фильма под стать теме разворачивается в Лондоне. Кем же окажется «крот» в рядах MIB? Альфа-центраврийцем или русским?

Хемсворт и Томпсон, кстати, уже лично представили фильм в России. Наша ностальгия по старым фильмам должна принести хорошую кассу. Режиссером стал Ф. Гэри Грей, в чьем диапазоне работы от последнего «Форсажа» до клипов Cypress Hill.

«Боль и слава»

12 июня

Новый фильм Альмодовара довольно быстро проделал путь от премьеры в Каннах до широкого проката в России. На фестивале ему прочили главную награду, но дело ограничилось лучшей мужской главной ролью для Антонио Бандераса. Семь лет назад Бандерас вернулся к своему режиссеру, а на этот раз вместе Пенелопой Крус играет в его, возможно, последней кинокартине (впрочем, в интервью Альмодовар с энтузиазмом говорит о возможных телепроектах).

Центральный мотив фильма — боли в спине, определяющие новую жизнь состарившегося режиссера Сальвадора Малло (альтер эго самого Альмодовара). Герой немного расслабляется, лишь погрузившись в воду, а на суше уже не может завязывать шнурки. Это только один из автобиографических элементов глубоко личной истории; даже мебель, книги, предметы одежды Альмодовар принес на площадку из своей же квартиры. Он не впервые снимает фильм о режиссере в кризисе, о любовных и детских воспоминаниях, о своей матери, наконец. Но теперь Альмодовар говорит почти без отстранения, принимая, как он говорит, свое старение и судьбу: «Смирись, гордый человек!»

«Донбасс. Окраина»

12 июня

К пятилетию начала войны в Донбассе появляются робкие попытки осмыслить ее в игровом кино. Причем технически и на уровне исполнения к делу подошли серьезно, избегая провальных клише «Крыма». Фильм снял Ренат Давлетьяров, известный и как продюсер киносериала «Любовь-морковь», и как постановщик ремейка «А зори здесь тихие...». По-прежнему верящий в отечественный жанровый кинематограф режиссер делает ставку на понятную и динамичную историю.

Конфликт задает уже то, что главный герой российского фильма — украинский солдат. Вместе с напарником он оказывается на окраине поселка где-то под Донецком — наедине с местными жителями и беженцами, под перекрестным огнем и авиаударами. Лицом к лицу с попавшими в пекло людьми герой, естественно, видит войну совсем иначе.

«Питомец юрского периода»

12 июня

Еще один непритязательный фильм для младшего возраста, зато с относительно правдоподобными спецэффектами. Кроме гигантских и страшных блокбастеров о динозаврах юрского периода, вырвавшихся в современный мир, есть также небольшие компактные фильмы о динозавриках.

Режиссер Райан Беллгардт, ранее снявший «Игры юрского периода» про выживание преступников на острове динозавров, представляет версию сказки про мальчика и его дракона. Алчные ученые и спецслужбы хотят сделать с вылупившимся из яйца симпатягой что-то плохое, поэтому герой прячет маленького ящера у себя дома, показывает друзьям, носит в школу и магазин со всеми вытекающими. По крайней мере пока питомец не вырастет в огромного тираннозавра и сам не отомстит всем ученым, бандитам и спецслужбам.

«Ма»

С 13 июня

Фильм, продолжающий линейку ужастиков, которые не то, чем кажутся («Прочь», «Мы»). Да, расовый вопрос опять в центре внимания! Белые детишки, которым по американским законам рановато пить, находят себе взрослую подружку. Черная мамочка, толстая, ворчливая, но добродушная — персонаж многочисленных анекдотов и пародий, всегда рада чем-нибудь помочь. Вскоре глуповатые американские подростки просто окунаются в вечеринки у нее дома, лишь иногда с похмелья спрашивая себя: почему их взрослая подружка такая покладистая и чего от них хочет.

На словах Ма хочет, только чтоб они не заходили в ее комнату. Естественно, этот запрет нарушается со времен «Синей Бороды». Тут-то начинается самое страшное (или печальное). Черная мамочка, похоже, готовит месть, и дети могут ответить за ошибки предков, обидевших черную девушку.

«Венецианский детектив»

13 июня

Сегодня Венеция — один из наименее криминальных городов мира с очень низким уровнем убийств. В прошлом, конечно, все было совсем иначе. Но прошлое всегда живо в этом древнем городе, и порой его можно разбудить. Приехав расследовать серию убийств в городишке близ Венеции, детектив Тукки сталкивается с тайнами графских развалин, мрачных преданий и зловещих знамений.

«Прах есть и в прах возвратишься», — пишет на стене предполагаемый убийца. Возможно, Венеция когда-нибудь и уйдет под воду со своими тайнами и трупами, но пока ими занят полноватый и слегка рассеянный сыщик в исполнении Джузеппе Баттистона, звезды «Идеальных незнакомцев» Дженовезе. Впрочем, молодой режиссер Антонио Падован не нагоняет венецианской жути, известной многим по старинному триллеру «А теперь не смотри» (или просто старому «Отелю»). Для него это родная и уютная земля, где чуть в стороне от туристических островов сплошь патриархальная тишь и покой. Так что фильм может помочь снова влюбиться в Северную Италию.

«Бегство рогатых викингов»

13 июня

Долгострой детского кино: материал был отснят еще в 2011 году, а премьера прошла в 2018-м. Каким-то образом в большой прокат картина попала этим летом. Возможно, ее выпустили к пятидесятилетию одноименной повести Владислава Крапивина, которая дала материал для экранизации. Это нетипично веселая для Крапивина детская история о приключениях в летнем лагере, где дружба и взаимовыручка героев побеждают хулиганов-викингов. Крапивин, всегда скептически относившийся к переносу своих книг на экран, тут сам написал сценарий для почти благотворительного проекта — фильм снимали на базе телестудии в Тюмени. Впрочем, полупрофессиональные дети-актеры и режиссер из «Ералаша» могут заставить и насторожиться.

«Величайший кутюрье»

13 июня

Премьера, которую ждали 12 лет. Фильм документалиста Мейру снимался в 1998—2001 годах, когда режиссер ходил с камерой по пятам за Ивом Сен-Лораном в его мастерских. Затем Лоран вышел на пенсию, а его любовник, партнер и совладелец бизнеса Пьер Берже не давал согласия на показ фильма, оконченного в 2007 году. Теперь можно: оба мертвы, и история последнего гиганта высокой парижской моды еще отодвинулась в прошлое.

Мейру вспоминает, что следил за Лораном как за представителем другого мира и эпохи, редким животным, возможно, динозавром. А на заднем плане маячил укротитель динозавра Берже, державший художника в ежовых рукавицах и перехвативший в конце концов все бразды правления. Таким образом, «Величайший кутюрье», которого наконец сняли с полки, — это и памятник, и лирическое размышление, и документальный детектив, показавший темную сторону истории моды.