«Сторож» Юрия Быкова: Камерная драма о чувстве вины

Зима, пустынный и немного странный санаторий в советском стиле. По застекленным коридорам бродит сторож Влад (Юрий Быков снялся здесь вместо Кирилла Пирогова и, конечно же, уже недоволен результатом). В восемь утра у него завтрак, на который он зовет и своего пса Бандита, но тот не появляется, и позже Влад находит его убитым. Он хоронит пса, затем берет веревку и идет вешаться — судя по всему, это была последняя капля. Однако внезапно ворота санатория таранит машина, из которой вываливается пьяная женщина (Алла Юганова). А позже по дороге приходит и ее муж (Владислав Абашин) и просит сторожа пустить их пожить на недельку — надо залечь на дно. Дальше, как это и водится у Юрия Быкова, начинается триллер с перестрелками, разборками семейными и бандитскими. И да, кто и почему убил собаку, нам тоже расскажут.

Перед показом Быков обратился к залу: «Судите строго!» Строго не хочется — получилось то самое фирменное быковское кино с зимними пейзажами и суровыми людьми. За камерой вновь Владимир Ушаков, блистательно снявший «Завод», но признавшийся, что визуальный стиль «Сторожа» с его тягучей холодной красотой нравится ему больше. Быков поясняет, что для нового фильма был найден более спокойный язык повествования. Возможно, поэтому иногда складывается ощущение некоторой затянутости, но на самом деле это тот самый ритм, чтобы погрузить зрителя в тоску и беспросветность жизни героев.

Здесь оправданы все крупные планы, и для каждого из персонажей найден свой визуальный образ и ракурс. Вот сторож — суровый молчаливый мужик, который явно не так прост, как кажется. Ушаков показывает его исподлобья, ссутулившимся, в отличие от Стаса, героя Абашина, который, конечно, тоже что-то недоговаривает, но с ним в целом все понятно, и поэтому мы видим лицо героя открытым. Его жена Вера отчаянно несчастна и все время пьет с горя. Ее изломанная фигура с бутылкой в руке, стоящая на крыше санатория, — один из самых пронзительных образов женского одиночества и боли.

Одиночество как расплата за прошлое — одна из центральных тем картины, которая возникает сразу же: помимо безлюдного стеклянного здания, мы видим номер сторожа, увешанный странными чертиками, которых он плетет из трубок от медицинских капельниц. Количество и разнообразие этих чертиков наводит на мысль о том, что герой здесь давно и что ему чертовски плохо. До поры до времени Быков скрывает причину такой тоски героя, но затем рассказывает ее лобовым образом, поясняя, что сделал это намеренно, для прямого общения со зрителем. В целом же у каждого из героев есть некая тайна, и эти секреты распутываются с ходом повествования, обнажая нелюбовь, непонимание и чувство вины. И каждый затем находит искупление, пусть и достаточно высокой ценой.

Быков признается, что намеренно отказался от социального измерения в своем новом фильме, потому что чудовищно от него устал и чувствует себя буквально выпотрошенным. «Я хотел сделать картину, в которой будут человеческие взаимоотношения, а не какое-то высказывание. На самом деле снимать об этом гораздо сложнее. Того же „Дурака“ мне было легче делать. Раньше моим топливом была ненависть — я ужасно ненавидел окружающую меня Россию. Но на этом топливе невозможно двигаться дальше. Мне захотелось разобраться, что же скрывается под этим социальным слоем».

«Сторожа» ждет уникальная прокатная судьба: его можно будет одновременно посмотреть по подписке КиноПоиска онлайн и в кинотеатрах (первоначальные договоренности уже достигнуты с сетями «КАРО» и «Киномакс»). Подписчики смогут сами выбирать, в каком формате смотреть кино. Как объяснила генеральный директор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук, КиноПоиск хочет «упростить для зрителей просмотр таких авторских фильмов и не противопоставлять поход в кино и просмотр онлайн, а наоборот, объединить их в одной простой механике билетов для подписчиков». Более того, благодаря кнопке «Буду смотреть», на которую вы можете нажать (и мы сообщим вам, когда фильм можно будет увидеть), КиноПоиск соберет и данные о том, в каких регионах больше всего ждут «Сторожа», чтобы активнее с ними работать. «Надеемся, что результат этого эксперимента откроет новый путь для авторского кино», — подытоживает Филипук.