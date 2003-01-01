Что смотреть в кино: «Люди Икс», «Рокетмен» и «Домино»

Все фильмы выходят в российский прокат 6 июня.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Джин Грей (Софи Тернер) во время спасательной миссии в космосе поразили некие таинственные силы, и она превратилась в сильнейшего мутанта на земле. Под влиянием новых способностей девушка кардинально меняется физически, а психику ей в темную сторону подправляет загадочная инопланетная блондинка в исполнении Джессики Честейн, которая хочет поработить планету. Джин становится злой, неуправляемой и грозит уничтожить не только семейку Икс, но и всю Землю. Режиссер Саймон Кинберг настаивает, что «Темный Феникс» — точка в старой доброй франшизе «Люди Икс», после того как студию Fox купила Disney. Дескать, потом нас ждет перезапуск. С учетом того, что западные критики разнесли картину в пух и прах, обновление и правда не помешает (впрочем, уже столько раз пробовали).

«Рокетмен»

Музыкальный байопик Элтона Джона в нашей стране превратился в жертву политических репрессий буквально парой взмахов ножниц. Прокатчик вырезал из фильма сцену секса между героями Тэрона Эджертона и Ричарда Мэддена, все поцелуи и употребления наркотиков. Актеры уже осудили подобное варварство, а министр культуры Владимир Мединский сначала сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, а позже снова сослался на закон (в котором запрещается пропаганда нетрадиционной любви и наркотиков для совершеннолетних, тогда как у «Рокетмена» рейтинг 18+). Тем не менее даже в кастрированной версии это очень лихое, яркое и виртуозное изложение превращения Реджинальда Дуайта в Элтона Джона, который хотел, чтобы его любили, и в результате все-таки нашел любовь всей жизни. Ах да, постойте, это тоже вырезали из фильма.

«Домино»

Николай Костер-Вальдау играет здесь в паре с Кэрис ван Хаутен, и не пошутить насчет «Игры престолов» невозможно: бедные актеры обречены до конца жизни быть связанными с этим сериалом. Не повезло им и с проектом. Казалось бы, снял его легендарный Брайан де Пальма, но режиссер открещивается от этой картины как может. Когда-то он даже хотел представить ее на Каннском фестивале, но что-то пошло не так: продюсеры взялись за монтаж, и в итоге режиссер предал их и новое детище анафеме. Что именно хотел рассказать де Пальма, мы в итоге не узнаем: на выходе получили боевичок о полицейском из Копенгагена, чей напарник был убит исламистом, и он пытается найти убийцу вместе с возлюбленной друга, но на пути у них встает ЦРУ в лице Гая Пирса. Если учесть, что Пирс — реальный партнер ван Хаутен в жизни, то и вовсе какое-то семейное кино получается.

«Вита и Вирджиния»

Лондон, начало прошлого века. Красавица, аристократка и жена дипломата Вита Сэквилл-Уэст эпатирует общество свободолюбивыми мыслями и поступками. Все это неплохо помогает ей продавать романы один за другим, но Вита прекрасно знает цену своему творчеству и мечтает познакомиться с настоящим гением — Вирджинией Вулф. Дружба и уважение перерастают в нечто большее, что не нравится мужьям обеих женщин. История головокружительного романа между светской львицей и знаменитой ныне писательницей также подверглась в нашем прокате «улучшениям»: прокатчик решил добавить актрисам Джемме Артертон и Элизабет Дебики макияжа на постере. Без этой детали любовь между женщинами, конечно, невозможна. Ну, хоть поцелуи оставили, и на том спасибо.

«Мы всегда жили в замке»

Две сестры и дядя Блэквуд живут в фамильном поместье, крепкие ворота к которому построил еще их отец. К сожалению, он загадочно погиб, и местные винят во всем одну из сестер. Однажды к Блэквудам в гости приезжает кузен, как две капли воды похожий на отца, и в доме начинает твориться чертовщина. Фильм снят по роману американки Ширли Джексон, и, возможно, литературный первоисточник плюс актерский состав (а у нас тут Таисса Фармига, Александра Даддарио, Криспин Гловер и Себастиан Стэн) придадут этому традиционному в общем-то сюжету должную изюминку.

«Обитель страха»

Благодаря локализации можно решить, что перед нами очередной триквел сиквела про дом ужасов, но не обманитесь. Американка Эмма Тамми дебютировала в режиссуре в непростом жанре вестерн-хоррора. Дикий Запад, 1800-е годы. Молодая семья живет где-то в прериях на ранчо, вокруг километры пустой земли. Муж постоянно уезжает на работу, надолго оставляя жену Лиззи в одиночестве вести хозяйство. Несколько лет назад они потеряли ребенка, и вот с тех пор Лиззи постоянно видит демонов. Однажды недалеко от ранчо поселяется еще пара молодых супругов, и беременная соседка тоже вроде бы начинает видеть всякую нечисть. Жуткий и атмосферный фильм, в котором режиссер умело выстраивает напряжение серией флешбэков и зыбкостью реальности происходящего.

«22 ярда»

История борьбы, взлетов и падений спортивного агента Рона Сена (Барун Собти). Однажды он попал в скользкую ситуацию, которая угрожает всей его карьере. Чтобы восстановить репутацию в мире крикета и вернуться в большой спорт, Рону нужен перспективный молодой игрок. В Индии «22 ярда» стали хитом национального проката, хотя в нем и не танцуют.