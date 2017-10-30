Милли Бобби Браун: «Одиннадцатая начала бы биться с Годзиллой»

Подростки без ума от Милли Бобби Браун: она участвует в одном из самых популярных молодежных сериалов (новый сезон «Очень страшных дел» выйдет 4 июля), читает рэп и выступает в ООН. В ноябре 2018 года Милли стала самым юным послом доброй воли ЮНИСЕФ. В первом своем блокбастере «Годзилла 2: Король монстров» она играет Мэдисон, дочку двух ученых-годзиллаведов в разводе, которые по-разному видят роль этого ящера в судьбе планеты. Мэдисон придется разобраться во всем самой.

— Почему за тобой постоянно бегают монстры? Сначала в «Очень странных делах», теперь в «Годзилле».

— Вообще-то в этом фильме за мной монстры не гонятся. Нет у них такой цели преследовать меня или членов моей семьи. У них свой мир, и порой они сами не знают, кого они преследуют. Так что я в полном порядке! И вообще мне очень даже нравится Годзилла. Но мне интересны и другие монстры. В этом фильме я видела рождение одного из них, и это было потрясающе! Между Мэдисон и этим созданием теперь особая связь. Наверное, это можно сравнить с рождением ребенка, знаете, когда новорожденный впервые оказывается у вас на руках и между вами появляется невидимая связь. Так и тут появляется связь между монстром и первым человеком, который к нему прикоснулся.

— Расскажи еще о Мэдисон и ее отношениях с окружающими.

— Мэдисон Рассел 12—14 лет, она очень прямолинейная и сильная, но в то же время у нее есть слабая сторона, которая порой ей очень мешает. Рядом с ней всегда ее мама, они никогда не расстаются из-за того, что случилось несколько лет назад (в первом фильме погиб брат героини. — Прим. ред.), когда Мэдисон была еще совсем малышкой. Они очень любящие и заботливые, по-настоящему оберегают друг друга, но Мэдисон чувствует, что ее никто не слушает, а интуиция ей подсказывает, что с мамой что-то не так…

— А с монстрами?

— Она родилась в мире, где уже были монстры. Но у ее родителей расходятся взгляды на них, и Мэдисон не знает, кто же из них прав.

— Один из персонажей говорит, что на самом деле это люди — домашние животные для Годзиллы. Если бы у тебя была возможность взять одного из монстров в качестве питомца, кого бы ты выбрала?

— Мотру, конечно! (дайкадзю — существо, напоминающее огромную святящуюся моль. — Прим. ред.). Мне нравятся летающие монстры, и это, пожалуй, мой самый любимый монстр! Она такая милая! Каждый ее звук легко распознать. К примеру, ты понимаешь, когда она хочет сказать «привет», когда она плачет, чувствуешь, когда она переживает. Но она явно не из тех созданий, кого надо приручать!

— Как думаешь, а как бы отреагировала Одиннадцатая, повстречай она Годзиллу?

— Одиннадцатая наверняка начала бы биться с Годзиллой, потому что у нее есть суперспособности, ну а Годзилла силен физически и у него есть атомное дыхание! Ох, я даже не знаю, за кого бы болела!

— Как тебе вообще первый опыт в большом кино?

— Это мой первый полнометражный фильм, и мне очень понравилось. Я наслаждалась процессом, но физически и эмоционально, конечно, это было непросто! Мы много бегаем в этом фильме. По сюжету герои отправляются в Антарктиду, а тем временем съемки проходили в Джорджии, где стояла невероятная жара. Приходилось выполнять много трюков. К примеру, висеть на тросах на огромной высоте, на меня сыпался снег, а через пять минут я уже оказывалась на улице, где было невыносимо жарко!

— Чему-нибудь научилась?

— Слушать, понимать и принимать пожелания режиссера. Я хочу быть такими, как мои партнеры по съемкам, поэтому я пристально следила за ними и старалась перенять у них манеру справляться с теми или иными ситуациями, училась предлагать новые идеи. К примеру, когда Гидора и все его три головы смотрят на Мэдисон, готовятся к атаке и издают свои крики, я спросила Майкла (Догерти), можно ли закричать в ответ. Он такой: «Что?!» Я хочу закричать в ответ! В итоге я весь вечер орала на теннисные мячики!

Майкл Догерти: «Специально для этого фильма мы добавили кое-что в характер персонажа Кинг Гидора – его три головы ведут себя как три брата. Чтобы создать Гидору, мы взяли трех актеров и рассказал им о чертах характера каждого. Центральная голова — он альфа, самая "старая” голова, остальные головы вылезли в пубертатном периоде. Правая – просто сумасшедший, постоянно лезет в драку! Левая – идиот, немного тормозит и очень любопытен,в определенный момент в фильме он даже наклоняется, чтобы принюхаться к солдатам».

— А как ты представляла себе то, что потом появилось вместо зеленого экрана?

— Майкл показал нам превиз — своего рода анимационную версию всего фильма. В ней подробно расписана каждая сцена, поэтому каждый день на съемочной площадке начинался с превиза. Майкл показывал сцену и рассказывал, что нужно сделать. Кроме того, у нас был прекрасный второй режиссер Клифф Лэннинг («Мумия», «Гарри Поттер и Орден Феникса» — Прим. ред.), который подробно все объяснял и разбивал сцену на небольшие отрезки, а во время съемки выкрикивал подсказки: «Монстры идут на тебя!» или «Монстр подходит к тебе — прикоснись к нему!» Это очень помогает, когда ты просто смотришь на теннисный мячик перед собой. Еще одной подсказкой для нас были звуки, которые издают монстры. Все это помогло нарисовать фильм в своем воображении!

— Говорят, ты всех разыгрывала на съемочной площадке.

— Да, было много хороших розыгрышей, и я горжусь всеми ими! Но я старалась устраивать что-нибудь милое и безобидное — на случай, если прилетит ответ и разыграют уже меня. К примеру, я подсовывала всем в холодильники резиновых крыс, засовывала тараканов в еду, разбрасывала по полу трейлеров маленькие яркие шарики, собрать которые очень непросто — страшно утомительное занятие! Мне повезло, что я работала с очень легкими на подъем людьми. И в итоге все на площадке начали друг друга разыгрывать. Чаще всего на мои розыгрыши отвечал режиссер фильма Майкл Догерти.

Кэн Ватанабэ (играет ученого): «Все постоянно подшучивали друг над другом на съемках. Помню однажды у нас был очень длинный рабочий день, мы снимали до двух ночи, мне надо было разговаривать с монитором, и Майкл все никак не унимался, хотел снять еще один дубль. Заново выставили свет, включили монитор, я занял свое место, кричат “Мотор!”, я смотрю в монитор, и вижу там концовку “Мемуаров гейши” – нашу сцену поцелуя! Кстати, мне кажется, что рев Годзиллы очень сексуален».

— Ты только этим занималась в перерывах между съемками?

— Еще я делала уроки. Это то, что я должна делать.

— Кстати, об учебе. Ты смотрела первые фильмы о «Годзилле»? Насколько хорошо ты знала историю этого персонажа?

— Чтение и изложение — мои любимые предметы в школе, я люблю читать и осмыслять прочитанное. Честно говоря, я не очень хорошо была знакома с комиксами, как и вообще с историей Годзиллы, но и мой персонаж тоже только со временем узнает об этом монстре. Я хотела заняться этим проектом с чистого листа и узнавать о Годзилле вместе с Мэдисон. Не смотрела фильмы о нем до тех пор, пока не стала частью этого проекта, а потом села и посмотрела сразу несколько. Они так хороши! Мне очень понравились! Все так эпично! Правда, надо признать, первые фильмы о Годзилле ужасны. Прекрасная идея, но плохое воплощение. (Смеется.)

— Ты же будешь играть и в следующем фильме — «Кинг-Конг против Годзиллы»?

— Да, мы только-только закончили его снимать. Два месяца назад. Хотя, может, один месяц прошел? Погодите, а какой сейчас месяц?! (КиноПоиск встретился с актрисой в мае. — Прим. ред.) Боже, мы снимали на Гавайях и в Австралии. Было так круто!

Майкл Догерти: «Одно дело снять фильм, на это у нас ушло 3-4 месяца. Но больше года мы потратили на постпродакшн "Годзиллы 2"! Это был длинный путь, каждый день я просыпался в пять утра и обычно уходил домой в полночь. Съемки фильма были физическим испытанием, а постпродакшн стал настоящим испытанием для моей психики».

— Так у тебя контракт на три фильма?

— Не уверена. Вы должны спросить об этом мою команду. Я понятия не имею, сколько именно фильмов у меня прописано в контракте.