Подложили: Что нужно знать о Свинке Пеппе

За 15 лет после первого показа на британском Channel 5 шесть сезонов сериала (317 серий) увидели в 180 странах мира; оценочная стоимость бренда «Свинка Пеппа» перевалила за 1,3 млрд долларов; в Милане, Хэмпшире и Шанхае построены тематические парки; по всему миру продано более 50 миллионов игрушек и 30 миллионов книг о свинке; у официального канала на YouTube больше 8,4 миллиона подписчиков. А в начале года в Китае выпустили национальную полнометражную версию «Свинка Пеппа празднует китайский Новый год» — пятиминутное промовидео к нему, «Кто такая Пеппа», посмотрело более миллиарда человек. Пора всем узнать...



Кто такая Пеппа?

Пеппа — маленькая четырехлетняя розовая девочка. Ее в 1999-м за кружкой пива придумали работавшие с BBC приятели Фил Дэвис (продюсер), Невилл Эстли (отвечал за рисунки и сценарий), Марк Бейкер (занимался выпуском серий). В это время в анимации было уже полным-полно героев-мужчин: Губка Боб, Почтальон Пэт, Рыбак Сэм — это во-многом и определило пол персонажа. Почему свинка? Чтобы всем нравилась!

Свинка так свинка. Но что у нее с глазами?

Как вы заметили, свинку всегда показывают в профиль, и в этом ракурсе у героев должен быть виден только один глаз, но у Пеппы их сразу два. Так было не сразу. Но создатели посчитали, что с одним глазом девочка выглядит страшно, и плюнули на логику двухмерного мира. Основная целевая аудитория мультика — дошкольники; их скорее напугает одноглазая свинья, чем гипотетические четыре глаза анфас.

А кто еще есть в этом мультике?

Главные герои сериала, помимо Пеппы — ее мама Свинка, папа Свин и младший брат, которого зовут… Нет, не угадали — Джордж. Кроме того, в сериале есть бабушка и дедушка Пеппы, семья дяди Пеппы, семьи Медведей, Слонов, Кроликов — всех не перечесть. В пятиминутных сериях мы наблюдаем за миром этих животных, так похожих своим поведением на людей.

А сами люди в мультфильме есть?

Нет. То есть да, королева Великобритании. Возможно, это зашифрованная шутка про священную корову. Есть также версия, что городок, где живет свинка Пеппа и ее семья, — просто королевская ферма вперемешку со зверинцем. Остальные — это антропоморфные звери, у которых, как у людей, есть свои домашние животные: утки, куры, рыбки, попугай Полли, черепаха.

Все звери равны между собой?

Увы, нет. Мир Пеппы больше всего похож на постапокалиптический мир, в котором после исчезновения людей их место заняли млекопитающие, а остальные стали питомцами. Инстинкты притупились: хищники тут не нападают на травоядных (кошки вежливо сочувствуют заболевшей рыбке Голди). Едят ли свиньи кур? Вопрос открытый. Но они точно едят яйца — без них невозможно приготовить торты на дни рождения и блины на завтрак.

Чтобы возникало ощущение сложного устройства, в мире Пеппы есть говорящий корнеплод — Мистер Картошка, актер и шоумен. Видите, всё как у людей.

И работают они как люди?

О да! Больше всех пашет мисс Кролик. Она и пожарный, и смотритель аквариума, и водитель (автобуса, поезда), и пилот вертолета, маляр, медсестра, таможенник в аэропорту и стюардесса в самолете; она продает мороженое и билеты в кассе музеев, работает в автомастерской, ведет экскурсии… Может быть, все эти работы выполняют сестры мисс Кролик? Нет, ее сестра — многодетная мать, которая утверждает, что сидеть с детьми не менее сложно, чем работать на сотне должностей.

В серии «Выходной мисс Кролик» она ломает лодыжку, и то, что раньше Кролик делала одна, приходится делать всему городу (с риском привлечения детского труда). В четвертом сезоне королева даже вручает мисс Кролик награду за трудолюбие.

Почему все здания в мире Пеппы стоят на холмах?

Дом Пеппы стоит на вершине холма. И школа. И дома ее друзей. Все дело в том, что визуальная основа сериала — эстетика детских рисунков (простота и универсальность анимации, приятные пастельные тона — одна из причин популярности сериала, как и настойчивость создателей, потребовавших на старте, чтобы все серии выходили исключительно в детский «прайм тайм»), а дети чаще всего рисуют дом на горе. Ну и вообще, дом на холме — это забавно.

Другая версия: папа Свин спланировал город на холмах в своем архитектурном бюро, чтобы защитить город от наводнения, что косвенно подтверждается в серии «Самая большая лужа в мире».

«Пеппа» только для детей?

Нет. В сериале очень много тонкого английского юмора, который понимают только взрослые (не только британцы!). Например, серия про фургон мистера Лиса, в которой за 5 минут гениально показана суть технологий маркетинга.

Дети же в основном смеются над элементами комедии положений (и, возможно, над не вполне разумным политико-экономическим устройством этого мира). И еще просто за компанию с Пеппой и ее друзьями. Обычно в конце серии герои дружно хохочут без особых причин — просто в честь финала.

А что делать тем, у кого с юмором не очень?

Широкое поле для деятельности! Можно писать гневные доносы. Как это сделали авторы статей (юмористических) о том, как свинка Пеппа разрушает семейные иерархии и дискредитирует труд врачей. Этой, например.

В России свинкой недовольны всерьез: «мультфильм нацелен на формирование отрицательных моделей поведения, дискредитацию образа отца, воспитание избалованных и некультурных детей, программирование на постоянный „глупый“ смех, привитие „дурного вкуса“ детям». А ведь там есть еще пропаганда прыжков по лужам! На родительских форумах тема вредного влияния Свинки на детей — одна из топовых. «Главный посыл сериала: „Давайте не будем стесняться грязи! Дети понимают это буквально! Куда это приведет?“» Свинке в пример ставят отечественный сериал «Три кота», игнорируя то, что он калька с Пеппы, просто с менее смешными и беззубыми шутками.

Британские родители тоже волнуются и рассказывают таблоидам, как их дети стали более хитрыми. Конечно же, из-за Пеппы!

Лондонская пожарно-спасательная служба и вовсе обвинила создателей сериала в сексизме за использование слово «пожарник» (fireman).

«Эй, Пеппа, мы уже 30 лет как не „пожарники“. Ты оказываешь огромное влияние на детей, используя устаревшую гендерно-ориентированную стереотипную формулировку, и лишаешь девушек надежды стать пожарными. Объявляем кампанию „Пожарные против сексизма“».

Члены мусульманской общины Великобритании обвинили сериал в пропаганде харамного животного. По одной из версий, это произошло, после того как мальчик Абдулла сообщил папе-активисту, что больше не хочет быть врачом, а хочет стать побыстрее поросенком.

Серию «Мистер Тонконожка» запретили к показу в Австралии, потому что в этих местах вылезающий из раковины паук — реальная смертельная опасность; в британском же сериале дети беззаботно пытаются с ним играть: «Паучок очень, очень маленький, он ничего тебе не сделает».



Но Свинка не сдается и огрызается! Недавно правообладатель товарного знака «Свинка Пеппа» — британская компания Entertainment One UK — подал 17 исков к продавцам контрафактных игрушек из Башкирии, требуя взыскать с ответчиков 850 тыс. рублей, по 50 тыс. рублей с каждого. Вроде бы, мелочь, но не будем забывать, что создатели свинки стали миллионерами во многом благодаря громадной и расширяющейся империи игрушек.

Кошмар. «Свинка Пеппа» точно подходит детям?

В чем главная идея сериала? «Ни в чём, — ухмыляются создатели. — Это просто история персонажа и ее семьи». Сценаристы Свинки Пеппы работают с самым сложным материалом — повседневностью. По словам Дэвиса, большинство эпизодов полностью основаны либо на его семейных переживаниях (у него двое детей), либо на историях из детства.

В каждой серии герои оказываются в жизненных ситуациях, знакомых всем зрителям, и узнают что-то новое — от простейших законов физики до нюансов этикета. Никаких экстраординарных событий. Никакого насилия. Зато частенько происходит конфликт прекрасного и просто хорошего.

Вот пример: вся семья отдыхает у бассейна, и папа хочет показать детям, как прыгать с вышки, ведь он был чемпионом в детстве. Дети смеются и опасаются, что бассейн выйдет из берегов — папа толстый. Папа настаивает. Прыжок — и... все прекрасно. Мастерства с возрастом не убавилось. Все элементы драматической структуры, между прочим, тут на месте: завязка, кульминация и развязка.



Все герои сериала далеки от идеала (почти как в настоящей Великобритании!): папа толстый, Пеппа немного жадная, дедушка упрямый. Они не стремятся к успеху во чтобы то ни стало. Пеппа и ее брат Джордж не выигрывают соревнования. Джордж вообще упорно говорит только одно-единственное слово «динозавр», и никто его не тащит к педиатру (или ветеринару?). Они просто живут и радуются жизни.

Но от просмотра бывают и побочные эффекты. Так, американские родители заметили, что те дети, которые часто смотрят Пеппу, стали говорить с британским акцентом. Самая известная шутка на эту тему: «Надеюсь, все думают, что у моей дочери британский акцент, потому что мы очень образованные, а не потому, что она растет на мультике про Пеппу». В общем, смотрите в оригинале!