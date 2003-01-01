Что смотреть дома: «Болотная Тварь», «Что/если» и «Капитан Марвел»

«Болотная Тварь»

DC Universe / КиноПоиск

Микробиолог Эбби Аркейн приезжает в родной город, чтобы побороться с возникшим здесь смертельным вирусом. Она знакомится с коллегой Алеком Холландом, их совместная работа стремительно перерастает в романтические отношения, но на всем этом ставит точку несчастный случай на болоте, в результате которого Алек погибает. Вскоре он возвращается, правда, теперь в виде человекообразного растения с невероятной силой, возможностью управлять стихиями и с природоохранными намерениями.

Эксклюзивная премьера КиноПоиска — основанный на комиксах сериал от продюсера Джеймса Вана, одного из авторов «Пилы», создателя франшизы «Заклятие», режиссера и сценариста «Аквамена».

«Игра престолов. Последний дозор»

HBO / «Амедиатека»

Документальный фильм о съемках восьмого сезона «Игры престолов» — отличная возможность залакировать впечатление от финала. В центре внимания режиссера Джини Финли — закулисье фэнтези-саги. Звезды сериала здесь, увы, не главное. Помимо сцены читки сценария, после которой у многих начались нервные срывы, инфаркты, а некоторые снова начали курить, актеры в кадре и не появляются. Зато здесь ходят по разным цехам и юнитам, показывают декорации, костюмы, бутафорский снег и парик Дейенерис, рассказывают личные истории рядовых сотрудников продакшена — в общем, слегка погружают в мир вокруг ИП. Те, кому док покажется не менее скучным, чем сам финальный сезон, могут метнуться к сериалу «Секреты „Игры престолов“» — там все поживее.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Посредник»

NBC / КиноПоиск

Кэсси Бишоп только с виду обычная блондинка, но вообще-то она умеет видеть и разговаривать с призраками. Папа у Кэсси — детектив, поэтому вместе с ним и бывшим агентом ФБР они решают использовать ее необычные способности с благими намерениями — в расследовании преступлений. Конечно, уже только от этого описания появляется впечатление, что где-то мы все это уже видели. Однако создателя «Посредника» Мойра Деккер, автора «Медиума», «Говорящего с призраками» и «Сумеречной зоны», не стоит обвинять в самоповторах. Ее новый проект, эксклюзивно доступный на КиноПоиске, сталкивает обыденное человеческое бытие с метафизическим и потусторонним, еще тоньше демонстрирует природу уникальных способностей. Особое внимание на общении Кэсси с девочкой-подростком, которая сначала кажется каким-то членом семьи, но потом оказывается самым обычным привидением.

«Что/если»

Netflix

«Просто так ничего не бывает», — говорит в самом начале сериала Энн Монтгомери, венчурный инвестор, немолодая женщина и человек специфических моральных устоев. Она считает, что нельзя полагаться на волю случая и удачи, нужно принимать решения самой. «Ничего не добивается тот, кто не готов за это бороться», — продолжает она и в соответствии с этим действует. Делает молодой паре, испытывающий финансовые трудности, предложение непристойное, почти как в известном фильме Эдриана Лайна. История о закономерности событий, которые случаются с людьми. Принятое решение влияет на все, что происходит после. Первая главная роль в сериале Рене Зеллвегер, и это вам не какая-то Бриджит Джонс. Филлип Нойс — один из режиссеров.

«Конец мира»

Netflix

Все свое время рыжий и конопатый очкарик Алекс проводит в одиночестве у компьютера (точнее, сразу у дюжины одновременно), он помешан на космических разработках и научных открытиях. Поэтому мать решает отправить его в летний лагерь под названием «Рубеж мира». Пусть мальчик пообщается со сверстниками. Жизнь в лагере у Алекса сразу не задается, типичные развлечения ему неинтересны. Во время поездки к озеру Алекс вместе с парой приобретенных друзей отправляется исследовать окрестности и тут же обнаруживает то, что, кажется, всегда входило в круг его интересов, — признаки инопланетного вторжения. Новый фильм МакДжи, режиссера «Значит, война» и «Няни», сопродюсера «Сверхъестественного» .

«Святилище»

BBC / КиноПоиск

Хелена приезжает в альпийский санаторий навестить сестру-близнеца Сири. Общение у сестричек не складывается, ко всему прочему Сири резко исчезает, а здравница оказывается совсем не тем местом, из которого так просто можно взять и уехать. Новый сериал для любителей скандинавских триллеров.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Капитан Марвел»

КиноПоиск

Верс — член элитного отряда «Звездная сила» и обладатель суперспособностей. Правда, ни то, ни другое не делает ее счастливой. Сверхсилу она контролировать не может, свое прошлое не помнит, зато принимает активное участие в войне двух расс — кри и скруллов. Спасаясь из вражеского плена, она терпит крушение над Лос-Анджелесом и оказывается на Земле. Здесь ее ждет встреча с агентами организации Щ.И.Т. Ником Фьюри и Филом Колсоном и с собственным прошлым. Историю еще одной героини из комиксов Marvel мурыжили с 2013 года и наконец довели до проката. Ожидаемо, но картина неплохо собрала, поддержав фанатов в их терпеливом ожидании «Мстители: Финал». Вот тут мы рассказывали, как один парень посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз.

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