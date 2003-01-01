Сериалы июня: Новая «Большая маленькая ложь» и «Самый громкий голос в комнате»

«Страна Рождества», 1-й сезон

AMC, 2 июня

Экранизация романа «NOS4A2» Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Художница Вик МакКуин (Эшли Каммингс) обнаруживает у себя способность отслеживать местонахождение Чарли Мэнкса (Закари Куинто), таинственного похитителя детей, который питается их душами. Шоураннером мистического сериала выступает Джэми О’Брайэн («Демоны да Винчи»). Презентация «Страны Рождества» состоялась на Canneseries, откуда мы рассказывали свои впечатления об увиденном.



«Американская принцесса», 1-й сезон

Lifetime, 2 июня

Жизнь Аманды (Джорджия Флуд) круто меняется: свадьба с любимым парнем отменяется из-за его измены, а сама она оказывается в глуши посреди средневековой ярмарки, окруженная людьми в тематических костюмах. Этот опыт заставит ее пережить нервный срыв и переосмыслить собственную жизнь.

«Бойтесь ходячих мертвецов», 5-й сезон

AMC, 2 июня

«Ходячие мертвецы», по мнению многих критиков, давно находятся в кризисе и лишаются ключевых актеров, а вот у спин-оффа пока все хорошо. Предыдущий сезон оказался кроссовером: на огонек заглянул персонаж Ленни Джеймса. Нечто подобное стоит ждать и в новых сериях.

«Предприятие „Божий дар“», 1-й сезон

Epix / КиноПоиск, 3 июня

Мошенник Джеймс (Джимми Симпсон) находит новую жертву — пожилого пастора Байрона Брауна (Бен Кингсли). Однако святой отец оказывается куда опаснее, чем Джеймс мог себе представить. Более того, пастор и его жена Лилиан (Джеки Уивер) — аферисты рангом повыше главного героя этой истории.

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«Рассказ служанки», 3-й сезон

Hulu, 5 июня / Videomore, 6 июня

Хитовая антиутопия по мотивам одноименного произведения Маргарет Этвуд продолжается. В третьем сезоне Джун Осборн (Элизабет Мосс) отправится в самое сердце тоталитарной республики Гилеад, где должно произойти яростное восстание против правящего режима. Ждем актуальной повестки о правах женщин в одном из самых политических сериалов современности.

«Черное зеркало», 5-й сезон

Hulu, 5 июня

Спустя полгода после интерактивного спецвыпуска «Брандашмыг» шоу Чарли Брукера возвращается с сериями с традиционным повествованием о страхе перед современными технологиями. Всего три эпизода, как и в самом первом сезоне. В трейлерах уже засветились Энтони Маки, Майли Сайрус, Эндрю Скотт, Яхья Абдул-Матин II и многие другие.

«Королева юга», 4-й сезон

USA Network, 6 июня

Мексиканка Тереса Мендоса (Алиси Брага) после смерти возлюбленного бежит в США, где становится объектом внимания местных наркобаронов. Вместо того чтобы быть девочкой на побегушках, она сама решает стать влиятельным боссом. Разумеется, для этого придется побороться с конкурентами и лучшими силами ЦРУ.

«Городские истории», 1-й сезон

Netflix, 7 июня

Экранизация одноименной серии рассказов Амистеда Мопина. Успешная Мэри Энн (Лора Линни) возвращается в Сан-Франциско к мужу (Пол Гросс) и дочери (Эллен Пейдж) спустя 25 лет после того, как их бросила. Новое шоу Netflix продолжает историю героини Лоры Линни, начатую еще в 1993 году одноименным сериалом.

«Большая маленькая ложь», 2-й сезон

HBO, 9 июня / «Амедиатека» 10 июня

Триумфатор «Эмми» и «Золотого глобуса» возвращается с новыми сериями. В первом сезоне зрители узнали о трагедии на школьном балу в Монтерее. Теперь нас познакомят с ее последствиями. Героиням придется отвечать за свою «большую маленькую ложь». Весь звездный актерский состав на месте, ожидать стоит только прибавления — Мэрил Стрип сыграет мать персонажа Александра Скарсгарда. Еще шоу сменило постановщика. Все серии второго сезона сняла Андреа Арнольд (каннский лауреат за «Американскую милашку» и «Аквариум»).

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Поза», 2-й сезон

FX, 11 июня

Еще один сериал многостаночника Райана Мёрфи получил продолжение. «Поза» рассказывает об артистах-трансексуалах, которые живут и работают в Нью-Йорке 1980-х. Критики восторгаются качественными костюмами и культурной атмосферой прошлого — здесь музыка от Мадонны до Майкла Джексона. Это вычурное шоу об исторической эпохе в жизни американских представителей ЛГБТ, их трудностях и повседневных заботах.

«Криптон», 2-й сезон

Syfy, 12 июня / КиноПоиск, 13 июня

Продолжение истории о родной планете Супермена задолго до того, как бравый парень в красном плаще стал защитником Земли. Главным героем является предок Кларка Кента, молодой Сэг-Эл, дедушка будущего Супермена. По словам актерского состава, второй сезон «Криптона» станет более драматичным.

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«Юная», 6-й сезон

TVland, 12 июня

Еще одна вариация на тему «Секса в большом городе». Сорокалетняя Лиза (Саттон Фостер) недавно развелась с мужем и планирует избавиться от ярлыка домохозяйки. Но вот беда: всем нужны молодые выпускницы колледжей, а не те, кто долгое время пробыл на скамейке запасных. Лиза решает скостить себе полтора десятка лет и получает должность ассистента главы нью-йоркского издательского дома. Теперь осталось лишь освоиться в новом возрасте.

«Los Espookys», 1-й сезон

HBO, 14 июня / «Амедиатека», 15 июня

Новый сериал комедийного гения и выпускника Saturday Night Live Фреда Армисена («Портландия»). Одну из ролей сыграл он сам, а шоу расскажет про странную и воображаемую версию современного Мехико. В нем есть группа друзей, которая превращает свою любовь к ужасу в своеобразный бизнес. Звучит таинственно и интригующе.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Джетт», 1-й сезон

Cinemax, 14 июня / «Амедиатека», 15 июня

Сериал мастеровитого сценариста Себастьяна Гутьерреса («Готика»). Главная героиня — Дэйзи Джетт Ковальски (Карла Гуджино), профессиональный вор, недавно вышедшая из тюрьмы. Ей придется вернуться к опасному ремеслу, поскольку именно этого хотят грозные криминальные боссы. Кроме Гуджино, в сериале играет и любимец телеаудитории Джанкарло Эспозито.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Слишком стар, чтобы умереть молодым», 1-й сезон

Amazon Prime, 14 июня

Полноценный неонуарный сериал Николаса Виндинга Рефна, пару серий которого недавно представили каннской публике (подробно мы рассказывали вот тут). Неоново-мрачный мегаполис, усатый коп-неудачник, медитативные кадры и сигаретный дым в воздухе — все, как мы любим. Привычного Райана Гослинга сменил молодой Майлз Теллер, который сыграет полицейского, оказавшегося вовлеченным в гангстерские разборки.

«Город на холме», 1-й сезон

Showtime, 16 июня

В Бостоне 1990-х появляется новый прокурор (Элдис Ходж), который намерен покончить с коррупцией и засильем бандитизма. Для этого ему придется заключить союз с нечистым на руку ветераном ФБР (Кевин Бейкон). Результаты их действий изменят юридическую систему и войдут в историю как «Бостонское чудо». «Город на холме» основан на идее Бена Аффлека, но, кроме него, у шоу выдающийся список продюсеров: Барри Левинсон, Мэтт Дэймон и Джеймс Мэнголд.

«Эйфория», 1-й сезон

HBO, 16 июня / «Амедиатека», 17 июня

Ремейк одноименного израильского сериала, за американскую версию которого отвечает Сэм Левинсон. «Эйфория» исследует мир современных подростков, которые ищут свое место в мире, влюбляясь, переживая травмы, зависая в соцсетях и экспериментируя с наркотиками. Среди продюсеров шоу — рэпер Дрейк, а в главной роли — Зендея и еще несколько молодых многообещающих актеров.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Гранд Отель», 1-й сезон

ABC, 17 июня

Новая американская мыльная опера, основанная на одноименном испанском сериале. Главные герои — семья владельцев роскошного отеля в Майами-Бич. Богатого отца играет Демиан Бишир, а в роли его второй жены выступает Роселин Санчес. За адаптацию испанского шоу отвечает Брайан Тэнен («Дурнушка»), а продюсером «Гранд Отеля» стала Ева Лонгория.

«В объезд», 4-й сезон

tbs, 18 июня

Комедийный сериал про молодую семью с двумя детишками, которая отправилась в затяжное автомобильное путешествие из Нью-Йорка во Флориду. Многообещающий отпуск проверит их нервы на прочность, столкнув с местными жителями, представителями власти и медицинскими проблемами. Каждый год маршрут их путешествия меняется, а в новом сезоне они отправятся на поиски пропавшей дочери по всему миру — от Тибета до Парагвая.

«Йеллоустоун», 2-й сезон

Paramount Network / КиноПоиск, 19 июня

Оборотная сторона знаменитого американского места отдыха. «Йеллоустоун» рассказывает о ковбое Джоне Даттоне (Кевин Костнер), чье семейное ранчо граничит с территорией парка. Подобное соседство провоцирует конфликт интересов, в котором участвуют индейцы из резервации. Современный вестерн о дикой природе и брутальных характерах, созданный Тейлором Шериданом («Ветреная река»).

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«Тьма», 2-й сезон

Netflix, 21 июня

Продолжение взрослой версии «Очень странных дел». Первый немецкоязычный сериал Netflix рассказывает о маленьком городке, граничащем с АЭС и таинственными лесами. С периодичностью в 33 года там пропадают дети, а история начинается в 2019-м. Очередное исчезновение раскрывает неприятные стороны немецкого городка. Действие нового сезона развернется в недалеком постапокалиптическом будущем. «Тьма» может похвастаться запутанным таймлайном и атмосферой почти на уровне «Твин Пикс». Посмотрим, не растеряет ли сериал свои достоинства в новых сериях.

«Легион», 3-й сезон

FX / КиноПоиск, 24 июня

Фанатам шизофренического спин-оффа «Людей Икс» стоит приготовиться к прощанию: третий сезон станет последним для «Легиона». Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере, который всю жизнь борется с психическими отклонениями и расщеплением личности, пока не обнаруживает, что эти отклонения на самом деле сверхспособности. Шоураннер Ной Хоули после окончания «Легиона» займется четвертым сезоном «Фарго».

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«Крайний космос», 2-й сезон

TBS, 24 июня / КиноПоиск, 25 июня

Этот анимационный сериал начинался как youtube-проект, но быстро превратился в телевизионное шоу. Главные герои — астронавт Гэри и его друг-пришелец по прозвищу Лунный Тортик попадают в разные передряги и пытаются найти, где находится край Вселенной.

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.

«The Rook», 1-й сезон

Starz, 30 июня

Экранизация одноименного фантастического шпионского триллера Дэниела О’Мэлли. Главная героиня сериала, Мифанви Томас (Эмма Гринвелл), обладает сверхспособностями и страдает от амнезии. Ей нужно понять, кто стоит за таинственными убийствами, и сохранить потерю памяти в секрете от коллег по секретной службе Великобритании.

«Самый громкий голос в комнате», 1-й сезон (мини-сериал)



Showtime, 30 июня

Мини-сериал про Роджера Айлза, главу канала Fox News, который поддерживал республиканцев и был близок к нескольким президентам, в том числе и к Трампу. Непростую роль сыграет Рассел Кроу, отягощенный гримом. Среди других звезд шоу — Сиенна Миллер, Наоми Уоттс и Сет МакФарлейн. Сериал основан на бестселлере — одноименной биографической книге про Роджера Айлза.