Что смотреть в кино: «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Золотая перчатка»

Все фильмы выходят в российский прокат 30 мая.

«Годзилла 2: Король монстров»

Прошло пять лет с того момента, как Годзилла разрушил Сан-Франциско. Человечество не топталось на месте: таинственная организация «Монарх» отыскала на планете еще больше доисторических титанов и пристально их изучает. Увы, кое-кто решил применить своеобразный щелчок Таноса и разбудить гигантов, чтобы они сошлись в схватке и поубивали себя и половину планеты ради восстановления баланса. Так на свет божий вылетают роскошная светодиодная бабочка Мотра, огненная птица Родон и трехголовый дракон Кинг Гидора. Единственный, кто может их остановить, — Годзилла, но он прячется где-то в водах Бермудского треугольника.

Второй фильм словно хтонический хаос: эпилептический сценарий, безмозглые диалоги и персонажи с мотивацией 12-летних ветрениц. Люди путаются где-то под ногами монстров, суетятся и совершают идиотские поступки. Героиня Милли Бобби Браун кричит и пускает слезу так же, как Одиннадцатая в «Очень странных делах» — можно испытать легкое дежавю. Но зато красиво! И Горыныч роскошный! И Годзиллушка прокачал скилы. Собственно, ради этого мочилова и создан сиквел. Да и вся франшиза. Досидите до самого конца всех титров — там по сложившейся моде будет сцена, которая пообещает столкновение Годзиллы с Кинг-Конгом (за что? оба ведь хорошие!).

«Тайна жизнь домашних животных 2»

Еще раз окунемся в мир наших питомцев, который полон событиями и тогда, когда нас нет дома. Кролик Снежок теперь тоже домашний, но шило в пушистой попе толкает его на подвиги в супергеройском костюме. Песики Макс и Дюк сталкиваются с новым жильцом: у хозяев появился малыш, и с этим надо что-то делать. Макс в итоге загремит на собачью психотерапию, а позже окунется в сельскую жизнь, где шефство над ним возьмет сторожевой пес с голосом Харрисона Форда (у нас — Сергей Гармаш).

«Золотая перчатка»

Историю маньяка Фрица Хонки, орудовавшего в Гамбурге конца 1970-х годов, снял Фатих Акин, автор таких трогательных фильмов, как «Гудбай, Берлин!» и «Душевная кухня». Его новая картина максимально далека от слова «трогательный». Хонка уродлив, грязен и омерзителен, он вечно торчит в кабаке «Золотая перчатка» в компании таких же неудачников и отбросов. Оттуда Фриц тащит к себе в загаженную каморку опустившихся женщин, спит с ними, а потом убивает. Фильм представили на Берлинском кинофестивале, и зрители толпами уходили с сеанса, настолько физически отвратительную картину снял Акин. 23-летний Йонас Дасслер благодаря сложнейшему гриму и своему актерскому мастерству перевоплотился в мерзкого люмпена средних лет. На пресс-конференции никто не мог поверить, что перед ними один и тот же человек. «Золотая перчатка» станет для вас по всем фронтам незабываемым опытом, но сначала подготовьтесь морально, почитав наш обзор с Берлинале.

«Куриоса»

Лу Жене сняла свой первый полный метр, вдохновившись найденными эротическими фотографиями XIX века, сделанными Пьером Луи и Мари де Ренье. Те, в свою очередь, пошли на чувственный эксперимент благодаря возникшему в их жизни любовному треугольнику. Пьер когда-то был влюблен в Мари, но она вышла замуж за его друга. Пьер с горя уехал и женился на другой, а когда вернулся в Париж, Мари стала жить с ним и его супругой. Французы!

Лу Жене собрала все письма и открытки Мари от Пьера и написала по ним сценарий, полный страсти, желания и скандала. В главной роли — Ноэми Мерлан, которая только что блистала на Каннском фестивале в другой эротической драме — «Портрете молодой женщины в огне» про любовь двух девушек в XVIII веке.

«Так сказал Чарли»

Мэри Хэррон, режиссер «Американского психопата», на этот раз сделала кино о человеке, который не только представлял себе жестокие убийства, но и организовал их в реальности. Чарльз Мэнсон — личность легендарная в американской культуре. Основатель секты «Семья» особенно прославился тем, что подбил своих подопечных вломиться в дом Романа Полански и убить всех, кто в нем был, включая беременную жену режиссера Шэрон Тейт. В фильме акцент сделан на «девочках Чарли» — участницах секты, которые по щелчку Мэнсона были готовы на любые зверства. Герой, молодой аспирант, пишет о серии убийств работу и посещает трех «девочек» в тюрьме, пытаясь понять, что же ими двигало. В роли самого Мэнсона — Мэтт Смит, знаменитый ролью Одиннадцатого Доктора в культовом сериале «Доктор Кто».