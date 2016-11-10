Дэвид Боуи и эксперименты с близнецами: Что смотреть на Beat Film Festival

«Три одинаковых незнакомца»

Впервые невероятная история Роберта Шафрана, Эдварда Галланда и Дэвида Келлмана облетела весь мир в 1980 году. Трем братьям-близнецам, разлученным в младенчестве, удалось встретиться в возрасте 19 лет, когда один из братьев поступил в тот же колледж, откуда ранее выгнали другого. О волшебном воссоединении написали все нью-йоркские газеты, и через пару недель обнаружился третий брат. Близнецы моментально стали местными знаменитостями. Они ходили с одного телешоу на другое и наперебой рассказывали журналистам, как они похожи.

Tо, что начиналось как жизнерадостная комедия, закончилось психологическим триллером. Родители братьев начали копать и выяснили, что их приемные дети были частью чудовищного эксперимента. Известный детский психиатр Питер Нойбауэр и его помощники разделяли близнецов и помещали в семьи из разных социально-экономических слоев, а затем наблюдали, как внешние обстоятельства влияют на формирование личности и какую роль в этом процессе играют гены. Когда братья повзрослели, стало ясно, что у всех троих есть психические и поведенческие проблемы. Если говорить без спойлеров, то чудесное воссоединение обернулось для братьев трагедией всей жизни.

Тим Уордл, получивший за «Трех одинаковых незнакомцев» BAFTA, не только пересказывает удивительную историю, но и задается важными вопросами о научной этике и целесообразности (результаты эксперимента никогда не были опубликованы, кроме Нойбауэра их никто не видел).

«Дух Баухауса»

Снимая фильм к 100-летию одного из самых влиятельных направлений в дизайне XX века, документалисты Нильс Болбринкер и Томас Тильш решили сосредоточиться не на фигурах отцов-основателей (Гропиусе, Мисе ван дер Роэ, Мейере и их учениках), как обычно делают в таких случаях, а на тех, кто продолжает жить и работать по заветам немецких функционалистов. Вышло занятно: оказывается, утопические идеи 1930-х продолжают жить в южноамериканских фавелах (эксперименты с урбанизмом, архитектурой и социальным взаимодействием) и Швеции (экспериментальная начальная школа, в здании которой нет ни одного кабинета).

«Война искусств»

Уморительный документальный фильм, спродюсированный Мортеном Тровиком, большим норвежским другом КНДР, прославившимся тем, что он организовал в Пхеньяне концерт Laibach (и тоже сделал про это док). Тогда тоталитарное техно повергло в ужас северокорейских чиновников и элиту (кого еще могли пустить на концерт западной группы?). Но Тровик не успокоился и привез в Пхеньян десант современных художников: абстракционист, саунд-артист, графический дизайнер, печатающий постеры своей собственной кровью, британская дама непонятной специализации (ей кажется, так и не дали сделать в Пхеньяне свой проект) и отличный китайский фотограф, которого местные упорно считают репортером. Столкновение самоуверенного западного сознания и непрошибаемой восточной бюрократии превращается в восхитительную трагикомедию с элементами триллера. Как и в прошлый раз, визит иностранцев оказался омрачен военным инцидентом.

«Пи Джей Харви: A Dog Called Money»

С 2011 по 2014 год икона британской независимой музыки Пи Джей Харви вместе с признанным ирландским фотографом Шеймусом Мерфи проехалась по горячим точкам — Афганистану, Косово и, что еще опаснее, черным гетто округа Вашингтон. Отснятый материал соединен с кадрами из специально построенной лондонской студии, где Харви записывала свой альбом «The Hope Demolition Project». За работой музыкантов публика могла наблюдать сквозь затемненное стекло. Получился такой вуайеристский взгляд на творческий процесс и неудовлетворительная оценка мироустройству в одном флаконе.

«Дэвид Боуи: Путь к славе»

Третья часть документальной летописи карьеры Худого Белого Герцога фокусируется, как понятно из названия, на шестидесятых годах, когда Боуи еще звали Дэвид Джонс и он отчаянно пытался прославиться на музыкальной сцене, исполняя кавер-версии песен из фильма про Мэри Поппинс и экспериментируя с имиджем. Проверенными методами говорящих голов, отрывками из интервью самого Боуи и редкими архивными кадрами создается крайне детальная картина становления большого артиста. На сцене вердикта после раннего прослушивания Дэвида на Би-би-си («Вокалист не попадает в ноты и абсолютно лишен какой-либо персональности») сложно удержаться от смеха.

«Величайший кутюрье»

У этого документального фильма об основателе легендарного парижского дома моды был долгий путь на экраны. Режиссер Оливье Мейру получил доступ в мастерские YSL в 1998 году и запечатлел дизайнера как редкого и вымирающего представителя фауны. Портрет получился настолько противоречивым, что бессменный партнер Сен-Лорана, Пьер Берже, препятствовал выходу фильма до самой смерти два года назад. За это время о Сен-Лоране вышло два художественных байопика, и режиссер одного из них, Бертран Бонелло, присутствовал на редком показе Celebration (это оригинальное название) в 2007 году. Наверняка смотрел картину и Пол Томас Андерсон, и Celebration выглядит как документальное подтверждение глубокой извращенности мира моды в его «Призрачной нити».

Beats

Эта черно-белая ностальгическая драма вспоминает о нелегальных рейвах в Шотландии после введения закона Criminal Justice Bill, фактически упразднившего свободу собраний и развязавшего руки полиции. По телевизору настойчиво показывают Тони Блэра, излагающего свое видение будущего Британии, а два друга-подростка, Спаннер и Джонно, предпочитают слушать пиратские радиостанции, где должны объявить место и время следующего рейва. Спортивные костюмы Kappa, таблетки со смайликами и место действия по праву напоминают о Trainspotting. Здесь даже режиссер — однофамилец Ирвина Уэлша.

«Рудбой»

Фильм, взявший свое название от ямайского сленгового описания красиво наряженных малолетних правонарушителей со связями в уголовном мире, — это с любовью выполненная документальная хроника взлета культового британско-ямайского лейбла Trojan, популяризовавшего жанры реггей и ска во всем мире. Богато снятые реконструкции ранних дней лейбла перемежаются с интервью ключевых фигур в истории жанра со слабой долей (среди которых выделяется своей эксцентричностью Ли Скрэтч Перри), но царит над этим всем сама музыка, пропитанная невероятной и заразительной тягой к жизни.