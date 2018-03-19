От песиков до мемов: 15 лучших Telegram-каналов о кино

Telegram-каналы давно заменили блогеров и потихоньку вытесняют медиа. Мы изучили несколько десятков каналов о кино и выбрали 15 самых интересных — как известных, так и не очень.
«Смотреть и видеть»
Автор канала находит самые лучшие познавательные видео о кино и визуальном искусстве: символизм в «Игре престолов», дети в фильмах Уэса Андерсона, монтаж «Одержимости» и так далее. Ролики и видеоэссе иногда разбавляются ссылками на лонгриды по теме — от создания «Бегущего по лезвию 2049» до списка произведений искусства, которые повлияли на Дэвида Линча.
«Кинокостюм для чайников»
Канал ведет историк и художник по костюмам Анна Баштовая, которая делится не только собственным опытом, но и рассказывает о костюмах из известных фильмов и сериалов. Например, в канале можно найти разбор причесок героинь «Игры престолов», архивные фото с красных дорожек и рассказы о том, к каким уловкам прибегают художники по костюмам, когда работают над байопиками.
4 Word Film Review
Это, пожалуй, один из самых необычных русскоязычных каналов о кино. В нем читателям предлагается оценивать новинки кинопроката с помощью эмодзи-голосовалки. В исходных данных только название фильма, постер, ссылка на трейлер и лаконичный комментарий от авторов, который мог бы стать альтернативным слоганом. «„Мадагаскар“ под тяжелыми наркотиками», «Клюква, сладкая как любовь», «Уже было на Pornhub», «От одного названия противно» — попробуйте угадать, о каких фильмах идет речь.
Call me by your meme
Скажем честно, Call me by your meme — один из лучших каналов с мемами на тему кино, сериалов и знаменитостей. Авторы канала сохраняют анонимность, зато постят самые свежие мемы (и иногда вечную классику). Убедитесь сами.
«Киношка»
В «Киношке» рассказывают о неочевидных деталях из фильмов, а заодно и об интересных фактах. Спорим, вы не знали, что для роли в «В погоне за счастьем» Уилла Смита тренировали чемпионы по скоростному сбору кубика Рубика, а в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» герой Сэма Рокуэлла читает комикс «Неподкупный» — историю о том, как суперзлодей становится героем.
«Запасаемся попкорном»
Канал журналиста и продюсера Ивана Филиппова (соведущий нашего подкаста «В предыдущих сериях») с емкими рецензиями на фильмы и сериалы и новостями индустрии. Филиппов подробно пишет и о заметных русских сериалах, например о «Мертвом озере», и о классике вроде «Безумцев», о которых, казалось бы, уже все сказано.
Cinemagraphie
Cinemagraphie — это настоящая онлайн-энциклопедия классического кино. В канале можно найти подборки с международными рецензиями на фильмы Каннского фестиваля, материал о цвете в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони, памятку о фильмах Ингмара Бергмана, список лучших фильмов французского импрессионизма и многое, многое другое.
Hollyweed
Автор канала — сценарист и продюсер из Лос-Анджелеса Лиса Астахова — честно рассказывает о Голливуде и о том, как устроена местная киноиндустрия, а также об общемировых киноновостях и о своей жизни в ЛА. Вот, например, история о Заке Эфроне, доведенном до отчаяния папарацци, а здесь Лиса рассказывает о тетради, которую используют все студенты-сценаристы в США.
👨🏻🎓в Голливуде
Еще один канал о жизни в Лос-Анджелесе и голливудских буднях. Его ведет Митя Ковалев, арт-директор из Москвы, поступивший в самую престижную киношколу мира — Школу кинематографии при Университете Южной Калифорнии. В ней, к слову, учились Джордж Лукас и Грегг Араки. Ковалев много рассказывает об учебном процессе, делится конспектами, интересными ссылками, рассуждениями о разнице в менталитете и в целом о профессии.
«Кроненберг нефильтрованный»
Новости, трейлеры, постеры, мемы, неизвестные истории и подборки рецензий — это все «Кроненберг нефильтрованный». Кажется, в канале можно найти вообще все — от редких постеров до писем Кубрика.
«КиноПесик»
Канал видеопродюсера КиноПоиска Евгении Молодцовой, в котором собраны все киносериальные собани и песели. Киану Ривз тискает щеночков? Пожалуйста! История про марвеловскую собаку-мутанта? Заберите! Трейлеры документалок про хвостатых? Вот вам сразу пять.
«КиноКотик»
Пользуясь положением, добавили в наш рейтинг канал еще одного сотрудника КиноПоиска — старшего редактора Ольги Белик. В «КиноКотике» не так много живности, как в «КиноПесике», зато есть оперативные рецензии с фестивалей, новости о звездах и рубрика #пятничныйДжарвис, в которой сиба-ину по кличке Джарвис желает читателям хороших выходных.
Cut the Crap
Авторы Cut the Crap много пишут о поп-культуре, немного об играх и совсем чуть-чуть о классике. «Игра престолов», Marvel, «Джон Уик», новые «Звездные войны» — всё там.
«Кино и вино»
Канал «Кино и вино» (есть еще одноименный паблик и подкаст) — классический блог о кино и сериалах. Его автор Александр Залесов просто и понятно рассказывает о главных премьерах, важных новостях, а также собирает подборки ссылок на актуальные темы.
Daily tropes
Канал для тех, кто интересуется кино не только как зритель. Авторы собирают все, что нужно знать начинающему режиссеру, сценаристу, критику или монтажеру — от использования отсылок и постановки кадра до кодекса Хейса — свода правил для кинематографистов, который использовали в золотой век Голливуда.