От песиков до мемов: 15 лучших Telegram-каналов о кино

Автор канала находит самые лучшие познавательные видео о кино и визуальном искусстве: символизм в «Игре престолов», дети в фильмах Уэса Андерсона, монтаж «Одержимости» и так далее. Ролики и видеоэссе иногда разбавляются ссылками на лонгриды по теме — от создания «Бегущего по лезвию 2049» до списка произведений искусства, которые повлияли на Дэвида Линча.

Канал ведет историк и художник по костюмам Анна Баштовая, которая делится не только собственным опытом, но и рассказывает о костюмах из известных фильмов и сериалов. Например, в канале можно найти разбор причесок героинь «Игры престолов», архивные фото с красных дорожек и рассказы о том, к каким уловкам прибегают художники по костюмам, когда работают над байопиками.

Это, пожалуй, один из самых необычных русскоязычных каналов о кино. В нем читателям предлагается оценивать новинки кинопроката с помощью эмодзи-голосовалки. В исходных данных только название фильма, постер, ссылка на трейлер и лаконичный комментарий от авторов, который мог бы стать альтернативным слоганом. «„Мадагаскар“ под тяжелыми наркотиками», «Клюква, сладкая как любовь», «Уже было на Pornhub», «От одного названия противно» — попробуйте угадать, о каких фильмах идет речь.

Скажем честно, Call me by your meme — один из лучших каналов с мемами на тему кино, сериалов и знаменитостей. Авторы канала сохраняют анонимность, зато постят самые свежие мемы (и иногда вечную классику). Убедитесь сами.

В «Киношке» рассказывают о неочевидных деталях из фильмов, а заодно и об интересных фактах. Спорим, вы не знали, что для роли в «В погоне за счастьем» Уилла Смита тренировали чемпионы по скоростному сбору кубика Рубика, а в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» герой Сэма Рокуэлла читает комикс «Неподкупный» — историю о том, как суперзлодей становится героем.

Канал журналиста и продюсера Ивана Филиппова (соведущий нашего подкаста «В предыдущих сериях») с емкими рецензиями на фильмы и сериалы и новостями индустрии. Филиппов подробно пишет и о заметных русских сериалах, например о «Мертвом озере», и о классике вроде «Безумцев», о которых, казалось бы, уже все сказано.

Cinemagraphie — это настоящая онлайн-энциклопедия классического кино. В канале можно найти подборки с международными рецензиями на фильмы Каннского фестиваля, материал о цвете в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони, памятку о фильмах Ингмара Бергмана, список лучших фильмов французского импрессионизма и многое, многое другое.

Автор канала — сценарист и продюсер из Лос-Анджелеса Лиса Астахова — честно рассказывает о Голливуде и о том, как устроена местная киноиндустрия, а также об общемировых киноновостях и о своей жизни в ЛА. Вот, например, история о Заке Эфроне, доведенном до отчаяния папарацци, а здесь Лиса рассказывает о тетради, которую используют все студенты-сценаристы в США.

Еще один канал о жизни в Лос-Анджелесе и голливудских буднях. Его ведет Митя Ковалев, арт-директор из Москвы, поступивший в самую престижную киношколу мира — Школу кинематографии при Университете Южной Калифорнии. В ней, к слову, учились Джордж Лукас и Грегг Араки. Ковалев много рассказывает об учебном процессе, делится конспектами, интересными ссылками, рассуждениями о разнице в менталитете и в целом о профессии.

Новости, трейлеры, постеры, мемы, неизвестные истории и подборки рецензий — это все «Кроненберг нефильтрованный». Кажется, в канале можно найти вообще все — от редких постеров до писем Кубрика.

Канал видеопродюсера КиноПоиска Евгении Молодцовой, в котором собраны все киносериальные собани и песели. Киану Ривз тискает щеночков? Пожалуйста! История про марвеловскую собаку-мутанта? Заберите! Трейлеры документалок про хвостатых? Вот вам сразу пять.

Пользуясь положением, добавили в наш рейтинг канал еще одного сотрудника КиноПоиска — старшего редактора Ольги Белик. В «КиноКотике» не так много живности, как в «КиноПесике», зато есть оперативные рецензии с фестивалей, новости о звездах и рубрика #пятничныйДжарвис, в которой сиба-ину по кличке Джарвис желает читателям хороших выходных.

Авторы Cut the Crap много пишут о поп-культуре, немного об играх и совсем чуть-чуть о классике. «Игра престолов», Marvel, «Джон Уик», новые «Звездные войны» — всё там.

Канал «Кино и вино» (есть еще одноименный паблик и подкаст) — классический блог о кино и сериалах. Его автор Александр Залесов просто и понятно рассказывает о главных премьерах, важных новостях, а также собирает подборки ссылок на актуальные темы.

Канал для тех, кто интересуется кино не только как зритель. Авторы собирают все, что нужно знать начинающему режиссеру, сценаристу, критику или монтажеру — от использования отсылок и постановки кадра до кодекса Хейса — свода правил для кинематографистов, который использовали в золотой век Голливуда.