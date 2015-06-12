Киновещь дня: Украшения Дейенерис

СегодняОбсудить0

Украшения из личной коллекции кхалиси, драконьи яйца, которые можно носить, и кольцо Миссандеи.

20 мая закончилась «Игра престолов», главное шоу десятилетия. Сериал полюбился фанатам в том числе и из-за роскошных костюмов главных героев, над которыми трудились десятки художников, дизайнеров и брендов.

Одни из таких дизайнеров — лондонские ювелиры Yunus & Eliza. Именно они придумали знаменитые украшения Дейенерис: цепь, которую кхалиси носила в седьмом сезоне, браслет из шестого сезона, брошь с тремя драконами, чокер из первых сезонов, а также серьги в виде драконьих яиц.

Реплики украшений из «Игры престолов» можно купить. Дешевле всего обойдется серебряное кольцо с чешуей (120 долларов) — такое было у Тириона, Вариса, Джораха Мормонта и Серого Червя, — а также кольцо Миссандеи (240 долларов) и подвеска в форме драконьего яйца (290 долларов). Больше всего стоит реплика цепи — за нее придется отдать почти 4000 долларов.

Смотрите также

В предыдущих сериях

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем финальный эпизод «Игры престолов»

22 мая

Всего лишь страшный сон: 9 альтернативных концовок «Игры престолов»

22 мая

Тест: Персонаж «Игры престолов» или «Русичей»?

18 мая
Культовые сериалы

Энциклопедия секса, пыток и интриг: Как «Игра престолов» изменила мир

19 мая

Главное сегодня

Трейлер фильма «Кома»: Прогулки во сне

Сегодня

«Кобра» станет сериалом и еще 12 новостей прошедших дней

Сегодня

Итоги Каннского фестиваля: Паразиты как диагноз

Вчера

Киновещь дня: Украшения Дейенерис

Сегодня

Видео: Как «Матрица» стала культовым фильмом

25 мая

Американский бокс-офис: «Аладдин» собирает лучше ожиданий

Сегодня

Харрисон Форд прокомментировал будущее «Индианы Джонса»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании