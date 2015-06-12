Киновещь дня: Украшения Дейенерис

20 мая закончилась «Игра престолов», главное шоу десятилетия. Сериал полюбился фанатам в том числе и из-за роскошных костюмов главных героев, над которыми трудились десятки художников, дизайнеров и брендов.

Одни из таких дизайнеров — лондонские ювелиры Yunus & Eliza. Именно они придумали знаменитые украшения Дейенерис: цепь, которую кхалиси носила в седьмом сезоне, браслет из шестого сезона, брошь с тремя драконами, чокер из первых сезонов, а также серьги в виде драконьих яиц.

Реплики украшений из «Игры престолов» можно купить. Дешевле всего обойдется серебряное кольцо с чешуей (120 долларов) — такое было у Тириона, Вариса, Джораха Мормонта и Серого Червя, — а также кольцо Миссандеи (240 долларов) и подвеска в форме драконьего яйца (290 долларов). Больше всего стоит реплика цепи — за нее придется отдать почти 4000 долларов.