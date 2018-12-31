«Мальчик-мясник» и Кролик: 10 любимых книг Киллиана Мерфи

«Рыжий»

Джеймс Патрик Данливи

Это одна из тех книг, которые ты читаешь в молодости и заражаешься, а потом время от времени возвращаешься в течение всей жизни. Она написана озорно и с юмором, но в то же время переполнена сочувствием по отношению к аутсайдеру, пытающемуся отыскать цель жизни. Нам будет очень не хватать этого писателя (Джеймс Патрик Данливи умер в сентябре 2017 года. — Прим. ред.).

«Мальчик-мясник»

Патрик МакКейб

Абсолютно блестящее произведение и одна из самых душераздирающих книг, что я когда-либо читал. Мрачная, невероятно смешная, полная сострадания и беззастенчиво ирландская. Описание подростка, погружающегося в изоляцию и безумие в маленьком ирландском городке, никогда не покидало меня...

«Затмение»

Джон Бэнвилл

Еще один мой любимый ирландский писатель. Эта книга сильно отличается по духу от «Мальчика-мясника», но при этом захватывает не меньше. Герой этой медитативной истории — Александр Клив, знаменитый актер, который возвращается жить в дом, где провел детство. В книге практически отсутствует сюжет, но возвышенная красота языка, атмосфера и проницательность автора не позволяют бросить чтение или забыть ее.

«Спортивный журналист»

Ричард Форд

Как и Апдайк, Форд стал одним из главнейших летописцев современного американского мужчины. Я был в восторге от трилогии о Фрэнке Баскомбе («Спортивный журналист», «День независимости» и «Край земли» — Прим. ред.). Этот герой пробрался ко мне под кожу.

Собрание романов о Кролике

Джон Апдайк

Все четыре романа о Кролике («Кролик, беги», «Кролик вернулся», «Кролик разбогател» и «Кролик успокоился» — Прим. ред) в одном издании. Для меня это из разряда «обязательно к прочтению», как и книги вышеупомянутого Форда, но несколько в ином смысле. Невероятное исследование и портрет американского общества 1950—1990-х годов.

Фото by Mr Paul Wetherell for Mr. Porter

«Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси»

Джефф Дайер

Джефф Дайер — необычайно талантливый писатель. Его книги зачастую не подпадают ни под какую классификацию, и эта — тот самый случай. Роман состоит из двух поразительно отличающихся друг от друга сюжетных линий, которые затрагивают искусство, средний возраст, само существование. Я не прочитал его, а проглотил.

«У печали есть крылья»

Макс Портер

Одна из самых трогательных книг, что я читал за последние годы. Она с горькой иронией исследует затянувшуюся скорбь отца, пережившего внезапную утрату. Увлекательный, поэтичный и непредсказуемый роман.

«Старик и море»

Эрнест Хемингуэй

Меня всегда поражала удивительная простота этой истории. Ни одного лишнего слова. При всей своей краткости для меня это идеальный образец искусства повествования. Как говорил сам Хемингуэй, «это лучшее, что я мог написать за всю свою жизнь».

«Травяная арена»

Джон Хили

Я много слышал об этой книге, прежде чем наконец прочитал ее. Если верить описанию, автобиография бывшего алкоголика, который колоритно описывает тяготы жизни на улицах Лондона. Но на самом деле это нечто большее. Это история о целеустремленности и перерождении, повесть о шахматном чемпионе, который преодолевает травмы тяжелейшего детства, чтобы начать все сначала. По-настоящему мощная книга.

«Свидание в Самарре»

Джон О’Хара

Все действие этого зажигательного романа разворачивается в Америке 1930-х годов в течение каких-то 36 часов. Алкоголь, секс, классовое неравенство, мечтатели. Опустошающая своей концовкой, эта книга с головой окунула меня в давящую атмосферу, в которой жили люди в Америке того времени. Все детали переданы с невероятной точностью: коктейли, машины и, главное, ощущение несчастья.

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