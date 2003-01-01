Что смотреть дома: «Слуга народа», «Крайний космос» и «Мы»

«Слуга народа»

Eccho Rights / КиноПоиск

У учителя истории Василия Голобородько сдали нервы, и он высказал все, что думает о современной политике, экономике и культуре родной страны. Ученик, снявший эмоциональный монолог на телефон, выложил его в интернет. Выступление историка не прошло незамеченным. Так началась политическая карьера Василия Петровича. И вот он уже переоделся из майки-алкоголички в костюм, сел в кортеж и пытается руководить Незалежной. Украинский сериал, три сезона которого теперь доступны на КиноПоиске, нередко сравнивают с российским «Домашним арестом», и теперь есть отличный шанс понять, почему у украинского Васи попасть во власть получилось, а у россиянина Вани Самсонова — не очень-то. Смотреть сегодня на нынешнего главу Украины Владимира Зеленского в кино — это почти что пытаться узреть в ковбое из второсортных вестернов Ронни Рейгане будущего президента США или в Арнольде Шварценеггере — губернатора Калифорнии.

«Крайний космос»

ShadowMachine Films / КиноПоиск

Сосланный в космос астронавт Гэри Гудспид живет на космическом корабле в окружении самых идиотских роботов, которых только можно придумать. Встреча с пришельцем Мункейком многое меняет в жизни Гэри: выясняется, маленький зеленый инопланетный колобок смертельно опасен, обладает невероятными способностями и является объектом охоты армии Лорда Командующего. Мультфильм, рассчитанный на взрослую аудиторию, начинался как часть видеоблога Олэна Роджерса, но постепенно вырос до целого сезона (сейчас в работе уже второй). При создании сериала Роджерс во многом ориентировался на самые знаменитые фантастические фильмы вроде «Звездных войн» и «Интерстеллара», только решил добавить в них юморка. Виды космоса рисовал с фотоснимков NASA. А общее настроение подхватил из «Рика и Морти», так что поклонникам приключений мальчика и его безумного дедули должно понравиться.

«Ей это нужно позарез», 2-й сезон

Netflix

Продолжение сериала про бруклинскую художницу Нолу Дарлинг, девушку очень влюбчивую, отчего в ее личной жизни царит полная неразбериха. «Ей это нужно позарез» — адаптация первого полнометражного одноименного фильма Спайка Ли, сделанная им самим. Каждый из эпизодов Ли поставил лично. Это продолжается уже второй сезон.

«Элементарно», 7-й сезон

CBS

Новое прочтение книг Артура Конана Дойла: теперь его персонажи Холмс и Ватсон живут в Нью-Йорке наших дней, расследуют преступления, правда, Ватсон — это девушка. Как, впрочем, и Мориарти, которая оказывается бывшей подружкой Холмса. Финальный сезон, где все так же элементарно, но не тривиально.

«Фитнес», 2-й сезон

Start

Сериал про девушку Асю, которую на собственной свадьбе уронил жених. Дело в том, что Ася — дама крупная, не каждому под силу носить такую на руках. Психанув, Ася решает сбросить вес, но, поскольку денег на диетологов нет, она устраивается работать в фитнес-клуб. История вырулила на второй сезон, где Ася уже заметно уменьшилась в размерах, и теперь самое время устроить личную жизнь. Сериал легок и ироничен, здесь нет глубины, которой достигли авторы «Я худею», зато отлично играют Роман Курцын и его неповторимый пресс.

«Секта»

ТНТ-Premier

Бывшая модель Ника попала в секту «Первозданных», и никто ее оттуда не вытащит, кроме группы специалистов-депрограммеров. Поначалу все идет тяжело, но более-менее по плану: девушку буквально похищают, изолируют и пытаются с ней работать. Однако лидер секты не желает отпускать соподвижницу и вступает с группой специалистов в противостояние. Жесткий психологический триллер с отличными актерскими работами. Светлана Ходченкова в роли сиделки Лили, которая будет опекать Нику, а Филипп Янковский — в роли колоритного злодея.

«Мы»

КиноПоиск

Семья Уилсон — мать, отец и двое детей — выбирается к побережью отдохнуть. Здесь-то и начинает твориться нечто странное: ночью к дому Уилсонов приходят их двойники в красных нарядах и с недобрыми намерениями. Новая картина Джордана Пила, который пару лет назад, выпустив «Прочь», стал настоящим реформатором жанра хоррора, получилась не хуже дебюта, а в чем-то даже лучше: автор опять перебирает жанровые клише, смело работает с социальным контентом, играют Лупита Нионго, Элизабет Мосс, а также, к примеру, актрисы-близняшки Кали и Ноэль Шелдон, игравшие много лет по очереди дочь Росса и Рэйчел из «Друзей».

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