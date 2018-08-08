Гидора, Мотра и воздушный шарик: Репортаж со съемок «Годзиллы 2»

Непосредственные съемки фильма «Годзилла 2: Король монстров» завершились еще в сентябре 2018-го (все следующие месяцы занял сложнейший цифровой постпродакшен). В один из последних съемочных дней КиноПоиск посетил киностудию в пригороде Атланты, где, собственно, и были построены все настоящие декорации фильма. Это одна из самых популярных локаций для съемок голливудских фильмов и сериалов. Штат Джорджия дает огромные налоговые льготы на кинопроизводство и сегодня занимает третье место по количеству съемок после Калифорнии и Нью-Йорка.

Мы подъезжаем на черном минивэне к КПП киностудии, похожей издалека на секретную военную базу. Открываются ворота огромного забора, и нас пропускают внутрь. Вокруг много грузовиков и амбаров — когда-то здесь была фабрика по производству волоконной оптики. В один из них нас и проводят. Это съемочный павильон. Снимается сцена внутри исследовательской космической станции — довольно хлипкого трубообразного отсека из металла, установленного на возвышении в середине павильона. Актеры в военной экипировке и огромных касках выбегают из трубы по команде «Приземление, пошли!». Потом поднимаются обратно на станцию, и почти сразу снимается следующий дубль.

Командира, выбегающего первым, играет сын рэпера Айс Кьюба — О’ Ши Джексон-мл., харизматичный молодой парень, который в восторге от происходящего. Чуть позже в интервью он признается, что с детства обожает комиксы про Годзиллу, и для него участие в этом фильме — осуществление мечты.

Объявляется перерыв, и актеры рассаживаются на раскладных стульях около космической станции. Среди них — Томас Миддлдитч, известный ролью гения-программиста из сериала «Силиконовая долина». Томас уминает чипсы из пакета, одет он в обычный черный свитер и брюки, вполне в духе своего героя из сериала. Странно видеть такого гика в экшен-фильме про монстров. Но Миддлдитч, судя по всему, играет гражданского, члена исследовательской команды, помогающей армейским бороться с Годзиллой.

На площадку вбегает девочка с двумя хвостиками, в пижамных штанах и пушистых тапочках. Это Милли Бобби Браун, 13-летняя звезда сериала «Очень странные дела». В этой сцене Милли не участвует, но она играет в фильме одну из главный ролей — Мэдисон, дочку ученых Марка (Кайл Чандлер) и Эммы Рассел (Вера Фармига). Милли признается, что ее роль требует очень большого физического напряжения — приходится много бегать и прыгать. Но она не жалуется, а взрослые коллеги отзываются о ней как о неутомимой и готовой к любым вызовам.

Милли не хочет разглашать детали сюжета, но сообщает, что фильм не политический, а больше про экологию, очень злободневный: «Посмотрите, что за катастрофы происходят в мире!» Она говорит так серьезно, что создается ощущение, будто это взрослая женщина в детском теле (впрочем, мы помним этот эффект еще по сериалу). Милли так напоминает героиню Кирстен Данст из «Интервью с вампиром», что становится немного не по себе.

Британский актер Чарльз Дэнс (лорд Тайвин Ланнистер из «Игры престолов») разоткровенничался и рассказал, что Годзиллу на площадке часто изображает свисающий с потолка красный воздушный шарик и играть напротив него — одна из самых странных задач в его карьере, хотя он в профессии уже больше 40 лет. А Милли, наоборот, совсем несложно играть на фоне хромакея. «Ведь работа актера — это воображать, и если ты не можешь это делать, то тебе не место в профессии», — отрезает девочка.

Герой Дэнса — злодей, но своеобразный, бывший агент MИ-6, который стал экорадикалом и хочет отдать мир на растерзание монстрам, так как разочаровался в человечестве. Я спрашиваю, каково ему с его театральным опытом играть в экшене. «Ну да, слова тут не так важны, как в пьесе Шекспира, но это обстоятельство не требует от меня как от актера меньших усилий — просто я использую другую часть своего таланта», — смеется Чарльз. «Первые фильмы о Годзилле появились более 60 лет назад, после Хиросимы и Нагасаки, как своего рода осмысление этой катастрофы, — продолжает он. — Мы выбили планету из равновесия, и катастрофа разбудила монстров, до этого спавших миллионы лет. Но мы продолжаем раскачивать Землю, так что „Годзилла“ — это апокалиптическая версия нашего будущего».

Хотя в день нашего визита снимают всего несколько последних сцен на космической станции, нам удалось посмотреть и другие декорации. Перейдя в другую часть павильона, оказываемся на космическом корабле «Арго», одной из летающих исследовательских лабораторий «Монарха», организации, изучающей Годзиллу и других монстров-кайдзю. «Арго» немного похож на корабль из «Соляриса». Он оформлен в ретрофутуристическом стиле: длинный зеркальный коридор и пол, минималистический пульт управления.

По дороге в столовую нам показывают немного апокалиптики — декорации городской улицы после визита монстра. Огромный синий экран высотой с трехэтажный дом, а перед ним — огромная куча, месиво из мусора, кусков асфальта, дорожных знаков.

Брэдли Уитфорд, играющий доктора Стэнтона, верящего в абсурдную теорию полой Земли, подходит перекинуться с нами парой слов в перерыве между дублями. «Если бог есть, он смотрит на нас как на инфекционную болезнь, люди — бесполезная часть Вселенной», — мрачно говорит Брэдли. Кажется, он все еще в образе. «В таких экшен-фильмах очень важен правильный тон, доля иронии, и здесь ее вполне достаточно», — добавляет он, возвращаясь к нам из постапокалиптического будущего. «Я люблю шутить, что это „Крамер против Крамера против Годзиллы“. В центре этой истории тоже развод пары с ребенком, и ребенок оказывается в опасности».

Развод? Все проясняет один из продюсеров — Алекс Гарсия, раскрывающий нам детали сюжета: «Доктор Ишира Серизава (Кэн Ватанабэ) и доктор Вивьен Грехем (Салли Хокинс) все так же работают в „Монархе“, как и в фильме 2014 года. Но организация очень разрослась, у нее появилось больше кораблей и военных отрядов. Фильм начинается в Китае, где сотрудники „Монарха“ находят ископаемое яйцо. Эмма Рассел изучает найденное яйцо — оказывается, это яйцо Мотры (монстр-кайдзю вроде гигантской бабочки. — Прим. ред.). Когда Мотра вылупляется из яйца в исследовательском институте, группа радикальных экологов во главе с героем Чарльза Дэнса врывается туда и берет Эмму Рассел с дочкой в заложники. „Монарх“ выводит из леса Марка Рассела, который после развода завязал с наукой и ушел жить отшельником на природе».

А что же снимали сейчас? «Команда „Монарха“ высадилась недалеко от того места в Антарктике, куда экологи увезли Эмму Рассел. Ученые послали солдат освободить Эмму, а сами следят с корабля за происходящим. Марк видит свою бывшую жену Эмму и дочь и сам бежит спасать их».

«Мы снова работали с Toho (японская студия-мейджор, создавшая оригинального Годзиллу. — Прим. ред.), — продолжает Гарсия. — Они помогли нам придумать новых монстров. У Майкла (Догерти, режиссера фильма — Прим. ред.) была идея, что у каждого кайдзю своя натура, стихия. Например, Роден — огонь, а Гидора — молния и шторм. По сравнению с фильмом 2014 года здесь будет больше экшена и монстров, но мы старались подойти к этому фильму с долей реализма, сделать эту историю правдоподобной в своей главной экологической идее».

Наступает вечер. Начинаются съемки другой сцены на космическом корабле. Клифф Леннинг, исполнительный продюсер фильма, на котором держится вся повседневная работа (Майкл Догерти определяет, скорее, общие очертания фильма), дает последние указания актерам. Ученые «Монарха» столпились около небольшого монитора, который должен показывать, что происходит снаружи корабля. Это сцена освобождения Эммы Рассел и Мэдисон из антарктического плена. Монитор на самом деле просто рябит, а то, что он должен показывать, Клифф вслух описывает по громкоговорителю: «Вы видите отряд солдат, бегущих по тоннелю. Вот они наталкиваются на мертвые тела, бегут дальше, поворачивают, снова видят гору мертвых тел, выбегают из тоннеля. Начинается перестрелка. Вот ведут Эмму и Мэдисон».

Актеры старательно меняют выражения лиц — любопытство сменяется испугом и ужасом. Камера переходит с крупного плана Брэдли Уитфорда на Кэна Ватанабэ, потом на Салли Хокинс, потом на Кайла Чендлера и к Чжан Цзыи, тоже играющую ученого. Клифф кричит Цзыи, та отворачивается от монитора и бежит к пульту управления кораблем. Клифф говорит «Кайл!» — и Кайл бежит на выход. Клифф похож на кукольника — он дергает актеров за ниточки и разве что не открывает за них рот. Слышится: «Стоп, на начальную позицию. Следующий дубль. Камера, начали!» Брэдли Уитфорд уже предупредил нас, что одну сцену тут часто снимают пятьюдесятью дублями. И все повторяется вновь и вновь: актеры изумляются, бегают, прыгают и снова возвращаются на исходную позицию.