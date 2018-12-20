Что смотреть в кино: «Аладдин», «Гори, гори ясно» и «Красивый, плохой, злой»

Все фильмы выходят в российский прокат 23 мая.

«Аладдин»

Следующий игровой ремейк классической анимации Disney выходит всего пару месяцев спустя после «Дамбо» Тима Бёртона. Историю о знакомстве юного вора из Багдада (Мена Массуд) с джинном (Уилл Смит) и прекрасной принцессой Жасмин (Наоми Скотт) поручили снимать британцу Гаю Ричи, за которым числятся как успешные хиты, так и высокобюджетные провалы. В случае с «Аладдином» Ричи, как и другим труженикам диснеевской реновации, приходится изящно лавировать между ностальгическими чувствами зрителей, особо острыми в эпоху соцсетей, и новациями, которые должны оживить классический сюжет. «Аладдин» начал движение максимально неуклюже: только ленивый не изготовил ехидный мем, после того как в начале года миру был представлен Уилл Смит в роли джинна (ему предстояло тягаться с покойным Робином Уильямсом, который при озвучке персонажа в картине 1992 года пародировал кучу звезд всех времен — от Граучо Маркса до Роберта Де Ниро). Однако мы не стали бы предрекать Ричи провал — у каждой сказки должен быть хеппи-энд.

«Гори, гори ясно»

А в этом кино на хеппи-энд надеяться не стоит. Джеймс Ганн решил вывернуть наизнанку формулу супергеройского фильма и наделить сверхспособностями очень плохого парня. Супружеская пара из американского захолустья (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) после бесплодных попыток зачать потомство обнаруживает, что в лесу недалеко от дома потерпел крушение инопланетный космолет, и, недолго думая, усыновляет найденного на нем ребенка. Десять лет спустя приемным родителям 11-летнего Брендана придется иметь дело с самыми неприятными проявлениями переходного возраста из всех возможных — самодельной балаклавой и плащом, левитацией и издевательствами на одноклассницами.

Ганн, выступивший продюсером «Гори, гори ясно», заявляет, что изобрел новый жанр — супегеройской хоррор, а в фильме содержится несколько прямых отсылок к «Человеку из стали» Зака Снайдера. Момент для демонизации как супергероев, так и персоны самого Ганна выбран, безусловно, удачный.

«Красивый, плохой, злой»

Зачем выдумывать суперзлодеев, когда есть настоящие? Например, Тед Банди, которого называли Элвисом американских серийных убийц. Банди сознался в более чем 30 случаях убийств женщин в период с 1974 по 1978 год в семи разных американских штатах, за что и был посажен на электрический стул в 1989 году. При этом он обладал привлекательной внешностью, удивительной харизмой и двумя высшими образованиями, а большую часть зрителей на судебных слушаниях составляли женщины, пришедшие посмотреть на красавца садиста. Один из плюсов свежего байопика Банди — сердцеед Зак Эфрон, действительно похожий внешне на Теда. Другой плюс — история рассказывается от лица подруги Теда Банди, Лиз Клопфер, которая не может до конца определиться в чувствах по отношению к этому открытому и любвеобильному парню, обвиняемому в том, что он якобы отпиливал головы другим девушкам.

Режиссер Джо Берлингер чуть ранее в этом году выпустил на Netflix четырехсерийный док «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», и многие архивные кадры из него плавно перетекли сюда. А в своем воссоздании паранойи периода 1970—1980-х эта драма напоминает «Зодиак» Дэвида Финчера и его же сериал «Охотник за разумом». Тем, кто серьезно увлекается темой серийных убийц, этот фильм пропускать не рекомендуется.

«Игрища престолов»

Финал главного сериала этого века не успел отгреметь, а в кинотеатры уже поступает первая пародия на него — сделанная, как водится, дешево, сердито и без официального разрешения. HBO даже пригрозил судебным иском, если в оригинальном названии останется слово «престолы», но до локализаций дотянуться уже не смог. Бюджет фильма составил примерно 10 млн долларов, поэтому чудес CGI и сторителлинга ожидать не стоит. Чего же ждать? Оригинального исполнителя роли Халка — Лу Ферриньо, бывшего профессионального бейсболиста Принса Семиена Филдера, а также туалетного юмора и алкоголя, поглощаемого всеми персонажами в промышленных масштабах. Трезвым смотреть это наверняка тоже будет непросто.

«Плейбой под прикрытием»

Создатель комедийной франшизы «Superнянь» Филипп Лашо взялся за экранизацию популярной во всем мире японской манги «Городской охотник». Да еще и исполнил главную роль Ника Ларсона— самого стильного частного детектива в мире, принимающего заказы исключительно от женщин. На этот раз ему предстоит непростая миссия — вернуть похищенный парфюм «Купидон», служащий мощнейшим афродизиаком. Устоять перед ним не способна ни одна девушка. Лашо подошел к первоисточнику ближе других киноэкранизаций (среди которых был и фильм с Джеки Чаном): сюжетные перипетии и внешний вид персонажей остались нетронутыми, в кино изменили лишь имя детектива.

«Ядовитая роза»

В этом стилизованном под нуары триллере Джон Траволта исполняет классическую версию частного детектива — увлекающегося выпивкой, курением и азартными играми, а также испытывающего слабость к женщинам, попавшим в беду. Экранизация романа итальянского писателя Ричарда Сальваторе примечательна главным образом тем, что в ней впервые пересекаются обширные фильмографии Траволты и Моргана Фримана.

«То, что никто не видит»

Латвийская психологическая драма с элементами научной фантастики, создавшая умеренный шум пару лет назад на фестивалях, выходит в российский прокат с довольно большим запозданием. Для тех, кто не бросил читать на словах «латвийская психологическая драма», сообщаем, что в фильме о любовном треугольнике между молодым ученым Николя, медсестрой Эльзой и искусственным интеллектом Анной играют Катерина Шпица и Евгений Ткачук. Режиссер Станислав Токалов, говоря о своем кино, обильно упоминает Тарковского и Бергмана. Надеемся, что название его фильма не окажется пророческим!