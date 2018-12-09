Триер и Собчак: Что мы узнали из интервью режиссера

О методе

Собчак предложила режиссеру выбрать свой главный порок. Им оказалась манипуляция, потому что это важная составляющая любого искусства. «Если ее не станет, все кинозрители мира будут разочарованы». «Я все еще верю в штуку, которая называется провокацией. Когда я был молодым, этот метод был очень популярен», — добавил Триер. Но в современных условиях провоцировать публику все труднее и опаснее.

О лапке утенка

Ту самую сцену с отрезанием лапки утенку в «Доме, который построил Джек» снимали неподалеку от дома фон Триера, в котором и прошло интервью. Это был самый простой спецэффект в карьере режиссера: утке попросту примотали резиновую лапку. Кстати, птицы вокруг дома здорово бесят фон Триера — по ночам дерутся, а по утрам начинают громко орать.

Об интернете

«Когда появился интернет, все считали его фантастикой. А теперь это демократия по типу уличного парламента. Прекрасное изобретение, но нужно научиться им правильно пользоваться, потому что сейчас к каждому слуху в сети относятся всерьез. А еще раньше было прекрасное правило — презумпция невиновности, но теперь это не работает». Но вреднее всего, по мнению Триера, — это Twitter и его ограничение в 140 символов. Информация страдает из-за искажений.

О демократии

«Мы в западном мире прожили золотой век демократии и даже не оценили это, требуя все большей свободы».

О феминизме

У Ларса особые отношения с феминизмом, потому что его мать была председателем женского движения Дании. С другой стороны, важный для него культурный ориентир, писатель и драматург Стриндберг, обращался с женщинами ужасно — бежал из Дании из-за обвинений в изнасиловании, а свою жену мог запросто спустить с лестницы. Похоже ли это на собственную личную жизнь режиссера? «Нет, я не считаю себя таким уж абьюзером».

Триера здорово взбесило письмо Бьорк, в котором певица рекомендовала Николь Кидман не играть у Триера. Но он считает Бьорк лучшей актрисой, с которой ему доводилось работать. «Проблемы начинались, когда мы оставались наедине. <...> Думаю дело в том, что Исландия была датской колонией лет четыреста, и все исландцы ненавидят датчан». Дедушка Бьорк советовал ей никогда не работать с датчанами, потому они сожрут ее душу. Но Ларс считает, что получилось ровно наоборот.

Об алкоголизме и депрессии

Сейчас фон Триер в очередной завязке и продолжает ходить на собрания анонимных алкоголиков. Одну группу он покинул, потому что ее участники все время поминали бога. Собратья по несчастью даже не узнают режиссера. Более того, один из них, оборванный бродяга, даже поинтересовался, есть ли Триеру где ночевать: «Это было очень трогательно».

Свою спальню съемочной группе фон Триер не показал. «Не хотел, чтоб вы увидели, какое количество таблеток я принимаю. Я пью четырнадцать разных лекарств, это немного помогает держать моих демонов под замком». Руки режиссера заметно трясутся, лицо сводит тиком.

О современном кино

Триер многократно повторяет в своих интервью, что не смотрит новые фильмы. Но кое-что он все-таки смотрит. Например, проекты, которые самостоятельно продюсирует, потому что их нужно обсуждать с режиссером. «Криминальное чтиво» и «Матрица» — те явления масскульта, которые не обошли фон Триера стороной (и даже ему понравились).

Современных актеров, однако, он не знает. На вопрос Собчак, взял бы он Кевина Спейси в новый проект, Триер ответил, что дождался бы приговора суда, а так не знает «этого парня». Но если он хороший актер, то все может быть.

Еще режиссер не смотрел ни одного фильма братьев Коэн чисто из принципа. Они много раз получали «Золотую пальмовую ветвь» вместо него, поэтому здорово бесили Триера.

О следующем проекте

На стене дома висит пробковая доска с желтыми стикерами. Это новый фильм? «Zentropa не разрешает рассказывать о новом фильме, но вам я расскажу. Это будет финал „Королевства“». Пока не ясно, будет ли продолжение сериала сделано в формате сериала или все-таки полнометражного фильма.

О россиянах

Триер гордится, что россияне охотнее всех других смотрели его последний фильм. Почему русским так понравился «Дом, который построил Джек»? «Они же любят водку!»

То обстоятельство, что Тарковский низко оценил первый фильм фон Триера, его не смущает. В конце концов, Бергман вообще не удосужился ни разу ответить на его письма.

С Россией фон Триера связывает и сопродюсер «Дома, который построил Джек» Леонид Огарев.

Как режиссер мог бы спровоцировать россиян, которых ничем не удивить? Снял бы парочку намеренно плохих ремейков Тарковского.