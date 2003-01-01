Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем финальный эпизод «Игры престолов»

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«Игра престолов» подошла к концу, и в свежем выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсудят, почему она завершилась таким образом и почему нам так грустно расставаться с этим сериалом. Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

Почему Джон убил Дейенерис именно так? Почему Дрогон сжег Железный трон, а не его? Кого еще можно было бы посадить на престол вместо Брана? И как по-другому могла бы сложиться судьба сериала, если бы шоураннеры решили дождаться книг Джорджа Р.Р. Мартина?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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