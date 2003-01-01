Иван Реон: «Хуже всех была сцена с изнасилованием Сансы»

Иван Реон приехал в Петербург на Сomic Con Saint Petersburg 2019 как раз перед финалом «Игры престолов». Выбывший из игры в шестом сезоне, его персонаж Рамси Болтон был самым коварным и жестоким антигероем в и без того неласковом мире Семи Королевств и смерть получил по заслугам: Рамси растерзали собственные псы, с которыми он прежде сам охотился на людей.

Другие роли Реона тоже не предполагают особых зрительских симпатий: он успел сыграть на лицо страшного солиста Motley Crue Мика Марса, Максимуса (суперзлодея вселенной Marvel) и даже Гитлера!

— Мои коллеги, когда узнали, что я иду к вам на интервью, тут же составили список страшных заслуженных кар, которым нужно было подвергнуть Рамси Болтона. А бывало такое, что, пока вы снимались в «Игре престолов», люди высказывали вам, чего заслуживает Рамси?

— (Смеется.) Да нет, не особо. Понятно, что куча народу хотела бы сделать много чего ужасного с беднягой Рамси. Но вообще люди вроде понимают, что я просто актер. Так что обычно просто говорят, как сильно меня ненавидят. (Смеется.)

— Ваш герой участвовал сразу в нескольких эпизодах, которые можно смело заносить в список самых жестоких и брутальных во всем сериале. Что было сложнее всего лично для вас?

— Хуже всех была сцена с изнасилованием Сансы. Очень тяжело было это снимать. Возможно, это звучит смешно, потому что к моменту свадьбы Рамси совершил уже много чего ужасного. Но то, что он сделал с Сансой, казалось особенно чудовищным. Мы давно были знакомы с Софи (Тернер — Прим. ред.), следили за тем, как Софи и ее героиня вырастает, и вот ее ждет такая печальная участь. Сцена была очень сложной для всех, кто участвовал в ее съемках; понятно, что это все выдумка, но все равно... После съемок мы пошли вместе пообедать, выпить, чтобы как-то выпустить это все. Потом поиграли в бильярд, как обычно делали вечером.

— А было так: вы узнаете, что еще Рамси предстоит сотворить, и говорите шоураннерам: «Ну все, ребята, это уже слишком!»

— Да постоянно! В каждом сезоне такое было. Я читаю сценарий, и такой (листает воображаемые страницы): «Блин… Блин! Он вот ЭТО дальше сделает? Ну блин!» От эпизода к эпизоду становилось все хуже и хуже. Отца своего убил. Брата младшего. Потом вся эта штука с Сансой — я реально не спал всю ночь перед съемками. А когда он брата собакам скормил… А бедняга Теон! Гадом он был порядочным, что уж говорить.

— Вы ведь ходили на прослушивание для «Игры престолов» в самом начале. Не помните, что вы тогда думали о будущем этого проекта, каким оно вам казалось?

— Как и все, я и предположить не мог, что будет такое. Но сценарий был классный. Я помню, как читал и думал: «Блин, отлично написано!» В остальном это была просто еще одна работа, ничего такого особенного. Мне кажется, никто даже и мечтать не мог о том, что это все станет тем, чем стало.

— А когда вас позвали играть Рамси, вы понимали, насколько важным героем он будет в дальнейших сезонах?

— Да нет. На первых читках сценария его вообще называли Мальчиком. Сценаристы просто не хотели раскрывать тайну его личности до последней серии второго сезона. Там появлялось много новых персонажей, и люди, читавшие книгу, ждали, когда появится именно он, так что авторы пытались сбить зрителей с толку. Я понятия не имел. Сначала же вообще все было очень сжато — Теон и Рамси вдвоем. А с каждым сезоном все расширялось и расширялось. Круто было.

— Насколько вы были информированы о том, что случится в сериале дальше? Там же все было суперсекретно, как мы знаем. Вам давали сразу читать сценарий одного эпизода или всего сезона?

— У меня был сценарий на сезон. Присылали обычно за пару месяцев до начала съемок. Но постепенно я перестал читать весь сценарий, следил только за аркой своего героя. Не хотелось знать, что происходит в остальных частях этого мира. Так оставалась возможность удивляться происходящему с другими героями.

— Вы сказали, что никто не представлял, насколько большим событием станет «Игра престолов», а она ведь оказала влияние на огромное количество вещей, в том числе и довольно неожиданных. Например, оживила экономику Северной Ирландии, где находилась головная студия. Как уроженец Уэльса, что вы об этом думаете?

— Что надо было снимать в Уэльсе! Мне бы гораздо удобней было. (Смеется.) Сериал реально проложил в Британию дорогу для других больших проектов из Америки, которые могут использовать наши удивительные ландшафты. В Уэльсе тоже много всего классного снимается, кстати; там есть отличная студия, все необходимые условия, чтобы снимать что-то прямо эпичное.

— Вы говорите, что вам было бы удобнее. То есть вы все еще живете в Уэльсе?

— Нет, я сейчас живу в Лондоне. Но в Уэльсе отлично ориентируюсь!

— Рамси Болтона часто называют «самым ненавистным персонажем в истории телевидения». Но вы ведь играли еще и Адольфа Гитлера в одном из эпизодов сериала «Городские легенды».

— Вообще это просто короткометражка, частью цикла «Городские легенды» она стала потом. Мы снимали для канала Sky Arts. Это вообще комедия, Гитлер там еще совсем молодой, 18-летний. Он пытается стать художником и пока не увлекся политикой, не превратился в безумца. Так что мне для роли не важно было все то, что с ним произошло после. Нужно было разобраться, что он был за человек в этом возрасте, когда он еще не стал таким, каким мы его помним. Есть классная книжка «Адольф Гитлер, мой друг детства», ее написал Август Кубичек. Он дружил с Гитлером в детстве, когда они вместе росли в Линце в Австрии. Так что я взял все, что смог найти в этой книжке, и постарался отмести все остальное. Интересный был проект...

— Вы подружились с Алфи Алленом на съемках, а он сейчас как раз сыграл в фильме, где Гитлер — один из персонажей.

— Серьезно?

— Да, новый фильм Тайки Вайтити.

— А, да-да, точно!

— Не думаете, что вы и тут должны были Гитлера сыграть?

— Его же Тайка сам и играет! Думаю, это будет очень особенный Гитлер, кино там довольно безумное. Я читал сценарий, он очень смешной.

— Читали? То есть вам все-таки предлагали роль?

— Да, я хотел, но не смог. Мы с женой как раз ждали ребенка тогда, так что не получилось.

Иван Реон и Зои Грисдейл / Фото: Getty Images

— Когда Рамси Болтона растерзали его собственные псы, что вы делали дальше — продолжили смотреть следующие сезоны или сказали: «Все, хватит с меня всего этого»?

— О нет, я хотел узнать, что произошло дальше! Я все посмотрел.

— Мы с вами беседуем буквально за пару дней до выхода последней серии. Как думаете, чем все закончится — торжеством справедливости или опять каким-нибудь шоком?

— Мне кажется, для шока и неожиданностей уже не осталось места. Было бы мило, если б случился хеппи-энд.

— Вы уже несколько лет как перестали быть частью «Игры престолов», но мы все равно говорим с вами в основном о ней. Вас это не бесит?

— (Смеется.) Да тут не на что жаловаться. Этот сериал столько для меня сделал! Получается, что это действительно важный феномен популярной культуры, раз все хотят о нем поговорить.

— Вы же еще музыкант. Когда вы играли роль Мика Марса, гитариста Motley Crue, в их байопике «Грязь», вам пришлось разучивать и по-настоящему исполнять его гитарные партии?

— Ну, я пытался, да. Но Мик — куда более талантливый гитарист, чем я! В основном у меня получалось, но у нас просто совершенно разный подход. Я-то больше певец с акустической гитарой, играю чисто аккомпанемент, а он прямо бог гитарных соло. Было непросто, но очень весело. Для нас с остальными актерами было очень важно постараться передать драйв их живых выступлений как можно более подлинно, так что перед началом съемок мы провели три недели в Новом Орлеане на репетициях, тренировались исполнять все песни, что нам надо было играть вживую в фильме.

— У вас есть любимая песня Motley Crue?

— Было очень круто играть «Shout at the Devil».

— А как с вашей собственной музыкой дела обстоят? Вот у вас вышел один альбом, когда ждать второй?

— Даже не знаю. Новых песен у меня написано много, нужно только найти время, чтобы их записать. С того момента, как я выпустил первый альбом, моя жизнь сильно изменилась. Непросто найти время. Я же даже песни с первого альбома ни разу вживую не играл, хотелось бы когда-нибудь это сделать.

Фото: Дарья Филатова для КиноПоиска

— И последний вопрос: у вас-то собака есть?

— Нет, собаки у меня нет.

— Заведете когда-нибудь?

— Да почему бы и нет.

— То есть без обид?

— Без обид.