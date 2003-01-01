Финал «Игры престолов»: Обзор 6-й серии

Если нужны еще доказательства, что Дейенерис поступила — как это сказать? — чудовищно, то это рыдающий над телами брата и сестры Тирион, состарившийся и уставший. Стойким шагом он идет к королеве сам, один, не дожидаясь, пока она решит его судьбу, первый уверенно-яростным жестом отбрасывает значок десницы. «Да, я освободил брата. (Пауза.) А вы уничтожили город». И пронзительно, со всем грузом трагедии, который он вынашивал восемь сезонов, смотрит Дейнерис в лицо. Боже, столько пережить и снова оказаться среди руин и бесчисленных обгоревших трупов.

Как и Тириону, Джону тоже нужна храбрость, чтобы сделать шаг подойти к этому трепещущему дракону. Это смелый шаг не потому, что Дейенерис — вся такая из себя опасная снежная королева, а потому, что двух Таргариенов теперь разделяет новая пропасть. Бесконечная, как длинная лестница, по которой поднимается Джон. Пропасть между безумием и разумом, между жестокостью и милосердием. Как и Тирион, Джон остается верен себе и идет вперед до конца. Неожиданно в эпоху истеричного #MeToo история в «Игре престолов» поворачивается в сторону смелости, на которую способны именно мужчины.