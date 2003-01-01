Финал «Игры престолов»: Обзор 6-й серии

Финал саги, финал эпохи, последний эпизод восьмого сезона и всей «Игры престолов». На какой ноте закончилась «Песнь Льда и Пламени»? Осторожно: в тексте много спойлеров!
Заключительный эпизод удивительно четко делится на две равные части, на два совершенно разных мира.
Первая половина — это вселенная Дейенерис. Сизая и зябкая. Смертельно неуютная, обугленная. Черный, с кровью таргариенский флаг, словно тоже обгоревший, ужасно хорошо подходит темным толпам безликих безупречных. Змеиные изгибы острых развалин — изогнутому зубчатому силуэту Дрогона, который сидит на руинах крыш, как флюгер-петушок в страшной сказке.
Эти постапокалиптические развалины выглядят как дворцы нового тоталитарного режима. Радостно в этом мире только тем, на чьей стороне власть и сила. Кричат дотракийцы, кричит Дейенерис. Безупречные как с цепи сорвались — пленных не берем. Все идеально. Рай по-драконьи.
Серия в цифрах:
Погибло в серии: Дейенерис, пленные солдаты Ланнистеров
Любовных сцен: 0
Одним виртуозным взглядом камеры у Дейенерис буквально отрастают крылья — драконью сущность можно больше не скрывать. Наконец-то она впервые на этой земле (и, кажется, впервые в полностью черном одеянии) довольна и счастлива. И говорит на валирийском, что только подчеркивает ее чужеродность и чуждость. Настоящая иноземная завоевательница. Захваченным людям было бы страшно услышать такую грозную речь на непонятном, варварском языке. Только захваченных не осталось. Вокруг все время как будто идет снег. Или это пепел? Исполнилось ее видение в доме Бессмертных (из второго сезона): пустой и разрушенный тронный зал, пушистые снежинки. Вот уж точно зима пришла.
Если нужны еще доказательства, что Дейенерис поступила — как это сказать? — чудовищно, то это рыдающий над телами брата и сестры Тирион, состарившийся и уставший. Стойким шагом он идет к королеве сам, один, не дожидаясь, пока она решит его судьбу, первый уверенно-яростным жестом отбрасывает значок десницы. «Да, я освободил брата. (Пауза.) А вы уничтожили город». И пронзительно, со всем грузом трагедии, который он вынашивал восемь сезонов, смотрит Дейнерис в лицо. Боже, столько пережить и снова оказаться среди руин и бесчисленных обгоревших трупов.
Как и Тириону, Джону тоже нужна храбрость, чтобы сделать шаг подойти к этому трепещущему дракону. Это смелый шаг не потому, что Дейенерис — вся такая из себя опасная снежная королева, а потому, что двух Таргариенов теперь разделяет новая пропасть. Бесконечная, как длинная лестница, по которой поднимается Джон. Пропасть между безумием и разумом, между жестокостью и милосердием. Как и Тирион, Джон остается верен себе и идет вперед до конца. Неожиданно в эпоху истеричного #MeToo история в «Игре престолов» поворачивается в сторону смелости, на которую способны именно мужчины.
Джон тащится на встречу с королевой; из-под снега, будто он уже часть пейзажа, материализуется дракон — шипящая, вечно тлеющая угроза. А Дейенерис тем временем добирается наконец до своей заветной мечты, точнее, до ее руин. Все человеческое из мечты уже ушло, остались только тысячи мечей, на которые невозможно забраться. Фатальное, трагическое безумие Дейенерис — тоже вечно тлеющая угроза — лучше всего видно как раз в этой сцене. Она такая довольная, разве что не пританцовывает вокруг трона. Серсея, спалив септу и кучу людей в придачу, тоже радовалась, но без этой жутковатой детской непосредственности: «Джон, смотри, как классно получилось!..»
Ему, как всегда, придется выполнить всю грязную работу. Тирион помогает найти силы, как когда-то Варис Неду Старку, напоминая Джону про сестер, которые могут погибнуть. Джон — это же щит, что охраняет царство людей, надо снова вставать на их защиту, дракон не дремлет. Придется убить то, что любишь. Авторы сериала дарят Дейенерис прощальный подарок в виде фантастической красоты сцен, в особенности финальной: поэзия смерти через изящный изгиб ее тела, которое держит Джон (а затем дракон), с воткнутым в сердце кинжалом.
Чуткий и мудрый дракон, последний осколок уходящей навсегда магии, чувствует смерть мамы, чувствует трагическую правоту Джона, которого оставляет в покое, находит настоящего виновника и палит огнем по трону, навсегда расплавляя его. Дрогон не может в одиночку поддерживать драконий рай, он улетает и уносит маму с собой. Может быть, на настоящую родину, в Эссос? Там, где из огня оба они когда-то родились. Этот мир прошел свой круг и завершился.
Что же можно противопоставить пламени завоевания и холоду тоталитарной безупречности? Ровно на сороковой минуте мы видим что-то новое. И, как сказала Дейенерис, нелегко разглядеть то, чего еще не было. Оказывается, что этот мир не пафосный, не стерильный, уж точно не идеальный. Он немного неуклюжий, наивный и странный, при этом теплый и спокойный.
Сэм изо всех сил намекает на демократию, предлагая право голоса всем. Тирион выступает в любимом жанре «могучая, все расставляющая по своим местам эпичная речь». Решение приходит издалека. Что нас объединяет по-настоящему? Нет ничего сильнее хорошей истории, Песни Льда и Пламени, которую не одолеет ни один враг. Мы, любители фэнтези, Толкина и Мартина, точно знаем. Именно Тириону, который в третий раз занимает свой любимый пост десницы, с помощью Джона и Дрогона действительно удается сломать чертово колесо власти. Невозмутимый всезнайка Бран Сломанный на троне — это действительно что-то новое, странное, но в то же время логичное и обаятельное. Тирион объяснил.
Помятый, бородатый Тирион вообще походит на какого-то древнегреческого философа. «Я считал себя мудрым, но это не так. Я думал, что знаю, как правильно, но не знал» — это прямо «Я знаю, что я ничего не знаю» по-вестеросски. Он же по-деловому резюмирует: «Никто не счастлив. Видимо, это хороший компромисс».
На самом деле тихо и выстраданно счастливы все (неужели хэппи-энд?). Бриенна, которая записывает геройства Джейми, вновь переживая свое самое важное в жизни путешествие, которое останется с ней навсегда. Бран, который собирается отыскать Дрогона... А что, все всегда твердили ему, что он будет летать. Даже злой и несчастный Серый Червь по-своему успокаивается и отправляется на остров Наат — родину одной прекрасной девушки. Стало как-то необыкновенно тихо, спокойно.
Кажется, самая невероятная сцена финала — когда Тирион в зале королевского совета долго и трепетно переставляет стулья, чтобы ровно стояли. Невероятная своей нелепостью и одновременно обаянием. Собралась добрая компания наших любимых героев: Тирион и Давос, белоснежный мейстер Сэм, цветущий Бронн (замок наш), Бриенна, рыцарь Подрик — они теперь решают государственные вопросы, путаются, несут чушь, перебивают друг друга. Все какие-то страшно неловкие, непохожие друг на друга. Зато или благодаря этому не забывающие, что такое человечность.
Старки снова в сборе, снова прощаются. Они сердце этой истории и короли наших сердец. Законный правитель Шести Королевств Бран — повелитель памяти и самосознания. Не преклонившая колен Санса — правительница Севера, воплощенное достоинство. Победившая саму смерть Арья — королева жизни и надежды. И, наконец, и главный король всех поломанных изгоев и одиноких бастардов Джон. Гениальный, лаконичный и медленный финальный танец сцен объединяет их в единое целое: Длинный Коготь Джона виртуозным движением камеры превращается в Арьину Иглу, далее следует перелет к Сансе. Стая живет. В вечность каждый уходит с тем, что ему дорого больше всего на свете.
Вечная искательница приключений Арья искренне плачет на плече брата и под старковскими парусами отправляется туда, где кончаются карты. Кто, как не она, сможет, если захочет, открыть какой-то, быть может, третий, алхимически соединяющий противоположности, совсем новый мир? Санса наконец-то становится королевой — без всяких принцев-садистов в мужьях. С ней теперь навсегда северный уют родного дома, тепло камина, ежедневные заботы и красные листья чардрева на платье. А Джон — это неизменный Дозор, это Призрак, вольный ветер и северный простор. А еще одичалые друзья и их молодое поколение, которое, словно травка, пробивающаяся сквозь снег за Стеной, дарит надежду на будущее. Весна близко.
«Игра престолов» навсегда закончилась, и с этим трудно примириться. Можно только смотреть правде в лицо (спасибо, Санса!). Дейенерис поступила вот так, а Джейми вот так, а Джордж Мартин — вот так, а авторы сериала — вот так. Никто никому ничего не должен. Можно только сказать всем спасибо — и героям, и создателям. Миллион подписей под петицией с требованием (с требованием!) переснять финал (который все увидели-то только сегодня) — один из способов справиться с болью расставания. Если сказать, что все плохо и прощаться-то уже и не с чем, может, будет не так тяжело? Но с нами навсегда остается много чего.
Все эти незабываемые образы, сцены, любимые герои, диалоги, цитаты, словечки, Ходор, «зима близко», а «ночь темна и полна ужасов», смерти, убийства, предательства, геройства, секс, любовь и красота, надежность Неда, сила Кейтлин, темпераментность Игритт, жизнелюбие Оберина, невозмутимость Станниса, выкрутасы Мизинца, ловкость Маргери, остроумие Оленны, бокалы вина Серсеи, старые и новые боги, красные свадьбы и битвы бастардов, невероятные композиции кадра и невероятные сюжетные повороты, компьютерные и рукотворные спецэффекты, симфония цветов и гармония звуков, Восток и Запад, свет и тень, люди и звери, песни и наряды, драконы и волки... Все это с нами навсегда.
А теперь наш дозор окончен.
Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала).
Анна Закревская