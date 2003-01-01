Джеки Воробей и Человек-муравей: Лучший косплей на Comic Con в Санкт-Петербурге

В этот уик-энд петербургский фестиваль популярной культуры собрал на «Ленэкспо» ядро фанатской аудитории комиксов, игр и фильмов по их мотивам. На Сomic Con хватало знаменитостей — от Ивана Реона (Рамси Болтон из «Игры престолов») и Брайана Декарта с Амелией Роуз Блэр (исполнители ролей Коннора и Трейси в игре «Detroit: Become Human») до звезд русской альтернативной сериальной озвучки Руслана Габидуллина, Ольги Кравцовой («Кубик в кубике») и Дениса Колесникова («Кураж Бомбей»). Выступление, последних, кстати, было организовано КиноПоиском). Но настоящие звезды конвенции — это, конечно, косплееры.

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