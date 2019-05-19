«Никто не отберет трон, если трона нет»: Реакция соцсетей на финал «Игры престолов»

Осторожно: в материале есть спойлеры! Если вы не смотрели заключительную серию, лучше почитайте, как «Игра престолов» изменила мир.

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«Арья отправилась на Запад за Бениоффом и Уайссом»

Многие зрители с самого начала считали восьмой сезон очень слабым. Финал так же не впечатлил фанатов. В общих словах претензии к создателям «Игры престолов» звучат так: слили весь сюжет, заменили качественные диалоги дорогими спецэффектами, самых интересных персонажей убили самыми нелепыми способами. На данный момент петицию с просьбой переснять восьмой сезон подписали более 1,1 миллиона человек. А пользователи твиттера желают шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Уайссу попасть в список Арьи.

Перевод: «Причина, по которой Арья отправилась на Запад: она поплыла в Америку, потому что в ее список добавилось два новых имени — Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс»

Перевод: «Бран — о назначении королем: Я не хочу. Тирион — о деснице: Я не хочу. Я — о таком финале: Я не хочу»

Перевод: «Дейенерис и Серсея, одни из самых величественных женщин в мире "Игры престолов", были убиты максимально разочаровывающим образом»

«Дейенерис этого не заслужила»

В финале ожидаемо погибла Дейенерис. И, кажется, ее убийство вызвало у зрителей меньше эмоций, чем сцена с Дрогоном, уничтожающим Железный трон.

Перевод: «Стоит признаться, я немного удивлен, что Дрогон способен понять сложную социологическую метафору, но не простое "кто это сделал?"»

Перевод: «Джон: убил Дени Дрогон: Да пошел ты, Железный трон, ты заплатишь за это, чертово кресло»

Перевод: «Никто не сможет отобрать трон у моей мамы, если трона нет»

Перевод: «Дрогон и Дени этого не заслужили»

Бран Сломленный — новый король

Если смерть Дейенерис мало кого удивила, то решение сделать Брана новым королем Вестероса привело поклонников «Игры престолов» как минимум в замешательство. «К черту вас, сценаристы и режиссеры [«Игры престолов»]. Почему Бран? Он же самый унылый персонаж», — возмущаются фанаты. Кажется, они были бы рады видеть в качестве правителя Шести королевств кого угодно, даже Эдмура Талли, но только не Брана.

Перевод: «Когда не сделал ровным счетом ничего для группового проекта и получил пятерку»

Перевод: «А чья история лучше, чем Брана?»

Перевод: «Тирион: "Джон Сноу должен быть правителем. Он заслуживает стать королем. Он законный наследник Железного трона. Он знает, как править. Он избранный. Люди любят его." Убедил Джона убить Дени. Время выбрать короля. Тирион: "Бран"»

Перевод: «Весь сезон "Игры престолов" вкратце. Бран развел всех»

Перевод: «Теперь вы понимаете, почему Король ночи хотел убить Брана?»

Перевод: «Ретвит, если вам больше нравится такая концовка»

Арья уплыла на Запад

И теперь поклонники сериала надеются, что ее путешествие ляжет в основу одного из сиквелов «Игры престолов».

Перевод: «В любом случае, я не заинтересован в приквелах, но я бы посмотрел "Арья: Запад Вестероса". Стивен Кинг: Я тоже»

Перевод: «Не могу дождаться, когда Арья откроет Америку»

«Джон Сноу по-прежнему тупой и постоянно плачет»

Множество вопросов вызвала и судьба Джона Сноу: почему не его выбрали королем? зачем его отправили на Стену? для чего нужен Ночной дозор, если Белые ходоки повержены? куда отправились Джон и одичалые?

Перевод: «Джон Сноу после серии»

Перевод: «Диалоги Джона в 8 сезоне. 50% — она моя королева. 49% — Я не знаю. 1% — остальное»

Перевод: «9 лет, 8 сезонов, 73 эпизода. Ты заслуживаешь большего, Джон Сноу»

Перевод: «Это я пытаюсь понять, зачем теперь нужен Ночной дозор»

Перевод: «Когда эта сцена — единственное удовлетворение, которое ты получил от финала»

Что еще?

— Актеры «Игры престолов» прощаются с сериалом.

— Мэйси Уильямс попросила скинуть ей лучшие мемы о финале.

— В шестом эпизоде нашли ляп. На этот раз в Вестеросе обнаружили не стаканчик из "Старбакса", а пластиковые бутылки с водой.