«Лучшие годы жизни» Лелуша: Мужчина и женщина 50 лет спустя

Гоночный автомобиль подъезжает к парижскому вокзалу, из него выскакивает мужчина и бежит к поездам. Женщина, вышедшая на перрон из только что прибывшего поезда, видит встречающего ее мужчину, который пару часов назад посадил ее на этот поезд в Нормандии. Они бросаются друг другу в объятья.

Так открытым финалом завершался фильм «Мужчина и женщина» (1966), один из самых известных французских фильмов о любви, прославивший Клода Лелуша и принесший ему каннскую «Золотую ветвь» и «Оскар». В конце 1980-х Лелуш решил снять его продолжение, которое так и называлось — «Мужчина и женщина: 20 лет спустя». Сиквел, из которого мы узнавали, что роман Анны Готье и Жан-Луи Дюрока так и не сложился, успеха не имел. Пятьдесят с лишним лет спустя Лелуш решил сделать еще одну попытку подвести черту под этой историей. Но удачной ее тоже не назовешь.

Совсем уже пожилой Жан-Луи Дюрок (Жан-Луи Трентиньян) живет в доме престарелых, и с каждым днем он все больше теряет память, забывая даже то, что сказал пару минут назад. Хорошо помнит он только одно — свой роман с Анной Готье (Анук Эме), с которой он познакомился 50 лет назад в Довиле. Его сын, обеспокоенный здоровьем отца, находит Анну и просит ее навестить своего бывшего возлюбленного. Жан-Луи не узнает Анну при встрече, но говорит, что она похожа на женщину, которую он любил, и пересказывает ей историю их романа. Потом Анна, конечно, откроется ему, и они обсудят, почему их отношения так и не удались (впрочем, версии звучат разные: то ли роман был слишком прекрасным, то ли Жан-Луи испугался брака, то ли Анна не смогла ему простить увлечения другими женщинами, а скорее всего, все это вместе).

Собственно, воспоминаниям об этом романе и будет посвящен весь фильм, и оба героя так или иначе признаются, что это была главная любовь их жизни. Роль воспоминаний играют многочисленные вставки из «Мужчины и женщины», которые одновременно и спасают, и губят картину: на их фоне становится особенно заметно, насколько не удались «Лучшие годы жизни». История в новом фильме кажется абсолютно вымученной, в ней нет легкости и тонкости оригинала, нет той недосказанности, которая составляла большую часть очарования «Мужчины и женщины».

Да, Анук Эме действительно до сих пор похожа на ту самую Анну, а вот в 89-летнем Трентиньяне, который флиртует с врачами и отпускает неловкие стариковские шутки («Если бы я был богат, я бы пИсал весь день!»), к сожалению, уже сложно узнать того самого красавца гонщика. Настоящая химия между героями на экране возникает только во вставках 50-летней давности. Собственно, в какой-то момент становится понятно, что и герои любят именно тех, прежних друг друга, и, несмотря на новую встречу, главное, что и им остается, — это вспоминать.

«Лучшие годы жизни»

«Лучшие годы жизни» не представляют и никакого художественного интереса. Если в «Мужчине и женщине» была постоянная игра с цветом и монтажом, была чуткая, почти интимная камера, следящая за прикосновениями героев друг к другу, за их все возрастающим чувством, то в новом фильме Лелуш создал совершенно скучную и плоскую картинку. Не помог ее разнообразить и iPhone, на который были сняты отдельные эпизоды фильма. Режиссер не решился ни на какие особые эксперименты, которые позволяет мобильный формат.

Впрочем, сам Лелуш очень доволен своей работой с iPhone и говорит, что, будь у него такая возможность в 1966 году, он бы снял на него «Мужчину и женщину». По его словам, смартфон — это будущее кино, потому что это легкая и удобная камера, которая значительно расширяет возможности для режиссеров (например, можно начинать съемки в любой момент или снимать в любом, даже небольшом пространстве). Свой следующий фильм Лелуш уже полностью снял на смартфон. Компания Apple официально никак не поддерживает такие проекты, но глава компании Тим Кук с гордостью писал о своей встрече с Лелушем в конце прошлого года, а на Каннском фестивале представители Apple организовали небольшой мастер-класс для журналистов, рассказывая об особенностях съемки на iPhone.

«Разум говорил мне, что не надо этого делать, а подсознание — что надо. Иррациональное взяло верх», — так Лелуш объяснил прессе, зачем он решил снять продолжение «Мужчины и женщины». Интересно, кстати, что в «Лучших годах жизни» нет никаких вставок или даже сюжетных линий из «20 лет спустя». Лелуш признался, что считает ту свою работу ошибкой и что она была сделана из желания повторить успех первого фильма. И поэтому попросту вычеркнул ее из биографии героев. По словам режиссера, зрители почувствовали искусственность первого сиквела, и поэтому он не имел успеха. «Должно было пройти 50 лет, герои должны были поменяться, у них должны были появиться морщины, — говорит Лелуш. — И мы видим, что это сработало».

Зрители на каннской премьере (фильм был показан во внеконкурсной программе) действительно встретили «Лучшие годы жизни» стоячей овацией. Впрочем, большая часть этих аплодисментов относилась, скорее, к Анук Эме и Жан-Луи Трентиньяну, звездам классического французского кино, которые снова вышли на каннскую красную дорожку. После окончания титров зал запел знаменитую заглавную тему из «Мужчины и женщины», написанную Франсисом Ле. И кажется, что ностальгии в этой реакции было больше, чем восторгов от нового фильма.