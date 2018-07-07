Энциклопедия секса, пыток и интриг: Как «Игра престолов» изменила мир

Империя

Премьеру восьмого сезона «Игры престолов» 15 апреля на HBO и его стриминг-сервисах посмотрело больше 17,4 миллиона человек. Это новый рекорд в истории канала — финал седьмого сезона на HBO смотрело 16,9 миллиона. Всего «Игру» легально на местных стримингах еженедельно смотрит около 33 миллионов человек во всем мире. Столько же посмотрит ее потом на сервисах повторного показа. Еще по крайней мере 30 миллионов человек скачает «Игру» в торрентах или посмотрит потом на нелегальных сервисах.

Фантастические цифры, которые даже и сравнить-то особенно не с чем — в истории игрового телевидения такого не было никогда. Сериал по романам Джорджа Мартина со второго сезона ставит рекорды по просмотрам, количеству наград (одних только «Эмми» 47 штук) и по количеству пиратских скачиваний. Больше 100 миллионов просмотров — если умножить это на среднюю цену билета в кино, получатся показатели, сопоставимые с мировым бокс-офисом «Титаника».

По законам современного телевидения всего этого просто не может быть. В эпоху нишевого контента, когда аудитория бесконечно дробится на кружки по интересам, возникновение всепланетного поп-культурного феномена — это какое-то воскрешение динозавра. Такого не сумел сделать даже такой гигант глобального рынка, как Netflix, хотя очень старался: дорогущий и амбициозный (бюджет в 90—100 млн долларов за сезон, съемки в Италии, Казахстане и Малайзии) костюмно-исторический «Марко Поло», произведенный по заказу стриминга компанией братьев Вайнштейн, не пережил второй сезон.