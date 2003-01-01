Что смотреть в кино: «Джон Уик 3», «Детектив Пикачу» и «Королева сердец»

Основная часть фильмов выходит в российский прокат 16 мая.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Покемоны живут с людьми в одном футуристическом городе, чему никто не удивлен — таков зачин детского детектива Роба Леттермана. Да и к чему объяснения, когда японские монстры и так уже давно где-то рядом с нами: пластиковые фишки, мультики, игры, приложения. Собственно, фильм и воспроизводит сюжет одной из видеоигр Nintendo. Пикачу, самый милый из покемонов, расследует исчезновение своего коллеги на пару с юным сыном пропавшего. У Пикачу есть шляпа и лупа Шерлока Холмса (но нет трубки). В оригинале его озвучивает Райан Рейнольдс — видимо, главный голос современного массового кино, который сразу после второго «Дэдпула» опять работает «в маске». Помимо Пикачу в фильме действует еще множество покемонов — пища для ностальгии взрослеющим зрителям и визуальное удовольствие для совсем маленьких.

«Джон Уик 3»

Еще один триумфатор проката — третья часть истории про киллера-отступника, которого играет Киану Ривз. Он уже устал убивать, но трупов на пути громоздится все больше и больше. Однако выйти из организации наемных убийц можно только вперед ногами, и вот теперь все профессиональные головорезы охотятся на самого Уика. Бывший каскадер Чад Стахелски снабдил фильм достаточным количеством драк в нужном ритме, последовательности и подходящих локациях. Есть и традиционные нуарные погони на дождливых ночных улицах, и поход через пустыню, и даже убийство в библиотеке.

Трудно избежать спойлера о тайне происхождения главного героя — оказывается, он почти наш человек в Америке.

«Малыш Кид»

Вестерны давно вернулись в моду, и фильм Винсента Д’Онофрио (известного вам по бессмертной роли рядового Кучи в «Цельнометаллической оболочке» Стэнли Кубрика) обещает стать еще одним увлекательным и кровавым зрелищем о беспределе на Диком Западе. Сюжет завязан на противостоянии двух героев американской мифологии — бандита Билли Кида (Дейн ДеХаан) и шерифа Пэта Гэррета (Итан Хоук). Но мы видим их противостояние глазами мальчика по имени Рио, который вместе с сестрой бежит от жестокого отца и вообще от беззакония диких пустошей фронтира. Чтобы выжить, ему придется лавировать между шерифом и бандитом-ковбоем. Собственно, оригинальное название фильма — просто «Малыш» — относится и к главному герою, и к обаятельному убийце Малышу Билли.

«Проклятые»

Хоррор с неоригинальным названием от продюсеров довольно страшных ужастиков новой волны — «Астрала» и «Синистера». В оригинале фильм без затей называется «Бу!». Также несерьезно относился к Хеллоуину и демоническим силам отец семейства из фильма, пока уничтоженное письмо-заклинание не обернулось проклятьем. Дальнейшее предсказуемо, но динамично: местом вторжения ужасного в жизнь вновь становится дом американской нуклеарной семьи, тьма расползается по коридорам, а улыбки любимых превращаются в оскал.

«Золотая молодежь»

Режиссер фильма — Ева Йонеско, своего рода Лолита европейского кино 1970-х годов. Собственная мать превратила девочку в фотомодель Playboy, затем была роль у Романа Полански, а потом — в полузапрещенном фильме «Распутное детство». О своей биографии Ионеско сняла фильм «Моя маленькая принцесса» с Изабель Юппер в роли матери.

Юппер снимается и в «Молодежи» — вновь в роли порочной взрослой женщины. Ее любовник здесь — любимец Франсуа Озона, Мельвиль Пупо. Стареющие буржуа берут под крыло парочку гедонистов-тинейджеров, с которыми образуют не шведскую, конечно, а вполне французскую семью, полиаморное гнездышко. Может, это и кончится плохо, но стиль слепит глаза: вечеринки, золото, шампанское, Елисейские поля, опасные связи. Разные вариации таких историй мы уже видели, но Ионеско как-то особенно уверена в том, что молодежь может позволить себе оторваться.

«Королева сердец»

Вероятно, именно этой южноевропейской легкости не хватает датско-шведскому фильму Май эль-Туки, который продолжает богатую традицию скандинавских фильмов о жутковатых семейных отношениях. Тут речь пойдет об адюльтере преступном и табуированном. Приличная женщина — кстати, по работе расследующая случаи семейного насилия — соблазняет юного сына своего мужа от первого брака. Впрочем, кто кого соблазняет, это, как обычно, вопрос. Страсть сменяется чувством вины, герои мучают друг друга почем зря и шантажируют признанием. Рекомендовано тем, кто не готов пересматривать Бергмана или Триера, но наслаждается атмосферой холодного скандинавского безумия.

«Новая жизнь Аманды»

Возвращаемся во Францию вместе со специалистом по светлой меланхолии Микаэлем Херсом. Двадцатипятилетний юноша, который, как многие его сверстники, живет легко (случайные работы, случайные влюбленности), теряет старшую сестру. И обретает ее восьмилетнюю дочь, которую, как бы вопреки своей легкомысленной натуре, не может оставить на произвол судьбы и органов опеки. Теперь будут сборы в школу, уроки правильного питания, беседы с чиновниками и подобные классические перипетии, в которых ребенок до поры даже кажется взрослее рассеянного опекуна. Но девочке Аманде, конечно, тяжелее: ее привычный дом меняется на глазах и теряет следы присутствия погибшей матери, так же как потерялась где-то ее любимая зубная щетка.

«Земля гангстеров»

Из французского романа — вновь на кровавые страницы американской истории. До наших экранов добралась «Земля гангстеров» — драма о мафиозных разборках в Чикаго 1920-х годов. Главный герой фильма (его играет Шон Фэрис) — Джек Макгерн, боксер из Сицилии, который стал правой рукой Аль Капоне. В центре сюжета — знаменитая бойня в День святого Валентина, когда итальянские гангстеры расстреляли семерых ирландских конкурентов. Кровавая эстетика черного мафиозного передела подана как надо: стрекочут «Томпсоны», кровь брызжет на снег, скрываются за углом силуэты в черных плащах и шляпах. И дополнение для ценителей: Капоне играет сын Мэла Гибсона, Майло.