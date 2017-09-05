Через не могу: 15 фильмов о преодолении

Неубиваемый талант

Призвание, страсть часто оказываются сильнее характера, а потому могут доставить немало неприятностей. Но именно они лучшее оружие в борьбе за себя и свой собственный смысл жизни. Во всяком случае, для героев этих фильмов.

«Одержимость»

Стать звездой джаза даже сложнее, чем покорять вершины большого спорта. Постоянные тренировки, кровавые мозоли и полное самоотречение — таков путь ударника Эндрю. Герой фильма равняется только на великих и в бешеном ритме идет к победе. Непонимание в семье, пренебрежение коллег и зависть конкурентов еще не всё. Эндрю вступает в психологическую войну со своим гениальным наставником-психопатом, руководителем оркестра. Именно благословенная одержимость помогает молодому музыканту вырваться из западни, которую ему устроил противник на главном концерте в его жизни. Бей в барабан и ничего не бойся — такой девиз подошел бы лихому дебюту Дэмьена Шазелла, который вернется к нему и в оскароносном «Ла-Ла Ленде» и «Человеке на Луне».

«Скрытые фигуры»

Америка начала 1960-х. Человек летит к звездам и готовится ступить на Луну (как и герой Райана Гослинга в «Человеке на Луне»), а на земле все еще царит вековое неравенство. Да, афроамериканки уже работают в НАСА вместе с белыми мужчинами в галстуках, но остаются для большинства невидимыми, как привидения. Героини фильма — три женщины-математика — выполняют работу, от которой зависит космическая программа США, будучи окруженными тихим расизмом, усугубляющимся неприкрытым сексизмом. Но их труд, талант, многолетняя стойкость и любовь к математике заставят всех считаться с этими железными женщинами.

«Каждое воскресенье»

Молодой бейсболист Вилли становится звездой «Акул Майями» и проходит с командой через огонь, воду и медные трубы. И тут не только тяготы тренировок, но и звездная болезнь, отягощенная комплексами «черного превосходства», которая может погубить и карьеру Вилли , и общее дело. Преодолевать свое тщеславие, чтобы дышать и думать в унисон с коллективом, нелегко. Зато и награда после коллективной победы будто приумножается. Блудного сына, вернувшегося к «отцу»-тренеру (его играет Аль Пачино), встречает восторженный рев толпы.

Работа над ошибками

Когда жизнь идет под откос, а обстоятельства кажутся сильнее, нужно выдохнуть и начать все заново. В том числе и переизобрести себя, ведь лишь разобравшись в себе, можно разобраться с работой, семьей и будущим.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Герой Хоакина Феникса — свободный художник в оковах паралича. После автомобильной аварии (не садись в машину с пьяным за рулем!) он уже не веселый тусовщик, а стареющий алкоголик в инвалидной коляске. Но, оказывается, самые мрачные обстоятельства могут подтолкнуть человека, не сломленного духом, не только к возрождению, но и к славе. Джон Каллахан находит свое призвание карикатуриста и новых друзей, учится опять радоваться жизни и прощать. В основе драматургии фильма — программа «Двенадцать шагов», призванная помогать людям с зависимостью. Эта биографическая, а оттого еще более поучительная история о том, как принять себя, оказалась одним из самых светлых фильмов Гаса Ван Сента.

«В погоне за счастьем»

От начинающего бизнесмена до бездомного — путь на социальное дно часто короче, чем кажется. Новые приборы для рентгенологов не покупаются, зато растут штрафы за неправильную парковку. Платить за квартиру скоро оказывается нечем, и в конце концов жена неудачливого торговца медицинским оборудованием едет на заработки, а сам он оказывается на улице. Мало того, вместе с персонажем Уилла Смита счастья ищет его малолетний сын, разделяющий с отцом все тяготы этих поисков. Именно ребенок в конечном счете спасает отца. Опустить руки нельзя, впасть в хандру и все бросить не получится. Лучше превратить жизненные испытания в игру и не обращать внимания на равнодушие мира. Из этих ингредиентов складывается история светлая, в традициях американской мечты. И притом не банальная.

«Человек, который изменил все»

Национальная американская игра, важная для национальной же мифологии успеха, вдохновила не один хороший фильм. Вот, например, история Билли Бина (Брэд Питт), бывшего игрока-неудачника, ставшего менеджером «Окленд Атлетикс», команды таких же лузеров. Спокойный, ироничный, внешне мягкий Билли нанимает неизвестных игроков, молокососов, стариков и чуть ли не калек, ведь у него есть план. А также гениальный помощник (первая серьезная роль Джоны Хилла!), который руководствуется сухой математической статистикой. Их тихая работа приводит к оглушительной серии побед заштатной команды. «Тот, кто пробивает стену, всегда набивает шишки», — указывает друг герою Питта, и это одна из лучших мотиваций для тех, кому приходится слишком долго ждать результатов своего труда.

Один против всех и все за одного

А вот сценарий хуже чем просто полоса неудач: весь мир идет на персонажа войной. Приходится вставать против системы, брать свое и держать его железной хваткой.

«Далласский клуб покупателей»

История борьбы реального американца Рона Вудруфа со смертью и за здравый смысл против косной бюрократической системы и охвативших общество предрассудков. Рон, простой ковбой из Техаса, узнает, что у него СПИД. Такая новость — настоящий личный апокалипсис, но герой Мэттью МакКонахи, вопреки всему, не намерен умирать, хотя дело происходит еще до повсеместного распространения АРВ-терапии. Он хочет сам управлять своей жизнью, оседлать ее, как быка на родео, не давая скинуть себя наземь. Более того, найдя возможность продлить жизнь себе, он начинает помогать другим. Беда в том, что новые лекарства от болезни пока еще не одобрены федеральными властями США, значит, запрещены к продаже. Созданный героем «Клуб покупателей» — это место изобретательного сбыта нелицензированных пока в Америке препаратов, которые спасают жизни, несмотря на противодействие минздрава.

«Побег из Шоушенка»

Говорят, пока человек жив, он может все поменять. Даже если он мотает пожизненный срок в страшной тюрьме Шоушенк. Несправедливо осужденный банкир Энди Дюфрейн привык держать все под контролем и оставаться свободным. Тихий интеллектуал ведет черную бухгалтерию тюремного начальства, сводит счеты с криминальным миром и 20 лет готовит побег. А как он осуществляет свой план — это лучше один раз увидеть. Фильм Фрэнка Дарабонта — бессменный лидер зрительских рейтингов, и дело не только в мастерской режиссуре и повести Стивена Кинга в основе сюжета. История того, как терпение и смелость преодолевают любые преграды и ведут героя в солнечный городок у теплого моря, нужна всем в любые времена.

«Я — Сэм»

Шон Пенн в роли парня с задержкой в развитии, который нечаянно стал отцом-одиночкой. Очаровательная дочь Люси (папа — фанат «Битлз») очень быстро перегоняет отца в интеллектуальном смысле, но это не нарушает идиллии их любви, тем более что вокруг друзья и знакомые, готовые помочь. И все было бы хорошо, если бы не государственная машина, которая спешит отобрать девочку и отправить в «нормальную» семью. Теперь герой должен доказывать свою родительскую любовь и ответственность на судебном процессе, где «отсталому» не делают никаких скидок. Железная леди-адвокат (Мишель Пфайффер) неожиданно соглашается помочь неидеальному отцу, но едва ли ее сил хватит для победы. Зато открытость, нежность и, снова, любовь, в конце концов одолевают любую косность.

Вгрызаясь зубами

Герои этих фильмов часто ведут борьбу не меньше чем за саму жизнь. Тело может страдать, но воля окажется сильнее.

«Спасительный рассвет»

Глядя на самолеты союзников над его родным Вилдебергом, немецкий мальчик Дитер Денглер захотел летать. Он вырос, уехал в США и стал пилотом ВВС. Полет Дитера прервался во Вьетнаме: сбитый вьетконговцами, он попал в плен. Но не сдался, а разработал план побега и вскоре оказался в незнакомых джунглях без воды, еды и оружия. По пятам идет погоня, впереди — враждебно настроенные крестьяне, сверху — свои же вертолеты, выжигающие джунгли напалмом. Дитер пока не знает, что ему придется осуществить еще один побег — от ЦРУ, уверенного, что летчик видел слишком многое.

Вернер Херцог сперва снял документальный фильм о побеге Денглера, а затем, восхищенный силой воли героя, поставил игровой экшен с Кристианом Бэйлом о путешествии из мрака к свету.

«127 часов»

Главный герой этого экстремального триллера — альпинист Арон, которому придавило руку камнем посреди пустыни. Висеть в расщелине 127 часов со сломанной рукой, без связи, еды, надежды на спасение — об этом страшно даже думать. Фильм Бойла — подлинная повесть о настоящем человеке, готовом жертвовать телом. Выбраться из западни без крови и потерь не получится. Если человек может выжить и в таких обстоятельствах, значит, человечество может все. И, конечно, отдельный маленький подвиг тут совершает Джеймс Франко. На одном дыхании он разыгрывает театр одного актера: немое отчаяние, лихорадочный монолог и мрачную решимость, с которой его персонаж погружает стальное лезвие туристического ножа в собственную плоть.

«Серфер души»

Гавайское побережье, населенное ангелоподобными серферами, — открыточный рай на земле. Но эту идиллию разрушает ужасное происшествие: главная героиня теряет руку после нападения акулы. Теперь ей предстоит научиться принимать себя, терпеть чужие взгляды и чужую жалость, вернуться в спорт, вновь на гребень волны. Столкнувшись с личной бедой, она вдруг видит мир как он есть. В том числе и в ужасных его проявлениях, отправившись в Таиланд с христианской миссией помогать жертвам цунами. Так героиня обретает силу духа, которая с лихвой компенсирует ее несколько ограниченные физические возможности и служит вдохновляющим примером для сотен людей — от подростков с инвалидностью до других получивших травму спортсменов, которые пишут однорукой серф-герл письма с благодарностями.

Как трудно быть богом

Реальные личности, не похожие на остальных — слишком талантливые, знаменитые, богатые или умные, а то и все вместе. Поэтому со своими проблемами они порой остаются один на один, не понятые никем. Зато и ставки в этой сольной войне очень высоки.

«Стив Джобс»

Снова в нашем списке неутомимый режиссер Дэнни Бойл и снова с экранизацией героической биографии. Покойного основателя и руководителя Apple награждали разными эпитетами — от гения, опередившего свое время, до тирана и безумца. Фильм Бойла напоминает, что история Джобса — это прежде всего история просто человека. Состоящая, как и любая жизнь, в том числе из ошибок и провалов. Три презентации новых компьютеров — «Макинтош», NeXT, iMac. Два десятилетия, разрушенная семейная жизнь, отвернувшиеся друзья, увольнение, едва не обернувшееся забвением. И все же это не «просто человек» — он вновь оказывается на вершине мира, куда его привела вера в свое провидение и исключительность. «Знай, что за ошибки придется платить, но не позволяй сомнениям вставать на твоем пути» — пожалуй, такую мораль может вынести из фильма зритель.

«Вселенная Стивена Хокинга»

Почему в поисках мотивации мы ищем вдохновения в легендарных героях? Возможно, оттого что их катастрофы часто соразмерны их талантам. Вот великий физик Хокинг, пораженный неизлечимой болезнью, все глубже погружается в неподвижность. Пока разум Хокинга воспаряет все выше к звездам, тело каменеет. Невозможно ходить, говорить, даже взять ложку. К счастью, Стивен не один в этой схватке: студенческая влюбленность в филолога Джейн вылилась в неразделимый союз. С помощью жены Хокинг снова обретает голос, становится писателем. Мораль: сдаваться нельзя, как нельзя в гордыне пренебрегать помощью близких. Тогда может стать чуть легче и путь к звездам, точнее, к формуле, описывающей не меньше чем саму Вселенную.

«Легенда № 17»

Сын знойной басконки, чья судьба определилась на московском льду, Валерий Харламов стал знаменитым не сразу. Скамейка запасных, сомнения в себе. Затем авария, травмы, наконец, засуживание на домашних играх и психологический прессинг накануне встречи с канадской сборной. Тренер-учитель, соратники по команде, готовые подставить плечо — все составляющие спортивной драмы о восхождении звезды в фильме Николая Лебедева налицо. Козловский-Харламов не супермен, а обычный парень. Его простота, обычность упоминается во всех мемуарах очевидцев. И обычный парень в одночасье становится легендой — этой точкой наивысшего взлета в его биографии завершается фильм. Значит, каждого в жизни может ждать свой триумф, после которого уже ничто не будет прежним