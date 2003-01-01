Что смотреть дома: «Годы», «Уловка-22» и «Агенты Щ.И.Т.»

«Новый Амстердам»

Mount Moriah / КиноПоиск

На экране — будни старейшей нью-йоркской больницы, переживающей не лучшие времена: тысячи сотрудников, еще больше пациентов, дефицит финансирования, консерватизм в методиках лечения. Но место главного врача клиники занимает Макс Гудвин, который планирует все изменить к лучшему, и он настроен решительно. Сериал, который, очевидно, придется по вкусу любителям медицинских процедуралов и исторических драм вроде «Больницы Никербокер», доступен по подписке только на КиноПоиске и создан по мотивам книги доктора Эрика Манхеймера «12 пациентов: Жизнь и смерть в госпитале Белевю». Сам врач-писатель выступает сопродюсером сериала на пару с Питером Хортоном, автором «Анатомии страсти». Последний, кстати, в сериале играет доктора, которого Гудвин очень быстро увольняет.

«Общество»

Netflix

В школе городка Уэст Хэм все готовятся к выпускному. Все те, кто вот-вот перестанет быть школьниками, ведут себя еще по-детски. Предвкушают вечеринку, ссорятся, мирятся, влюбляются, пока их предки не находят себе от волнения места. Наконец вереница школьных автобусов отправляется за город, но праздник не выходит: дорога оказывается завалена камнями, и все возвращаются назад. Тут ребята и обнаруживают, что их родной Уэст Хэм выглядит совсем иначе. В нем подозрительно тихо и куда-то пропали все взрослые. Теперь всем героям предстоит резко повзрослеть. Одним из авторов этой школьной утопии, адресованной любителям «Остаться в живых» и «Манифеста», выступил Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и сценарист «Областей тьмы».

«Годы»

Red Production Company / «Амедиатека»

«Я не могу врать», — говорит британка Вивьен Рук в прямом эфире телеканала. И далее называет вещи своими именами: одни в шоке, другие счастливы и явно ей симпатизируют. История женщины-политика с хулиганскими замашками начинается в 2019-м и плавно уходит на годы в будущее со всеми сопутствующими этому периоду шутками: Дональд Трамп идет на второй срок, Ангелы Меркель не стало, Китай растет и ширится, российские военные вошли в Украину. Тинейджеры играют в продвинутую версию Snapchat, обсуждают четвертую часть «Стражей Галактики», а одна из юных героинь говорит, что она трансчеловек, ей дискомфортно в человеческом теле и она мечтает перевести себя в цифру. Все меняет объявленное в стране военное положение. В мире, кажется, началась ядерная война. Футуристический сериал, семейная драма, политическая сатира плюс отличный каст из британских актеров.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Уловка-22»

Hulu / Videomore

Экранизация знаменитого романа Джозефа Хеллера про пилота ВВС США Джона Йоссариана, который всеми силами пытается откосить от армейской службы, симулируя сумасшествие. Но чем активнее он это делает, тем хуже получается. Потому что Вторая мировая война, кажется, прямой удел душевнобольных. Режиссерами сериала выступили Грант Хеслов, Эллен Кёрас и Джордж Клуни. Последний сыграл лейтенанта Шейскопфа, командира учебной эскадрильи.

«Агенты Щ.И.Т.», шестой сезон

Marvel Television / «Амедиатека»

История организации под названием Щ.И.Т., состоящей из людей со сверхспособностями, вывернула на шестой сезон, что не может не порадовать любителей комиксов Marvel. Герои продолжают бороться с преступностью во всем ее многообразии, правда, теперь организацию возглавляет Альфонсо Мэк Маккензи. Прежний руководитель и создатель Фил Коулсон в предыдущем сезоне скончался, но поклонники исполнителя этой роли Кларка Грегга не успеют по нему соскучиться: актер возникнет в сериале в новом образе.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Стертая личность»

КиноПоиск

Основанная на реальных событиях история юноши из строгой баптистской семьи, ставшего гомосексуалистом. Вторая режиссерская актера Джоэла Эдгертона, занявшегося режиссурой под влиянием фильмов Михаэля Ханеке. Новая драматическая роль юного Лукаса Хеджеса, который все своим видом говорит Тимоти Шаламе «подвинься!». Оба актера сыграли в драмах про наркозависимость («Красивый мальчик» и «Вернуть Бена» соответственно), оба сыграли в драмах про сексуальную самоидентификацию («Назови меня своим именем» и «Стертая личность» соответственно). Помимо взволнованной Николь Кидман и забавного Рассела Кроу, на экране в небольшой роли Ксавье Долан.

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